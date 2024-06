Asiens Börsen überwiegend im Minus

Die asiatischen Indizes zeigen sich am Dienstag mehrheitlich in der Verlustzone.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag auf grünem Terrain.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn bereits fester und zeigte sich auch im Anschluss höher. Er verabschiedete sich 0,33 Prozent höher bei 3.700,62 Zählern.

Der Wiener Aktienmarkt startete freundlich in den Juni. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zum Sitzungsauftakt mit Zuschlägen. Positive Vorgaben lieferten zudem die Märkte in Asien.

Sowohl Konjunktur- als auch unternehmensseitig gab es nur wenige Impulse. In den USA wurde am Nachmittag der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes erwartet. Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Mai verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermässigte sich auf 48,7 (Vormonat: 49,2). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 49,6 prognostiziert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex tendierte am Montag aufwärts.

Der DAX hat zur Startglocke minimal gewonnen. Kurz nach Handelsbeginn bewegte sich das deutsche Börsenbarometer deutlicher in die Gewinnzone, wo er es den Tag auch beendete. Letztlich ging es 0,6 Prozent nach oben auf 18.608,16 Stellen.

Für gute Vorgaben sorgte vor allem die späte Erholung an der Wall Street. Anfangs hatten sich dort zum Wochenausklang noch Sorgen um die Profitabilität im Geschäft mit dem Boom-Thema künstliche Intelligenz (KI) breit gemacht, doch manche Indizes wie der S&P 500 drehten noch ins Plus. Einem Händler zufolge entstand die Hoffnung, dass andere Werte in die Bresche springen, wenn die KI-Fantasie als Kurstreiber einmal ausfällt.

Vor dem Hintergrund dessen, dass sich die Anleger zuletzt wieder Sorgen um die Zinswende in der Eurozone und den USA gemacht hatten, wird die neue Woche wohl von der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag geprägt. Experten gehen davon aus, dass sie nach ihrem Kampf gegen die hohe Teuerung, der Mitte 2022 mit Zinserhöhungen begann, nun erstmals ihren Leitzins senken wird.

WALL STREET

Die Wall Street notierte am Montag uneins.

Der Dow Jones Index gab nach einem wenig veränderten Start nach und schloss 0,30 Prozent schwächer bei 38.571,03 Punkten. Der NASDAQ Composite gab seine anfänglichen Gewinne teilweise wieder ab und ging letztlich nur mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 16.828,67 Zählern in den Feierabend.

Die US-Börsen haben zu Beginn des neuen Monats keine gemeinsame Richtung gefunden. Technologiewerte schnitten aufgrund des immer noch bestehenden Optimismus über eine Lockerung der Geldpolitik und nach einer Ankündigung von NVIDIA zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) überdurchschnittlich gut ab, hieß es aus dem Handel. Jensen Huang, Konzernchef von NVIDIA, kündigte auf der Computermesse Computex in Taiwan für 2026 eine neue Plattform für KI-Rechenzentren namens Rubin an. Zudem will der Halbleiterkonzern seine KI-Beschleuniger jedes Jahr aktualisieren. In diesem Zusammenhang stellte er einen Blackwell-Ultra-Chip für 2025 in Aussicht.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag überwiegend mit leichten Verlusten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 fällt zeitweise um 0,29 Prozent auf 38.809,88 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,09 Prozent schwächer bei 3.075,70 Punkten. In Hongkong steigt der Hang Seng zwischenzeitlich um 0,18 Prozent auf 18.435,88 Einheiten an (MEZ: 07:19).

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Dienstag überwiegend mit leichten Abgaben. Marktteilnehmer verweisen auf Anzeichen, dass sich die US-Wirtschaft abschwächt. Zudem hielten sich die Anleger im Vorfeld einer Reihe von wichtigen Zentralbanksitzungen zurück. So gibt die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihre Zinsentscheidung bekannt. Bereits am Mittwoch entscheidet die Bank of Canada über den Leitzins.

Die japanische Notenbank könnte nach Aussage ihres Gouverneurs Kazuo Ueda weitere Anpassungen an ihrer Geldpolitik vornehmen, wenn die Inflation im Rahmen der Prognosen der Bank of Japan (BoJ) steigt. "Wenn es Änderungen an den Aussichten für die Wirtschaft und die Preise oder die Risiken in diesem Zusammenhang gibt, können dies Gründe sein, die Zinsen zu verändern", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss und bekräftigte damit frühere Aussagen. Der geldpolitische Rat der BoJ hält seine nächste Sitzung am 13. und 14. Juni ab.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX