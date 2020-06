ATX steigt deutlich -- DAX kräftig im Plus -- Börsen in Fernost letztlich grün

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt geht es deutlich in die Gewinnzone. Asiens Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende fester.

AUSTRIA

An der Börse in Wien wird vor dem Wochenende kräftig zugegriffen.

Der ATX steigt am Freitag klar ins Plus und setzt die jüngste Gewinnserie damit fort.

Aktuelle Konjunkturdaten, die das Ausmaß der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise deutlich zeigen, kamen in der Früh von der Österreichischen Nationalbank. Diese geht davon aus, dass die heimische Wirtschaft heuer um 7,2 Prozent einbricht. 2021 soll es dann aber mit einem Plus von 4,9 Prozent wieder eine deutliche Erholung geben. Alleine im ersten Halbjahr fällt die Wirtschaftsleistung um über 13 Prozent, erholt sich aber im zweiten Halbjahr wieder etwas.

Richtungsweisende Impulse dürften am Nachmittag von der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts aus den USA kommen. Hier wird davon ausgegangen, dass im Mai 8,3 Millionen Jobs außerhalb der Landwirtschaft verloren gegangen sind, in Folge dürfte die Arbeitslosenquote auf 19,5 nach 14,7 Prozent in die Höhe schnellen. Allerdings wird vermutet, dass die "inoffizielle" Quote noch deutlich höher liegen dürfte.

Die Meldungslage für Wiener Papiere blieb bisher dünn.

DEUTSCHLAND

Am Freitag verspüren Anleger in Deutschland noch einmal Kauflaune.

Der DAX eröffnete 1,08 Prozent höher bei 12.565,16 Einheiten und klettert im Verlauf weiter nach oben.

Damit setzt sich die Erholungsrally fort, die aktuell angetrieben wird durch die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr aus der Corona-Krise hin zur Normalität. Anleger nutzten derzeit schon kleinste Rücksetzer zum Nachkaufen, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Am Donnerstag hatten das milliardenschwere Konjunkturpaket der Bundesregierung und die Nachricht von der Aufstockung des Anleihekaufprogramms durch die Europäische Zentralbank (EZB) die Kurse allerdings nicht nachhaltig nach oben treiben können. Börsenbeobachter warnen deshalb zunehmend vor einer Überhitzung des Marktes, der den tatsächlichen Gegebenheiten der von der Corona-Krise gebeutelten Realwirtschaft vorweglaufe.

Auf Konjunkturseite werden nun weitere Impulse aus den USA erwartet, wo auch der Wall Street am Vorabend nach der Rally die Kraft ausgegangen war. Veröffentlicht wird dort der Arbeitsmarktbericht.

Auf Unternehmensseite dürften die am Vorabend bekanntgegeben Index-Änderungen durch die Deutsche Börse für Bewegung sorgen. So fliegt unter anderem wie erwartet die Lufthansa zum 22. Juni aus dem DAX und tauscht mit dem Noch-MDAX-Mitglied Deutsche Wohnen die Plätze.

WALL STREET

An den US-Börsen war am Donnerstag lange Zeit keine klare Richtung zu sehen.

Der US-Leitindex Dow Jones gab zum Handelsstart 0,17 Prozent ab auf 26.226,49 Punkte und ging nach volatilem Verlauf schlussendlich mit einem Mini-Plus von 0,05 Prozent bei 26.281,82 Punkten in den Feierabend. Deutlichere Gewinnmitnahmen setzten bei den Techwerten ein: Der NASDAQ Composite verlor am Donnerstag 0,69 Prozent auf 9.615,81 Zähler.

Nach dem jüngst starken Lauf wurden die Anleger an den US-Börsen vorsichtiger. Zuletzt hatte die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Krise die Oberhand gewonnen, nun richtete sich der Blick aber erst einmal auf Arbeitsmarktdaten.

Vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag standen die aktuellen wöchentlichen Daten über die Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Blick der Börsianer. Zwar sank die Zahl der Anträge bis einschließlich 30. Mai, da die meisten Bundesstaaten begonnen haben, ihre wegen der Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen wieder zu lockern, sie ging allerdings nicht ganz so deutlich wie erwartet zurück.

Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des US-Arbeitsmarkts. Die aussagekräftigere Arbeitslosenquote für Mai wird an diesem Freitag bekanntgegeben. Im April lag sie bei 14,7 Prozent. Wegen Fehlern bei der Erhebung der Daten warnte die zuständige Behörde jedoch, dass die Quote bereits bei etwa 20 Prozent liegen könnte. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote im Februar noch niedrige 3,5 Prozent betragen.

ASIEN

In Asien gestaltete sich der Freitagshandel zeitweise lustlos.

In Japan verzeichnete der Nikkei nach einem volatilen Verlauf doch noch einen Anstieg um 0,74 Prozent auf 22.863,73 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite ins Plus drehen und schließlich 0,40 Prozent auf 2.930,80 Punkte hinzugewinnen. In Hongkong legte auch der Hang Seng im späten Handel noch deutlicher zu und ging 1,66 Prozent stärker bei 24.770,41 Einheiten ins Wochenende.

Die Sorge, die jüngste Rally habe die Kurse zu weit von der ökonomischen Realität enteilen lassen, war allgegenwärtig. Einen wichtigen Lackmustest bildet in diesem Zusammenhang der US-Arbeitsmarktbericht, der nach Börsenschluss in Asien im Tagesverlauf ansteht. Volkswirte gehen von einer Rekordarbeitslosigkeit in den USA aus und Anleger üben sich im Vorfeld in Kaufzurückhaltung.

In China drückte der weiter schwelende Konflikt mit den USA zeitweise auf die Kauflaune. US-Außenminister Mike Pompeo forderte strengere Börsenregeln für chinesische Unternehmen weltweit. Für die KGI-Analysten ein Zeichen, dass der Dauerkonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt nun auch den Finanzsektor erreicht hat.

Der Konsum in Japan ist zwar eingebrochen, Volkswirte hatten aber Schlimmeres befürchtet. Die Ausgaben der privaten Haushalte reduzierten sich im April auf Jahressicht um 11,1 Prozent, der Markt war von minus 14,2 Prozent ausgegangen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX