Zoll-Gerüchte und deutsches Fiskalpaket: ATX klettert immer weiter -- DAX mit kräftigen Gewinnen -- Asiatische Indizes zum Handelsende freundlich

Der heimische und deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich stärker. Zur Wochenmitte ging es an den wichtigsten Märkten in Asien bergauf.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte sehr fest.

Der ATX legte kurz nach Handelsbeginn um 0,38 Prozent auf 4.074,70 Punkte zu und steigt anschließend immer weiter kräftig nach oben.

Spekulationen auf Kompromisse im US-Zollstreit mit Kanada und Mexiko unterstützen zur Wochenmitte die Aktienkurse. Nach Aussagen aus dem US-Handelsministerium könnte US-Präsident Donald Trump solche Kompromisse zur Wochenmitte ankündigen.

Zudem wirken das geplante Sondervermögen in der führenden europäischen Volkswirtschaft, Deutschland, für Infrastruktur und die höheren Verteidigungsausgaben an der Schuldenbremse vorbei "wie ein riesiges Konjunkturpaket", kommentierte ein Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners und dies wird an den Börsen ebenfalls goutiert. "Viele Branchen und Firmen dürfen sich jetzt auf zusätzliche Großaufträge freuen."

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex schaltet am Mittwoch den Turbo ein.

Der DAX gewann zur Eröffnung 2,14 Prozent auf 22.804,81 Punkte und baut seine Gewinne im Anschluss noch weiter aus.

Der DAX reagiert am Mittwoch mit einer kräftigen Kurserholung auf ein riesiges Finanzpaket von Union und SPD. Schon in der ersten Handelsstunde knackte der deutsche Leitindex wieder die Marke von 23.000 Punkten, die er zu Wochenbeginn erstmals überschritten hatte. Für einen erneuten Rekord reicht es bislang aber nicht.

Für den DAX wirkten das geplante Sondervermögen für Infrastruktur und die höheren Verteidigungsausgaben an der Schuldenbremse vorbei "wie ein riesiges Konjunkturpaket", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Viele Branchen und Firmen dürfen sich jetzt auf zusätzliche Großaufträge freuen."

Am Dienstagabend hatten CDU/CSU und SPD, die eine Koalition anstreben, ein historisches Finanzpaket geschnürt. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll für Verteidigungsausgaben gelockert und ein Sondervermögen für die Instandsetzung der Infrastruktur mit 500 Milliarden Euro geschaffen werden. Zur dafür nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag brauchen CDU/CSU und SPD allerdings Unterstützung aus den Reihen der Grünen oder der FDP. Zudem drängt die Zeit. Denn spätestens am 30. Tag nach der Bundestagswahl am 23. Februar muss der neu gewählte Bundestag zusammentreten, in dem AfD und BSW zusammen eine Sperrminorität gegen Änderungen des Grundgesetzes haben.

Derweil gibt es nach dem Eklat im Weißen Haus wieder Zeichen für eine Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. In einer Rede vor beiden Kammern des US-Parlaments lobte Trump seine bisherige Arbeit als beispiellos erfolgreich. Themen wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine oder der Zollstreit mit den Nachbarländern Kanada und Mexiko kamen allerdings nur am Rande vor.

WALL STREET

Am Dienstag ging es an den US-Börsen nach einem wechselhaften Handelsverlauf letztlich doch klar nach unten.

Der Dow Jones schloss mit einem Verlust von 1,55 Prozent bei 42.520,99 Punkten. Er hatte zur Eröffnung leichte Abschläge verzeichnet und konnte sich auch im Handelsverlauf nicht aus der Verlustzone lösen, auch wenn das Minus kurzzeitig deutlich zusammengeschrumpft war.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging bei 18.285,16 Zählern um 0,35 Prozent schwächer aus dem Handel. Er hatte zur Startglocke deutlich nachgegeben, konnte dann im Handelsverlauf teilweise jedoch auch wieder kräftige Gewinne verbuchen, bevor es im späten Handel wieder nach unten auf rotes Terrain ging.

An der Wall Street blieb die Stimmung am Dienstag angeschlagen. Bereits in den vergangenen Tagen war zu erkennen, dass die relative Gelassenheit hinsichtlich der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verflogen ist. Seine Ankündigungen werden offensichtlich ernster genommen und die Hoffnung, Trump könnte die Zolldrohungen als Verhandlungsmasse bei wirtschaftlichen Verhandlungen mit nutzen, schwindet. Die Wahrscheinlichkeit echter Handelskriege steigt.

Trumps Zölle gegen China, Kanada und Mexiko traten am Dienstag in Kraft, und Peking und Ottawa haben bereits Gegenzölle angekündigt. Das chinesische Finanzministerium gab Zölle auf US-Importe aus der Landwirtschaft bekannt und Kanadas Premierminister Justin Trudeau stellte Zölle von etwa 100 Milliarden US-Dollar auf US-Importe in Aussicht. "Es gibt noch immer einige Marktzweifel, ob all diese Zölle für einen längeren Zeitraum bestehen bleiben werden (...). Aber wir befinden uns eindeutig an einem noch nie da gewesenen Punkt", sagte Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Letztlich seien die Märkte sogar erleichtert, dass China und Kanada bislang nicht noch weiter gegangen seien.

US-Anleger sorgten sich neben Handelskonflikten vor allem um die eigene Wirtschaft. Umso gespannter wird der monatliche Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag erwartet. In puncto Nervosität der Anleger verwies Stratege Jim Reid auf den starken Anstieg des VIX-Index an der Terminbörse von Chicago. Der Index gilt als Gradmesser für die "Angst" von Anlegern.

ASIEN

An den Börsen in Asien stiegen die Kurse am Mittwoch teils deutlich.

In Japan legte der Nikkei 225 bis zum Handelsschluss um 0,23 Prozent auf 37.418,24 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite um 0,53 Prozent fester bei 3.341,97 Zählern.

Kräftiger stieg der Hang Seng in Hongkong: Er beendete den Handel mit einem Plus von 2,84 Prozent auf 23.594,21 Einheiten.

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Mittwoch mit Aufschlägen. Damit folgten sie einmal mehr nicht mehr den US-Vorgaben. Im Handel wurde davon gesprochen, dass die Wall Street bedingt durch die Abkopplungspolitik von US-Präsident Donald Trump möglicherweise ihren Status als Leitbörse verlieren könnte. Für etwas Zuversicht sorgten auch Aussagen von US-Handelsminister Lutnick, wonach einige verhängte US-Importzölle auch wieder zurückgenommen werden könnten. Des Weiteren sagte US-Präsident Trump in seiner Rede an den Kongress unter anderem, dass es eine Anpassungsphase für Zölle geben könnte. Die Ökonomen von Citi halten derweil ein Handelsabkommen zwischen den USA und China mittelfristig weiterhin für plausibel. Pekings Vergeltungsmaßnahmen mit Zöllen seien "strategische und zurückhaltende" Reaktionen.

In Hongkong und China stützte zudem das ambitionierte Wachstumsziel, das Konjunkturhilfen impliziert. China hat sich für 2025 ein stabiles Wirtschaftswachstum von rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zum Ziel gesetzt. Premierminister Li Qiang gab dieses Ziel bei der Eröffnung der jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses bekannt. Um Investitionen anzukurbeln, dürfen die lokalen Regierungen insgesamt umgerechnet rund 570 Milliarden Euro in Form von Sonderanleihen ausgeben, die in der Regel zur Finanzierung von Infrastruktur- und Entwicklungsprojekten verwendet werden. Der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen ist im Februar leicht gestiegen, was der Stimmung ebenfalls zugute kommt.

In Japan stützte der wieder etwas schwächer notierenden Yen. Dieser hatte jüngst deutlich aufgewertet, da er als vermeintlich sicherer Anlegerhafen gesucht gewesen war. Die Unsicherheit über Trumps Wirtschaftspolitik bestehe zwar weiter, doch fasse der Markt wieder etwas Mut auf eine Lockerung der Zölle, hieß es im Devisenhandel.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX