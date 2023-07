Impulse fehlen: ATX eröffnet im Minus -- DAX startet deutlich tiefer -- Asiens Börsen geben nach

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt eröffnen zur Wochenmitte im Minus. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Mittwoch nach unten. An den US-Börsen fand am Dienstag feiertagsbedingt kein Handel statt.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt eröffnet am Mittwoch schwächer.

Der ATX fällt kurz nach Handelsbeginn um 0,44 Prozent auf 3.191,85 Punkte.

Nachdem die Wall Street am Vortag feiertagsbedingt geschlossen waren, fehlen Impulse von der Seite. Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch mehrheitlich nachgegeben.

Es stünden auch keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm, schreiben Analysten der Helaba. "Interessant wird es erst morgen wieder mit dem ISM-Serviceindex und weiteren Arbeitsmarktindikationen in den USA. Bis dahin dürfte sich der eher richtungslose Handel fortsetzen." Auch andere wichtige europäische Börsenindizes werden heute schwächer erwartet.

Am Abend nach dem europäischen Börsenschluss wird dann das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed im Juni veröffentlicht. Auch hier rechnen die Helaba-Experten aber mit keinen Überraschungen. Unternehmensnachrichten zu in Wien gelisteten Firmen gab es in der Früh noch keine.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind zur Wochenmitte zunächst klare Verluste zu sehen.

Der DAX eröffnet bei 15.930,16 Punkten um 0,68 Prozent schwächer.

Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street fehlt es vor der Berichtssaison an frischem Schwung. Asiens Börsen tendieren am Morgen schwächer.

Ob die Konjunkturagenda neue Impulse in das Geschehen bringen kann, wird sich zeigen. Zumindest ist der Tagesplan dicht bestückt. Die Credit Suisse hebt hier die aktualisierten Daten der Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone am Vormittag hervor. Die Experten rechnen damit, dass sich das Konjunktur-Barometer im Juni knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten gehalten hat.

Für mögliche Hinweise auf den künftigen Zinskurs dürften sich die Anleger das Sitzungsprotokoll der US-Währungshüter am Abend wohl genauer anschauen. Dieses wird allerdings erst nach dem hiesigen Marktschluss veröffentlicht. Die US-Notenbank Fed hatte im Juni nach zehn Zinsanhebungen in Folge erstmals eine Pause eingelegt, aber zugleich die Türen für eine weitere Straffung in diesem Jahr offen gelassen.

WALL STREET

In den USA wird am Dienstag der Nationalfeiertag "Independence Day" gefeiert, deshalb findet an den US-Börsen an diesem Tag kein Handel statt.

Zuletzt hatten die US-Börsen im verkürzten Montagshandel mit leichten Aufschlägen geschlossen: Der Dow Jones Index schloss mit einem leichten Plus von 0,03 Prozent bei 34.418,47 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 13.816,77 Zählern in die Feiertagspause.

Am Montag endete der Handel schon um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, und am Dienstag bleiben wegen des Nationalfeiertags "Independence Day" die Pforten an der Wall Street geschlossen. Dank der Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI) sei eine Handvoll Technologieunternehmen zu Geldmagneten geworden, kommentierte Marktbeobachterin Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown die historisch starke erste Jahreshälfte an der NASDAQ. Dies habe alle Bedenken hinsichtlich der Folgen hoher Zinsen und der Turbulenzen im Bankensektor zerstreut. Doch nun dürften die Anleger an der Technologiebörse erst einmal eine Atempause einlegen. Das zweite Halbjahr sollte von anhaltenden Spekulationen darüber geprägt werden, wie hoch die Zinsen noch stiegen und wie lange sie auf diesem Niveau blieben.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen zur Wochenmitte Verluste aus.

In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsende um 0,25 Prozent auf 33.338,70 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland beträgt das Minus beim Shanghai Composite gegen 8:45 Uhr unserer Zeit 0,71 Prozent auf 3.222 Einheiten. In Hongkong knickt der Hang Seng derweil um 1,57 Prozent auf 19.110 Zähler ein.

Auf der Stimmung lastet der unter den Erwartungen ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Servicesektor, der Zweifel an der Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weckt.

Im Fokus stehen ferner die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking. Eine für diese Woche geplante China-Reise der US-Finanzministerin Janet Yellen, die der Wiederannäherung der beiden Länder dienen soll, steht unter keinem guten Stern, nachdem die chinesische Regierung am Montag den Export zweier für die Halbleiterindustrie bedeutenden Rohstoffe eingeschränkt hat.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX