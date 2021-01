ATX-Anleger unentschlossen: Heimischer Markt auf Richtungssuche -- DAX fehlt der Schwung -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich

ATX-Anleger lassen am Dienstag Vorsicht walten. Am deutschen Aktienmarkt fehlt dem DAX nach dem Vortagesrekord die Luft. Zurückhaltung prägte den Handel in Fernost.

AUSTRIA

Zurückhaltung prägt den Handel am heimischen Aktienmarkt.

Im frühen Verlauf notierte der ATX im Minus, im weiteren Verlauf pendelt das Börsenbarometer mit leicht negativen Tendenzen um die Nulllinie.

An den marktbestimmenden Themen hat sich international wie auch in Wien nach dem Jahreswechsel wenig geändert. "Das neue Jahr beginnt mit den gleichen Problemen wie das alte endete", schreiben die Analysten der Helaba in einem aktuellen Marktkommentar unter Verweis auf die weiter die Schlagzeilen dominierende Coronakrise. Für Verunsicherung sorgen mutierte Formen des Virus in Großbritannien und Südafrika, aber auch die Aussicht auf einen verlängerten Lockdown in Deutschland.

Verstärkt richtet sich der Blick an den Finanzmärkten außerdem auf die weitere politische Entwicklung in den USA. Die Wähler im südlichen US-Bundesstaat Georgia entscheiden bei zwei Stichwahlen über die künftigen Machtverhältnisse im einflussreichen US-Senat. Vom Ergebnis der Abstimmungen hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die andere Kongresskammer in Washington dominieren werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Dienstagshandel volatil.

Der deutsche Leitindex DAX, der am Vortag ein neues Rekordhoch erreicht hatte, rutschte zum Auftakt 0,36 Prozent ins Minus auf 13'680,69 Zähler. Im Verlauf ist die weitere Richtung aber unklar, das Börsenbarometer pendelt um die Nulllinie.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt treten nach der jüngsten Rekordrally auf die Bremse. Zu Wochenbeginn hatte der DAX mit 13 907 Punkten erst eine Bestmarke gesetzt, er litt dann aber spät gemeinsam mit der Wall Street unter Gewinnmitnahmen. In New York mieden die Anleger die Unsicherheit wegen der anstehenden Wahlen im US-Bundesstaat Georgia an diesem Dienstag. Diese gelten als entscheidend für die künftigen Machtverhältnisse im einflussreichen US-Senat.

Einem weiteren Anstieg im Wege sehen Experten aber auch die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise. Die in den vergangenen Wochen spürbare Impfstoff-Euphorie weicht derzeit wieder etwas der Sorge, dass hohe Infektionszahlen und verlängerte Maßnahmen der Wirtschaft noch länger zusetzen werden. In Deutschland zeichnet sich eine Fortsetzung des Lockdowns bis mindestens Ende Januar ab. In England sollen künftig wieder weitreichende Ausgangsbeschränkungen gelten.

WALL STREET

Der erste Handelstag des Jahres war in den USA von Verkäufen geprägt.

Der Dow Jones eröffnete 0,06 Prozent fester bei 30.627,47 Einheiten, rutschte im Verlauf aber tief ins Minus und verabschiedete sich schlussendlich mit einem Abschlag von 1,25 Prozent bei 30.223,89 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite startete 0,54 Prozent höher bei 12.958,52 Stellen, konnte sich aber ebenfalls nicht auf grünem Terrain behaupten. Am Ende schloss das Börsenbarometer 1,47 Prozent schwächer bei 12.698,45

Das neue Jahr an der Wall Street hat angefangen, wie das alte aufgehört hat: mit Rekorden. Sowohl an der New York Stock Exchange (NYSE) als auch an der Technologiebörse NASDAQ erreichten die wichtigen Indizes am Montag direkt zum Handelsbeginn Bestmarken - einzig der NASDAQ Composite liess ein erneutes Rekordhoch vermissen.

Allerdings scheuten die Anleger anschliessend vor weiteren Käufen zurück und schöpften auf dem hohen Niveau Gewinne ab, so dass der Markt ins Minus rutschte. Zuletzt hatten die die weltweit begonnenen Corona-Impfaktionen und ein neues staatliches US-Hilfspaket für die weltgrösste Volkswirtschaft die Aktienkurse gestützt. Marktexperten verwiesen zudem auf Stimmungsdaten aus der chinesischen und europäischen Industrie, die eine weitere Erholung und zunehmendes Wachstum signalisierten. Aktuelle Nachrichten von der US-Wirtschaft hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Notierungen. Als aktuelle Belastungen erwiesen sich neben dem hohen Kursniveau die Unsicherheiten um Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia, die über die politischen Mehrheitsverhältnisse in der zweiten Parlamentskammer entscheiden - im Repräsentantenhaus halten die demokratischen Parteigenossen des designierten Präsidenten Joe Biden die Mehrheit. Sorgen machen zudem die über die Feiertage mutmasslich noch deutlich gestiegenen Corona-Ansteckungszahlen.

ASIEN

Auch am Dienstag fanden die Märkte in Fernost keine einheitliche Richtung.

Erneut abwärts ging es in Japan, wo der Leitindex Nikkei 0,37 Prozent auf 27.158,63 Punkte verlor.

Gewinne wurden unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet: Dort lag der Shanghai Composite zuletzt 0,73 Prozent im Plus und schloss bei 3.528,68 Punkten. Etwas fester präsentierte sich daneben der Markt in Hongkong, der Hang Seng gewann im Dienstagshandel 0,33 Prozent auf 27.564,83 Zähler.

Teilnehmer sprachen insgesamt von Zurückhaltung vor der wichtigen Stichwahl für den US-Senat in Georgia am Berichtstag. Diese habe großen Einfluss auf die künftige Politik der US-Regierung von Joe Biden, denn im Falle eines Sieges der Demokraten könnte der neu gewählte US-Präsident "durchregieren".

Zudem sollen am Mittwoch Repräsentantenhaus und Senat das Wahlergebnis vom 3. November zertifizieren. Hier hat eine Gruppe von zwölf Senatoren der Republikanischen Partei angekündigt, sie wolle in der Sitzung die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses fordern, der eine zehntägige Prüfung des Wahlergebnisses vornehmen soll. Auch rund hundert republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses wollen Einwände gegen die Bestätigung von Bidens Wahlsieg vorbringen.

Dazu kamen schwache Vorgaben der US-Börsen und wieder steigende Sorgen hinsichtlich der Corona-Pandemie. Trotz der weltweit begonnenen Impfkampagne steigen die Fallzahlen weiter rasant an und in immer mehr Ländern wird die mutierte Variante des Virus nachgewiesen. Für den Nikkei-225 in Tokio ging es um 0,4 Prozent auf 27.159 Punkte nach unten. Premierminister Yoshihide Suga will am Donnerstag eine Entscheidung treffen, ob für Tokio und drei benachbarte Präfekturen aufgrund der weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen der Ausnahmezustand verhängt wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX