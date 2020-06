Wall Street leichter erwartet -- ATX und DAX drehen ins Plus -- Aktienmärkte in Fernost letztlich ohne klaren Trend

Die Wall Street dürfte am Donnerstag schwächer starten. Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt können die roten Vorzeichen abgeschüttelt werden. Asiens Börsen tendierten in unterschiedliche Richtungen

AUSTRIA

An der Börse in Wien hielten sich Anleger am Donnerstag zunächst zurück.

Der ATX fiel kurz nach dem Handelsstart ins Minus und verblieb auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Am Mittag dreht der Kurs jedoch, sodass der ATX nun leicht im Plus steht.

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nach der Bekanntgabe der jüngsten EZB-Beschlüsse wieder ins Plus gedreht. Bereits zuvor hatte der ATX zwei massive Gewinntage mit einem Plus von in Summe etwa sechs Prozent absolviert.

Nach Gewinnmitnahmen im Frühhandel sorgten die Ankündigungen der EZB europaweit für etwas Unterstützung der Aktienkurse. Europas Währungshüter legen im Kampf gegen die beispiellosen wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie noch einmal kräftig nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) stockt ihr Corona-Notkaufprogramm für Anleihen um 600 Milliarden Euro von bisher 750 Mrd. auf 1,35 Billionen Euro auf.

DEUTSCHLAND

Nach dem fulminanten Start in den Juni machten sich am Donnerstag erste Ermüdungserscheinungen bemerkbar, bevor die Stimmung wechselte.

Der DAX eröffnete 0,77 Prozent schwächer bei 12'390,03 Einheiten und verweilte auch anschliessend in der Verlustzone - zuletzt konnte er jedoch abrupt ins Plus drehen.

Nach der jüngsten Erholungsrally hielten die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag die Füsse erst einmal still. In der mit Spannung erwarteten EZB-Leitzinsentscheidung wurde entschieden, den Leitzins auf dem tiefen Niveau zu belassen und sich mit Milliarden gegen die Corona-Krise zu stemmen.

WALL STREET

Die US-Börsen dürften sich am Donnerstag schwächer präsentieren.

Der US-Leitindex Dow Jones tendiert vorbörslich zeitweise rund ein halbes Prozent leichter bei 26.139,70 Punkten. Der NASDAQ Composite dürfte ebenfalls leichter starten.

Nach dem jüngst starken Lauf werden die Anleger an den US-Börsen vorsichtiger. Zuletzt hatte die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Krise die Oberhand gewonnen, nun richtet sich der Blick aber erst einmal auf Arbeitsmarktdaten.

Vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag stehen die aktuellen wöchentlichen Daten über die Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Blick der Börsianer. Zwar sank die Zahl der Anträge bis einschließlich 30. Mai, da die meisten Bundesstaaten begonnen haben, ihre wegen der Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen wieder zu lockern, sie ging allerdings nicht ganz so deutlich wie erwartet zurück.

Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des US-Arbeitsmarkts. Die aussagekräftigere Arbeitslosenquote für Mai wird an diesem Freitag bekanntgegeben. Im April lag sie bei 14,7 Prozent. Wegen Fehlern bei der Erhebung der Daten warnte die zuständige Behörde jedoch, dass die Quote bereits bei etwa 20 Prozent liegen könnte. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote im Februar noch niedrige 3,5 Prozent betragen.

ASIEN

In Asien waren die Vorzeichen unterschiedlich.

In Japan legte der Nikkei bis zum Handelsende noch etwas zu und schloss 0,36 Prozent höher bei 22.65,74 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite um 0,14 Prozent auf 2.919,25 Punkte runter. In Hongkong beendete der Hang Seng den Handelstag währenddessen 0,17 Prozent fester bei 24.366,30 Stellen.

Der japanische Yen, der zuletzt deutlich zum Greenback abgewertet hatte, stabilisierte sich. Händler interpretierten diese Bewegungen als Zeichen wachsender Vorsicht am Finanzmarkt. Vermeintliche Sicherheit sei wieder etwas gefragt, hiess es.

Unter die Hoffnungen auf eine schnelle Konjunkturerholung durch die Lockerungen der Auflagen in der Corona-Pandemie mischten sich wieder leichte Zweifel und der Blick auf die trübe Realität gewinne wieder mehr Gewicht, hieß es im Handel. Von einer generellen Eintrübung der Stimmung ist aber nicht die Rede. Der Aktienmarkt sei aber der ökonomischen Entwicklung zu weit und wohl auch zu schnell vorausgeeilt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX