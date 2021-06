Dow fester -- ATX im Minus -- Neuer DAX-Rekord -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich

Die US-Börsen verzeichnen am Freitag Zuwächse. Der Heimatmarkt verliert am Freitag leicht. Der deutsche Leitindex kletterte erstmals über 15.700 Punkte. In Fernost konnten sich Anleger vor dem Wochenende nicht auf eine gemeinsame Tendenz einigen.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag leicht abwärts.

Der Leitindex ATX zeigte sich kurz nach dem Ertönen der Startglocke kaum verändert bei 3.523,15 Punkten, bewegte sich dann aber etwas tiefer im Minus. Mittlerweile hat er sich aber wieder an die Nulllinie gekämpft.

Im Fokus steht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts. Zwar ist die Arbeitslosenquote im Mai niedriger als erwartet ausgefallen, das trifft aber auch auf die neu geschaffenen Stellen zu, während der Anstieg der Stundenlöhne über den Prognosen lag.

Am Vortag hatten überraschend starke Daten vom Arbeitsmarkt Befürchtungen geschürt, die Inflation könnte noch mehr Fahrt aufnehmen und die US-Notenbank zu früheren geldpolitischen Straffungen animieren. Diese Sorgen scheint der Beschäftigungsbericht etwas zu lindern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Freitag in Rekordlaune.

Der DAX ging 0,12 Prozent höher bei 15.651,69 Punkten in die Freitagssitzung und vergrößert dieses Plus im weiteren Handelsverlauf noch. Dabei konnte vorübergehend erstmals die Marke von 15'700 Zählern geknackt werden.

In den USA fiel der Beschäftigungsaufbau im Mai schwächer als erwartet aus. Sorgen am Markt, die Geldpolitik der Notenbanken könnte bald weniger expansiv werden, dürften dadurch abgemildert werden. Allzu optimistische Wachstumserwartungen hingegen könnten etwas gedämpft werden.

WALL STREET

Die Wall Street zeigt sich am Freitag von ihrer freundlichen Seite.

So eröffnete der Dow Jones 0,12 Prozent höher bei 34.618,69 Punkten und steht auch weiterhin im Plus. Der NASDAQ Composite kann aktuell deutlich stärker zulegen, nachdem er bereits zum Start um 0,61 Prozent auf 13.697,25 Zähler gestiegen war.

Der eine Stunde vor der Eröffnung veröffentlichte Arbeitsmarktbericht habe insgesamt betrachtet die bestehenden Inflationssorgen nicht verstärkt, sagten Experten. Zwar waren die durchschnittlichen Stundenlöhne im Mai stärker gestiegen als erwartet. Allerdings wurden weniger neue Stellen geschaffen als von Volkswirten vorhergesagt.

Laut der Helaba dürfte die Diskussion über eine straffere Geldpolitik keinen neuen Schub erhalten. Das Ergebnis enttäusche auch vor dem Hintergrund, dass der Bericht des privaten Dienstleisters ADP am Donnerstag auf eine deutlich größere Beschäftigung hingewiesen hatte. "Noch immer ist die Fed ein gutes Stück von der Zielerreichung entfernt und unmittelbare Straffungen der geldpolitischen Zügel wird es nicht geben", sagten die Experten.

ASIEN

Vor dem Wochenende waren auf Asiens Aktienmärkten unterschiedliche Richtungen vertreten.

In Tokio fiel der Nikkei um 0,40 Prozent auf 28.941,52 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland schickten die Börsianer den Shanghai Composite um 0,21 Prozent auf 3.591,84 Punkte nach oben. Daneben musste der Hang Seng in Hong Kong Abschläge in Höhe von 0,17 Prozent auf 28.918,10 Indexzähler einstecken.

Überraschend starke Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten an der Wall Street am Donnerstag Befürchtungen geschürt, dass die Inflation noch mehr Fahrt aufnehmen könnte und die US-Notenbank deshalb die geldpolitischen Zügel früher als bislang erwartet straffen werde. Am Anleihemarkt zogen die Renditen daraufhin an, was Finanzwerte tendenziell stützte, Technologiewerte wegen des hohen Fremdkapitalanteils der Branchenunternehmen jedoch belastete. Dieses Muster zeigte sich am Freitag auch in Asien. Etwas Unterstützung erhielten die US-Börsen im späten Handel von Präsident Joe Biden, der beim Thema Unternehmensbesteuerung Entgegenkommen signalisierte.

Die Investoren warteten gespannt auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Mai, der im späteren Verlauf des Freitags veröffentlicht wird, wenn die Börsen in Asien bereits geschlossen sind. Der am Donnerstag veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht und die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe hatten von einem deutlichen Beschäftigungsaufbau gezeugt.

