ATX und DAX dürften sich weiter aufwärts bewegen -- Asiatische Börsen im mehrheitlich Plus

Am heimischen und deutschen Aktienmarkt sollte es am Dienstag aufwärts gehen. An den Märkten in Fernost geht es auch am Dienstag mehrheitlich nach oben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte ruhig in den Dienstagshandel gehen.

Für den ATX dürfte es am Dienstag weiter bergauf gehen.

Mit einer Fortsetzung der ruhigen Seitwärtsbewegung an Europas Börsen rechnen Händler auch am Dienstag. Viele Marktteilnehmer nutzten die Zeit rund um Ostern für Urlaub, so dass erst ab Mitte April wieder mit einer Belebung des Geschäfts gerechnet wird. Belastende Nachrichten seien seit der verhinderten Bankenkrise auch nicht mehr aufgetaucht, so dass es auch keine Verkaufsgründe gebe. Umsätze am Markt seien derzeit zumeist auf Portfolioanpassungen zurückzuführen. DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sollte es aufwärts gehen am Dienstag.

Der DAX dürfte sich heute im grünen Terrain bewegen.

Der DAX wird am Morgen über der 15.600er-Marke gestellt. Leicht positiv stimmen könnte indes die Zinsentscheidung der Zentralbank in Australien. Sie ließ den Leitzins überraschend unverändert. Dies könnte als erstes Signal für Hoffnungen über ein Ende des Zinserhöhungszyklus gewertet werden. Besonders im Fokus des Marktes stehen dadurch die EU-Erzeugerpreise, die am Vormittag vorgelegt werden. Erwartet wird ein Rückgang auf plus 13,6 gegenüber dem Vorjahr nach zuvor plus 15,0 Prozent. Höhere Rückgänge könnten die Story von dem nahenden Ende des Zinszyklus untermauern und die Börsen weiter treiben. In den USA stehen am Abend mehrere Reden von Fed-Mitgliedern im Fokus.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte tendierten am Montag unterschiedlich.

Zwar eröffnete der Dow Jones 0,09 Prozent leichter bei 33'245,78 Zähler, anschliessend drehte er aber klar ins Plus und beendete den Handelstag mit einem Aufschlag von 0,98 Prozent bei 33.600,92 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite startete dagegen 0,62 Prozent schwächer bei 12'146,09 Punkten und blieb in der Verlustzone - mit einem Minus von 0,27 Prozent ging der Techwerteindex bei 12.189,45 Punkten in den Feierabend.

Getragen von hohen Kursgewinnen bei Titeln aus der Ölbranche setzten die Standardwerte im Dow Jones Industrial ihren jüngsten Kursaufschwung fort. Andere Indizes taten sich schwerer.

Der Ölpreis stieg kräftig, nachdem Saudi-Arabien und seine Verbündeten von der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) bzw. der Gruppe OPEC+ überraschend erklärt hatten, dass sie ab Mai mehr als eine Million Barrel pro Tag weniger produzieren würden. Die Financial Times berichtete, die Saudis seien verärgert gewesen, weil das Weisse Haus vergangene Woche erklärt habe, es habe keine Pläne, die strategische Erdölreserve wieder aufzufüllen.

"Während höhere Ölpreise normalerweise die Aktienmärkte stützen, wurde die Nachricht von den Aktienhändlern hierzulande nicht begrüsst, da sie Inflationssorgen wieder aufleben lässt, was die ohnehin schon verschwommenen mittelfristigen Rahmenbedingungen für die Geldpolitik noch unsicherer macht", sagt Pierre Veyret, technischer Analyst bei ActivTrades. Der steigende Ölpreis weckte die Fantasie auf weitere Zinserhöhungen.

ASIEN

Die Märkte in Asien bewegen sich am Dienstag mehrheitlich nach oben.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 0,22 Prozent auf 28.250,07 Punkte.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite zeigt sich zwischenzeitlich um 0,24 Prozent stärker bei 3.304,33 Zählern. In Hongkong steht der Hang Seng derweil unter Druck und notiert zeitweise 0,64 Prozent tiefer bei 20.278,03 Stellen (07:05 MEZ).

Nach der verhaltenen Reaktion auf die Ölpreisrally am Vortag zeigen die asiatischen Börsen am Dienstag erneut kein einheitliches Bild. Die Ölpreise steigen indes weiter, wenngleich nicht mehr mit der Dynamik vom Wochenauftakt. Die damit heraufbeschworenen Inflationssorgen bauen sich damit aber weiter auf. Nach zuletzt schwachen Konjunkturdaten, zum Beispiel aus China, steigen mit den anziehenden Ölpreisen auch wieder die Rezessionsängste. Händler sprechen daher von einem aktuell schwierigen Börsenumfeld.

Immerhin sind die südkoreanischen Verbraucherpreise im März auf Jahressicht einen Tick weniger deutlich gestiegen als erwartet, auf Monatssicht trafen sie die Marktprognosen. Das Thema Inflation beschäftigt auch die Anleger in Australien, wo die Zentralbank die Leitzinsen nach zehn Erhöhungen in Folge nun unverändert belassen hat. Gleichwohl deutete sie aber weitere Anhebungen mittelfristig an. Die australische Notenbank befindet sich aggressivsten Zinserhöhungszyklus seit 1989.

