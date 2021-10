ATX etwas leichter -- DAX startet im Minus -- Handelsaussetzung von China Evergrande zieht asiatische Börsen nach unten

Der Wiener Aktienmarkt wagt am Montag keine großen Sprünge. Der deutsche Leitindex gibt ab. An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenbeginn abwärts.

AUSTRIA

Anleger in Wien stehen am Montag auf der Bremse.

Der ATX gibt kurz nach Handelseröffnung 0,15 Prozent auf 3.667,98 Punkte nach.

"An den Aktienmärkten kam es zum Ende der letzten Woche zu kräftigen Kursabschlägen und Risikoaufschläge legten zu", schrieben die Analysten der Helaba in ihrem Tageskommentar. "Die Welle der Risikoaversion stand im Zusammenhang mit einer Reihe von Belastungsfaktoren, die zwar nicht wirklich neu sind, aber bis zuletzt immer wieder kleingeredet oder verdrängt wurden."

"Am Morgen gibt das sentix-Investorenvertrauen für den Euroraum einen Hinweis auf die Stimmung unter den Finanzmarktteilnehmern, mithin eine wichtige Indikation für die kommende ZEW-Umfrage", kommentierten die Experten mit Hinblick auf Datenveröffentlichungen. Der Wert werde wenig verändert erwartet, obwohl damit zu rechnen sei, dass die Erwartungshaltung wegen der bestehenden Lieferprobleme, des Erdgaspreisschubes und der Verunsicherung aufgrund der erhöhten Erzeuger- und Verbraucherpreise schwächer ausfallen werde.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt begibt sich am Montag auf rotes Terrain.

Der DAX startet mit einem Abschlag von 0,62 Prozent bei 15.061,86 Punkten in den Handel.

Der DAX tut sich im Oktober weiter schwer. Zum Monatsstart war er am Freitag sogar erstmals seit Mai kurzzeitig unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen. Im Bereich der 200-Tage-Linien hatten sich am längerfristigen Trendbarometer dann jedoch wieder Käufer gefunden. Eigentlich stehen mit dieser Kurswende, die sich auch in den wichtigsten US-Indizes zeigte, die Weichen auf Erholung, erklärte der technische Analyst Marcel Mussler. Doch auch die Schwankungen erwartet er "weiter übermäßig hoch". Dazu passt, dass die Experten den Anlegern aktuell wenig Hoffnung auf einen goldenen Herbst machen. Bei der US-Notenbank Fed steht ein Tritt auf die Bremse der ultralockeren Geldpolitik wohl unmittelbar bevor. Gleichzeitig sorgen sich die Investoren um Inflation und Konjunktur aufgrund der coronabedingten Lieferkettenprobleme. Besonders wichtig wird da der US-Arbeitsmarktbericht Ende der Woche.

WALL STREET

Die US-Börsen gingen nach anfänglicher Schwäche mit Gewinnen ins Wochenende.

Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich zum Wochenende freundlich und legte letztlich um 1,43 Prozent auf 34.326,46 Punkte zu. Auch der NASDAQ Composite tendierte bergauf und kletterte um 0,82 Prozent auf 14.566,70 Zähler.

Mit kräftigen Erholungsgewinnen haben sich die US-Börsen aus einer Woche mit teils herben Verlusten verabschiedet. Sah es zunächst noch aus wie an den Vortagen, dass Anfangsgewinne im Verlauf wieder verlorengehen, verfestigte die Aufwärtstendenz ab der Mittagszeit. Massgeblich trugen dazu laut Börsianern ein Studienerfolg des Pharmariesen Merck und günstig ausgefallene Konjunkturdaten bei. Zwar war die Stimmung weiter geprägt von Sorgen über eine straffere Gangart der Notenbanken wegen der weltweit erhöhten und weiter steigenden Inflation. Allerdings nahmen neue Konjunkturdaten zumindest etwas Wind aus den Segeln jener, die eine ins Stocken kommende Wirtschaftsdynamik befürchten. Während neue Preisdaten aus den USA im Rahmen der Erwartung blieben, fielen Einkaufsmanagerindizes und die US-Verbraucherstimmung besser aus als gedacht.

ASIEN

Die Märkte Asiens befinden sich am Montag auf dem Abstellgleis.

Der japanische Leitindex Nikkei büßt aktuell (7.09 Uhr MESZ) 1,23 Prozent auf 28.417,75 Punkte ein.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite am vergangenen Donnerstag um 0,90 Prozent auf 3.568,17 Einheiten zu. Er befindet sich weiterhin in einer Feiertagspause. Der Hang Seng verliert dagegen 2,25 Prozent auf 24.022,64 Zähler.

Die Nachricht, dass der mit Liquiditätsproblemen kämpfende, hoch verschuldete chinesische Immobilienriese China Evergrande seine Aktien am Montag vom Handel hat aussetzen lassen, sorgt an den Aktienmärkten der Region für Kursverluste. In Tokio, wo der Nikkei-Index nach guten Vorgaben aus den USA anfangs noch leicht zugelegt hatte, geht es mittlerweile nach unten. Auch in Hongkong ist ein Minus zu beobachten. In Shanghai ruht unterdessen der Aktienhandel bis einschließlich Donnerstag im Rahmen der sogenannten Goldenen Woche. Evergrande hat inzwischen als Begründung für die Aussetzung nachgeschoben, dass der Hintergrund eine größere Transaktion sein soll. An den Finanzmärkten sind die Sorgen groß, dass ein Zusammenbruch des Unternehmens weitreichende Folgen für den chinesischen Finanzsektor und die Immobilien- wie angeschlossen Branchen haben könnte. Auch soziale Unruhen werden nicht ausgeschlossen.

