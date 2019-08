Asiens Börsen mit Verlusten

Datum Unternehmen/Event

05.08.19 180 Degree Capital Corp Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Acacia Research CorpShs Acacia Technologies / Quartalszahlen

05.08.19 Achaogen Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Action Construction Equipment Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Acxiom Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 ADC India Communications Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Addus HomeCare Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Advanced Emissions Solutions Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Advanced Info Service Public Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Aeglea BioTherapeutics Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Aethlon Medical Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Aevi Genomic Medicine Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 AG Mortgage Investment Trust Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Agenus Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Ahresty Corp / Quartalszahlen

05.08.19 AIA Engineering Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Air Transport Services Group Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Airtac International Group Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Alcentra Capital Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Alder BioPharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Alfresa Holdings Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Ambassador Intra Holdings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 American Equity Investment Life Holding CoShs / Quartalszahlen

05.08.19 American Renal Associates Holdings Inc / Quartalszahlen

05.08.19 American States Water CoShs / Quartalszahlen

05.08.19 Amphastar Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Amplify Energy Corp Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Amyris Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Anavex Life Sciences Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Anthera Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Apple Hospitality REIT Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Approach Resources Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Aratana Therapeutics Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Arcadia Biosciences Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Argo Group International Holdings LTDShs / Quartalszahlen

05.08.19 Argos Therapeutics Inc Registered Rg / Quartalszahlen

05.08.19 Arix Bioscience PLC Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Arvind Infrastructure Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Asanko Gold Inc / Quartalszahlen

05.08.19 ASKA Pharmaceutical Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 ASM Technologies Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Athene Holding Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 ATOM LIVIN TECH Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Avianca Holdings SA Pfd Shs / Quartalszahlen

05.08.19 AVIX Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Axonics Modulation Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Axtel Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Ayala Land Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Ballarpur Industries Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Banco ABC Brasil SA Conv Pfd Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Bancolombia SA Bancolombia / Quartalszahlen

05.08.19 Bancorp of New Jersey Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Bank of Siauliai AB / Quartalszahlen

05.08.19 Banque Cantonale du Jura SA / Quartalszahlen

05.08.19 Baylin Technologies Inc / Quartalszahlen

05.08.19 BBA Aviation PLCShs / Quartalszahlen

05.08.19 BeiGene Ltd Registered Shs Reg S / Quartalszahlen

05.08.19 Beleave Inc / Quartalszahlen

05.08.19 BELIMO AG / Quartalszahlen

05.08.19 Bellerophon Therapeutics Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Biolase Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 BK Technologies Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Black Stone Minerals LP Partnership Units / Quartalszahlen

05.08.19 Blue Star Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Boston Bio Systems Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Bridgemarq Real Estate Services Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Brighthouse Financial Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

05.08.19 Brookdale Senior Living IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 Bulgarian Stock Exchange AD / Quartalszahlen

05.08.19 Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Cadiz IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 Canada Goose Holdings Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Capital Southwest CorpShs / Quartalszahlen

05.08.19 Capitala Finance Corp / Quartalszahlen

05.08.19 CareTrust REIT Inc When Issued / Quartalszahlen

05.08.19 Central Pattana Public Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Challenger Technologies Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 CHARM CARE CORPORATION / Quartalszahlen

05.08.19 ChemoCentryx Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Chiba Bank Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Chimerix Inc / Quartalszahlen

05.08.19 China Biologic Products Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Chinook Energy Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Cindrella Hotels Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Ciner Resources LP Partnership Units / Quartalszahlen

05.08.19 CL Educate Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Clarus Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 CMK Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Cocolonet CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 Comfort Commotrade Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Community Health Systems IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 Companhia Brasiliana de Energia / Quartalszahlen

05.08.19 Conatus Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Continental Petroleums Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Continental Resources Inc Shs / Quartalszahlen

05.08.19 CoreCivic Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Coronado Biosciences Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Coronado Global Resources Inc Chess Depository Interests Repr 10 Sh / Quartalszahlen

05.08.19 COSMO BIO CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 Cosmo Films Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Critical Control Energy Services Corp / Quartalszahlen

05.08.19 CrossAmerica Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

05.08.19 CUI Global Inc / Quartalszahlen

05.08.19 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA / Quartalszahlen

05.08.19 CymaBay Therapeutics Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Daiichikosho Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Daisui Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Daito Koun Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Daiwabo Holdings Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Danaos Corp Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Delek Logistics Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

05.08.19 Denkyosha Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Diadexus Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Dialight PLC / Quartalszahlen

05.08.19 Diamondrock Hospitality CoShs / Quartalszahlen

05.08.19 DIL Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Dilip Buildcon Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Diversicare Healthcare Services Inc / Quartalszahlen

05.08.19 DLH Holdings Corp / Quartalszahlen

05.08.19 DMC Education Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Douglas Dynamics Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Douglas Emmett Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Dubai Investments PJSC / Quartalszahlen

05.08.19 Duke Offshore Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Dwarikesh Sugar Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Dynamatic Technologies Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 EARTH CHEMICAL CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 Ehime Bank Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Elango Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Ellies Holdings Limited / Quartalszahlen

05.08.19 Ellington Financial Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Endologix Inc Registered Shs / Hauptversammlung

05.08.19 Energous Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Epizyme Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Everbridge Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Exterran Corp When Issued / Quartalszahlen

05.08.19 Eyecarrot Innovations Corp / Quartalszahlen

05.08.19 First Real Estate Investment Trust / Quartalszahlen

05.08.19 FLYING GARDEN CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 Forterra Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Foundation Building Materials Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Freshpet Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Freshtrop Fruits Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 FRP Holdings Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Fudo Tetra Corp / Quartalszahlen

05.08.19 FueTrek Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Fuji Glass Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Fulgent Genetics Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Funai Electric Co LtdShs / Quartalszahlen

05.08.19 Future Consumer Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Futuristic Solutions Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Galada Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Galore Resources IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 Garware Marine Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Gene Techno Science Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 GenMark Diagnostics Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Gladstone Capital CorpShs / Quartalszahlen

05.08.19 GMO AD Partners Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Godfrey Phillips India Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Grandy House Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Granite Point Mortgage Trust Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Green Plains Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Gulshan Polyols Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Halcon Resources Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Hallador Energy Co / Quartalszahlen

05.08.19 Hamamatsu Photonics KK / Quartalszahlen

05.08.19 Handicare Group AB Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Hang Seng Bank / Quartalszahlen

05.08.19 HAVIX CORP / Quartalszahlen

05.08.19 Helios Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Heng Xin China Holdings Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Hennessy Capital Acquisition Corp II Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Hexa Tradex Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Hibino Corp / Quartalszahlen

05.08.19 High Point Resources Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Hinduja Global Solutions Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Hindustan Oil Exploration Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Histogenics Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Hokuhoku Financial Group Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Horace Mann Educators CorpShs / Quartalszahlen

05.08.19 HOSODA CORP / Quartalszahlen

05.08.19 HOUSE OF ROSE Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Howa Machinery Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Hudson Global Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Hudson Technologies IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 Hypoport AG / Quartalszahlen

05.08.19 Iconix Brand Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 IDEA Consultants Inc / Quartalszahlen

05.08.19 IGG Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Impac Mortgage Holdings Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Indian Bank / Quartalszahlen

05.08.19 Indian Hotels Co Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Innovassynth Investments Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Inox Wind Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Insulet Corp Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Intelligent Systems Corp / Quartalszahlen

05.08.19 International Container Terminal Services Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Interpace Diagnostics Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Interpump Group SPA / Quartalszahlen

05.08.19 INTERROLL AG / Quartalszahlen

05.08.19 Intrexon Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Intrinsyc Technologies Corp / Quartalszahlen

05.08.19 IRPC Public Company Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Iwasaki Electric Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Jacobs Engineering Group Inc / Quartalszahlen

05.08.19 James Hotels Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Japan Property Management Center Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Jayabharat Credit Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Jindal Stainless Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Kadoya Sesame Mills Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Kanematsu Engineering Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Kangwon Land Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Kei Industries Ltd Dematerialsed / Quartalszahlen

05.08.19 Keiyo Gas Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Kellton Tech Solutions Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Kemper Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Khandwala Securities Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Kingsway Financial Services Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Klabin SA Pfd Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Koike Sanso Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Kosmos Energy Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Kurimoto Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Kyushu Railway Company / Quartalszahlen

05.08.19 Lakshmi Automatic Loom Works Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Leaf Group Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Lonestar Resources US Inc / Quartalszahlen

05.08.19 LOTTE CHEMICAL CORPORATION / Quartalszahlen

05.08.19 Lundin Gold Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Maezawa Kyuso Industries Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Mahan Industries Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Maiden Holdings Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Majesco Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Mangalam Cement Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Manhattan Resources LtdShs / Quartalszahlen

05.08.19 Maplewood International Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

05.08.19 Marcopolo SA Pfd Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Maruzen Showa Unyu Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Masonite International Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Mazda Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Meezan Bank XB / Quartalszahlen

05.08.19 Meiho Facility Works Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Merafe Resources LtdShs / Quartalszahlen

05.08.19 Merrimack Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Midsouth Bancorp Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Midstates Petroleum Co Inc Stock Settlement / Quartalszahlen

05.08.19 Mimecast Limited / Quartalszahlen

05.08.19 Minerva Neurosciences Inc / Quartalszahlen

05.08.19 MISTRAS Group Inc / Quartalszahlen

05.08.19 MKSystem Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Modison Metals Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Monte Carlo Fashions Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Morio Denki Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Multibase India Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Munoth Communication Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Munoth Financial Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Naikai Zosen Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Nakabohtec Corrosion Protecting Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Nath Pulp And Paper Mills Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 National CineMedia IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 NESCO Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 NetLink NBN Trust Registered Units Reg S / Quartalszahlen

05.08.19 New York Mortgage Trust Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Newcastle Investment Corp Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Nichias Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Nihon Parkerizing Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 NIKKATO CORP / Quartalszahlen

05.08.19 Nippon Kanzai Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Nippon RAD Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Nippon Suisan Kaisha Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 NISHIKAWA KEISOKU Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 NISSEI CORP / Quartalszahlen

05.08.19 NISSO CORP Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 nLIGHT Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Noida Toll Bridge Co Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Norris Medicines Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 North Pacific Bank Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 NorthStar Realty Europe Corp When Issued / Quartalszahlen

05.08.19 NPR Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 NTN Buzztime Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Nuverra Environmental Solutions Inc / Quartalszahlen

05.08.19 OCHI HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 OCI Partners LP / Quartalszahlen

05.08.19 Oenon Holdings Inc / Quartalszahlen

05.08.19 OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 OKK CORP / Quartalszahlen

05.08.19 OKP Holdings Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Omeros Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Oncolytics Biotech Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 OPTEX Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Orbit International CorpShs / Quartalszahlen

05.08.19 Oricon IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 Orient Green Power Company Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Orion Energy Systems Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Ortel Communications Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Orthofix Medical Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 OUTFRONT Media Inc / Quartalszahlen

05.08.19 PADO Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Palm Hills Development Company / Quartalszahlen

05.08.19 PALTEK CORP / Quartalszahlen

05.08.19 Pankaj PolyPack Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Par Pacific Holdings Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Par Technology CorpShs / Quartalszahlen

05.08.19 PARKER CORP / Quartalszahlen

05.08.19 Parker Drilling Co Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Patriot National Bancorp Inc / Quartalszahlen

05.08.19 PBM Polytex Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 PDS Multinational Fashions Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Peninsula Land Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Pennar Engineered Building Systems Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 PhaseRx Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Pico Holdings IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 Pioneer Agro Extracts Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Piramal Phytocare Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 PNB Gilts Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Popular Estate Management Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Premco Global Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Prime Urban Development India Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Primo Water Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Protagonist Therapeutics Inc / Quartalszahlen

05.08.19 PT J Resources Asia Pasifik Tbk / Quartalszahlen

05.08.19 Qualstar Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Quick Heal Technologies Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Quotient Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Rama Vision Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Range International Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Raunaq International Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 RCI Hospitality Holdings Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Red Lion Hotels CorpShs / Quartalszahlen

05.08.19 Red Violet Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

05.08.19 Regulus Therapeutic Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 REIL Electricals India Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Resonant Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Response Informatics Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Restoration Robotics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Revance Therapeutics Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Revlon / Quartalszahlen

05.08.19 Revolution Lighting Technologies Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Rich Universe Network Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 RigNet Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Rosneft Oil Company / Quartalszahlen

05.08.19 Rostelecom PJSC / Quartalszahlen

05.08.19 Ryobi LtdShs / Quartalszahlen

05.08.19 S E Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Sah Petroleums Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Sanchez Energy Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Sangal Papers Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Sankyo Kasei Corp / Quartalszahlen

05.08.19 SANSHIN ELECTRONICS CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 Santaram Spinners Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Sapiens International Corporation NV Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Sapporo Clinical Laboratory Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Saptarishi Agro Industries Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 SAR Auto Products Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Sarla Performance Fibers Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Savant Infocomm Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 SCINEX CORP / Quartalszahlen

05.08.19 Security Bank Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Senior PLC / Quartalszahlen

05.08.19 Seres Therapeutics Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Seya Industries Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Sfinks Polska SA / Quartalszahlen

05.08.19 Shah Foods Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Shake Shack / Quartalszahlen

05.08.19 SHINPO CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 SHINTO CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 Shivalik Bimetal Controls Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Shivkrupa Machineries and Engineering Services Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 ShockWave Medical Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Shree Digvijay Cement Co Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Simplex Projects Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 SOCIALWIRE CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 Sofcom Systems Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Solar Capital Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Solasto Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Spectrum Pharmaceuticals IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 SRF Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 SSPN Finance Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Standard Industries Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Stanrose Mafatlal Investments and Finance Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Starcore International Mines Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Stereotaxis Inc / Quartalszahlen

05.08.19 STERIS PLC Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Stock Spirits Group PLC / Quartalszahlen

05.08.19 Stonemor Partners LPPartnership Units / Quartalszahlen

05.08.19 Sun Techno Overseas Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Sunesis Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Sunitee Chemicals Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Sunshine Oilsands Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Super Sales India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Suzlon Energy Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 SUZUDEN CORP / Quartalszahlen

05.08.19 Suzuken Co LtdShs / Quartalszahlen

05.08.19 Swadeshi Polytex Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Synchronoss Technologies IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 Synthetic Biologics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 TAC CO LTDShs / Quartalszahlen

05.08.19 Tactile Systems Technology Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Taisei Lamick Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 TAIYO NIPPON SANSO CORP / Quartalszahlen

05.08.19 TAIYO YUDEN CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 Takaful Al Emarat / Quartalszahlen

05.08.19 Take Two / Quartalszahlen

05.08.19 Talbros Engineering Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Talwalkars Better Value Fitness Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Tamilnadu Steel Tubes Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Tamron Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Tanabe Management Consulting Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Tandy Leather Factory Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Tanfac Industries Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Techindia Nirman Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Teligent Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Tellza Communications Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Tenet Healthcare Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Thai Union Group Public Company Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 The 13 Holdings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 The Eastern Co / Quartalszahlen

05.08.19 The Hanshin Diesel Works Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 The Japan Steel Works LtdShs / Quartalszahlen

05.08.19 The Keg Royalties Income Fund / Quartalszahlen

05.08.19 The Kiyo Bank Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 TheStreet Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Tokyo Kiho Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Torrent Power Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 Toukei Computer Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 TPC Group Inc / Quartalszahlen

05.08.19 TPK Holding Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Transchem Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 TravelCenters of America LLC Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Trecora Resources / Quartalszahlen

05.08.19 Trusco Nakayama Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Turbotech Engineering Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 UGI CorpShs / Quartalszahlen

05.08.19 UNIPRES CORP / Quartalszahlen

05.08.19 Unique Fabricating Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Unjha Formulations Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 USD Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

05.08.19 VBI Vaccines Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Vesuvius India Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Vical Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Vishal Bearings Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Vishnu Chemicals Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 VITAL KSK HOLDINGS INC / Quartalszahlen

05.08.19 VoodooVox Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Wanbury Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 WEQ Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 White Diamond Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

05.08.19 WonderCorp / Quartalszahlen

05.08.19 WORLDINTEC CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 XpresSpa Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Yahagi Construction Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Yamada Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Yamanashi Chuo Bank Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 Yuasa Funashoku Co Ltd / Quartalszahlen

05.08.19 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO LTD / Quartalszahlen

05.08.19 Ziopharm Oncology IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 Zosano Pharma Corp Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 ZUKEN ELMIC INC / Quartalszahlen

05.08.19 Zuken Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Acacia Communications Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Globe Telecom Inc / Quartalszahlen

05.08.19 HSBC Holdings plc / Quartalszahlen

05.08.19 Fagron SA / Quartalszahlen

05.08.19 QSC AG / Quartalszahlen

05.08.19 My Size Inc / Hauptversammlung

05.08.19 Atlas Estates LtdShs / Hauptversammlung

05.08.19 Ig Petrochemicals Ltd Dematerialised / Hauptversammlung

05.08.19 Linde plc / Quartalszahlen

05.08.19 Univar Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Information Services Group IncShs / Quartalszahlen

05.08.19 WEC Energy Group Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Arbutus Biopharma Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Arbutus Biopharma Corp / Quartalszahlen

05.08.19 Boise Cascade LLC / Quartalszahlen

05.08.19 Premier African Minerals Ltd / Hauptversammlung

05.08.19 Fieldex Exploration Inc Registered Shs / Hauptversammlung

05.08.19 Arrowhead Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Innovest Global Inc Registered Shs / Quartalszahlen

05.08.19 Acceleron Pharma Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Mandalay Digital Group Inc / Quartalszahlen

05.08.19 Kite Realty Group Trust / Quartalszahlen