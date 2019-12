ATX in Grün -- DAX höher -- Asiens Börsen verlustreich

AUSTRIA

An der Wiener Börse sind Anleger am Mittwoch zunächst freundlich gestimmt.

Der Leitindex ATX zeigte sich zur Eröffnung etwas höher und bewegt sich auch weiterhin in der Gewinnzone.

Das europäische Umfeld präsentiert sich am Mittwoch mit gemischter Tendenz. Am Vormittag stehen in Europa Einkaufsmanagerindizes aus den wichtigsten Volkswirtschaften der Eurozone im Mittelpunkt. Sie werden durch die Bank mit einer Verbesserung oder zumindest konstanter Entwicklung erwartet. Am Nachmittag könnten aus den USA Impulse durch den viel beachteten ADP-Beschäftigungsreport und dem ISM-Index für den Dienstleistungssektor kommen.

DEUTSCHLAND

Das Ringen um die 13.000-Punkte-Marke am deutschen Aktienmarkt geht weiter.

Der DAX gewann zum Handelsauftakt marginale 0,07 Prozent auf 12.998,66 Punkte, schafft anschließend aber wieder den Sprung über die wichtige Marke und notiert nun im Plus.

Unter dem Eindruck der jüngsten internationalen Zollquerelen ringt der deutsche Leitindex am Mittwoch weiter mit der Marke von 13.000 Punkten.

Derweil verschärfen sich die Spannungen zwischen den USA und China weiter. Nachdem US-Präsident Donald Trump erst vor wenigen Tagen die sogenannten Hongkong-Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone unterzeichnet hatte, beschloss das US-Repräsentantenhaus nun ein Gesetz zur Unterstützung der Menschenrechtslage der Uiguren im Nordwesten Chinas. China zeigte sich empört.

Am Vortag hatte Trump zudem die Hoffnungen auf ein baldiges erstes Teilabkommen im Handelsstreit mit China abermals gedämpft. Herauszufinden, in welche Richtung sich der Disput weiterentwickeln werde, sei derzeit sehr schwierig, sagte eine Marktexpertin der UBS. Vor einigen Wochen sei die Nachrichtenlage zunehmend positiv gewesen, nun sei die Stimmung wieder negativ. Die Situation dürfte bis zum nächsten Jahr unklar bleiben.

WALL STREET

Die globalen Handelskonflikte belasten die US-Börsen am Dienstag weiter.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Minus und gab weiterhin bis auf zuletzt 1,01 Prozent und damit 27.503.48 Punkte nach. Der NASDAQ Composite bewegte sich ebenfalls auf rotem Terrain, nachdem er zum Handelsstart bereits tiefer stand. Zum Börsenschluss gab das Techaktienbarometer 0,55 Prozent auf 8.520.64 Zähler ab.

Trump dämpfte am Dienstag wieder die Hoffnungen auf ein baldiges erstes Teilabkommen mit China. Der US-Präsident hat es nach eigenem Bekunden nicht eilig, mit den Chinesen etwas unter Dach und Fach zu bringen. In gewisser Hinsicht gefalle ihm die Idee, "bis nach der Wahl auf den China-Deal zu warten", sagte Trump mehrfach vor Reportern - wenngleich er betonte, dass es sich dabei nur um Gedankenspiele von ihm handele.

Nachdem Trump die Anleger am Montag bereits mit neuen Zolldrohungen gegen Brasilien und Argentinien verschreckte, schaukelt sich nun auch die Konfrontation mit Frankreich hoch. Als Reaktion auf eine Digitalsteuer bestätigte Trump die US-Pläne für hohe Strafzölle auf französische Produkte. Die Digitalsteuer würde Internetgiganten wie Amazon, Google und Facebook treffen.

Weiter geht auch der Streit mit der EU um Subventionen für den Flugzeugbau.

ASIEN

An Asiens Börsen verkaufen Anleger aus Sorge vor neuen Strafzöllen.

Der Nikkei in Japan gab am Mittwoch um 1,05 Prozent ab auf 23.135,23 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 0,23 Prozent auf 2.878,12 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong derzeit (gegen 08.50 Uhr MEZ) 1,14 Prozent einbüßt auf 26.091,31 Zähler.

Die wieder deutlich gestiegenen Sorgen vor einer Eskalation des US-chinesischen Handelsstreits hat die Börsen in Asien am Mittwoch fest im Griff. Überall auf den Kurszetteln dominieren die Minuszeichen. Dass der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im November gegenüber dem Vormonat deutlich gestiegen ist, geht dabei unter.

Tendenziell gesucht seien in diesem Umfeld sichere Häfen wie Anleihen, heißt es aus dem Handel. Das Gold verteidigt seine jüngsten Gewinne

Ausgelöst wurde die wieder dominierende Skepsis im Handelsstreit von US-Präsident Donald Trump, demzufolge ein Abkommen zwischen beiden Seiten gut auch erst nach der US-Präsidentschaftswahl im November 2020 zustandekommen könnte. Damit, und auch weil die USA gerade erst wieder Strafzölle gegen Brasilien und Argentinien verhängt und gegen Frankreich angedroht haben, steigt die Sorge, dass die USA für Mitte Dezember angedrohte neue Strafzölle auf chinesische Importe einführen könnten. Bereits an der Wall Street waren die Kurse darauf unter Druck geraten und lieferten somit eine negative Vorlage.

Als Belastungsfaktor kommt hinzu, dass der US-Kongress Sanktionen gegen chinesische Offizielle fordert, weil China Angehörige muslimischen Glaubens unterdrücken soll. China hat darauf mit der Androhung von Vergeltungsmaßnahmen reagiert. Ein ähnliches Verhaltensmuster beider Seiten hatte sich jüngst bereits im Hinblick auf die Demokratiebewegung in Hongkong gezeigt.

"Bis beide Seiten ihre falkenhafte Rhetorik herunterfahren, wird der zuvor gesehene Optimismus am Markt immer weiter schwinden", kommentieren die Analysten der DBS Group und weiter: "Der Handelskrieg wird der Hauptstimmungstreiber in den nächsten Wochen bleiben".

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa