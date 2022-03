Ukraine-Krieg im Fokus: Asiens Börsen mit Verlusten -- ATX schließt im Plus -- DAX fällt letztlich weit zurück

Die asiatischen Indizes geben am Freitag ab. Der heimische Markt zog am Donnerstag kräftig an, während der deutsche Leitindex wieder unter Druck stand.

AUSTRIA

Am Donnerstag ging es in Wien steil bergauf.

Der ATX präsentierte sich bereits zum Start sehr fest und zog anschließend weiter an. Er beendete den Handel mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 3.155,36 Zählern.

An den vorangegangenen drei Handelstagen war der ATX wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine in Summe um beachtliche etwas mehr als elf Prozent eingeknickt. An den europäischen Leitbörsen gab es nur im Frühhandel kurzfristig eine Aufwärtsbewegung zu sehen. Sorgen vor den Auswirkungen des Krieges und der Wirtschaftssanktionen sowie vor den Folgen der immer weiter steigenden Energiepreise belasteten hier im Verlauf erneut die Kurse.

Am heimischen Markt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch recht mager. Am Vorabend wurde eine neue Indexzusammensetzung publik: Ab 21. März wird die BAWAG zu den fünf Top-Werten (ATX FIVE) an der Wiener Börse zählen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tendierte am Donnerstag im Minus.

Der DAX verlor zu Handelsbeginn leicht. Nachdem er sich nach Handelsbeginn für kurze Zeit in grünes Terrain vorkämpfen konnte, gab er im weiteren Verlauf wieder nach. Im späten Handel wurde das Minus dann wieder größer, letztlich betrug es 2,16 Prozent bei 13.698,40 Punkten.

Nach einer kurzen Stabilisierung hat der DAX am Donnerstag deutlich ins Minus gedreht. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets bezeichnete die anfänglichen Kursgewinne als eine lediglich technische Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten, die nicht überbewertet werden sollte.

Es herrsche weiter Unsicherheit über den Verlauf des Krieges in der Ukraine und die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen gegen Russland, betonte Experte Molnar. Denn dass die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen Waffenstillstand fortgesetzt würden, "während russische Truppen die ukrainische Hauptstadt Kiew weiter unter Beschuss nehmen", klinge doch "ziemlich illusorisch".

Unternehmensseitig stand am deutschen Aktienmarkt weiter die laufende Berichtssaison mit etlichen Geschäftszahlen im Fokus.

WALL STREET

Am Donnerstag nahmen Anleger an der Wall Street Reißaus.

Der Dow Jones bewegte sich zum Handelsbeginnnoch leicht im Plus und wechselte anschließend mehrmals das Vorzeichen. Zum Handelsschloss überwogen die Abgaben, sodass er mit -0,28 Prozent bei 33.795,22 Punkten aus dem Handel ging. Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenfalls höher. Er wechselte anschließend auf rotes Terrain, wo er den Börsentag auch verließ. Sein Schlussstand: 1,56 Indexpunkte (-13.537,94 Prozent).

In der Ukraine-Krise gab es weiterhin keine Entspannung. Trotz erneuter Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wurden die Luftangriffe auf das osteuropäische Land verstärkt. Ein erstes Treffen beider Länder war am Montag ohne greifbares Ergebnis geblieben. Die fortgesetzten Kriegshandlungen Moskaus und damit einhergehende Sanktionen des Westens trieben die Ölpreise weiter nach oben - auf den höchsten Stand seit 2008.

Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Februar deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel gegenüber Januar um 3,4 Punkte auf 56,5 Zähler. Analysten hatten dagegen mit einer Verbesserung auf im Schnitt 61,0 Punkte gerechnet.

ASIEN

Die asiatischen Börsen weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei aktuell einen Verlust von 2,39 Prozent bei 25.942,38 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,79 Prozent auf 3.453,64 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng um 2,66 Prozent auf 21.869,80 Zähler ab.

Zur allgemeinen Belastung durch den Krieg in der Ukraine kommt nun noch hinzu, dass es im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja, dem grössten Atomkraftwerk Europas, nach einem russischen Beschuss ein Feuer ausgebrochen sein soll, das nach Behördenangaben mittlerweile gelöscht sein soll. Grossbritannien fordert darauf eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.

