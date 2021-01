DAX ohne große Sprünge erwartet -- Asiens Aktienmärkte kaum bewegt -- Wall Street geht mit Gewinnen in den Feierabend -- ATX am Dienstag mit Zugewinnen

In Frankfurt wird zur Wochenmitte weiter ein Auf und Ab in einer engen Range in Aussicht gestellt. Asiens Börsianer üben sich am Mittwoch in Zurückhaltung. Die Wall Street verbuchte am Dienstag Aufschläge. Heimische Börsianer griffen am Dienstag vermehrt zu.

AUSTRIA

Zuversicht prägte den Handel am heimischen Aktienmarkt.

Im frühen Verlauf notierte der ATX noch im Minus, im weiteren Verlauf zeigte das Börsenbarometer jedoch eine positive Tendenz. Er beendete den Tag letztlich 0,26 Prozent bei 2.799,70 Punkten.

An den marktbestimmenden Themen hat sich international wie auch in Wien nach dem Jahreswechsel wenig geändert. "Das neue Jahr beginnt mit den gleichen Problemen wie das alte endete", schrieben die Analysten der Helaba in einem aktuellen Marktkommentar unter Verweis auf die weiter die Schlagzeilen dominierende Coronakrise. Für Verunsicherung sorgen mutierte Formen des Virus in Großbritannien und Südafrika, aber auch die Aussicht auf einen verlängerten Lockdown in Deutschland.

Verstärkt richtete sich der Blick an den Finanzmärkten außerdem auf die weitere politische Entwicklung in den USA. Die Wähler im südlichen US-Bundesstaat Georgia entscheiden bei zwei Stichwahlen über die künftigen Machtverhältnisse im einflussreichen US-Senat. Vom Ergebnis der Abstimmungen hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die andere Kongresskammer in Washington dominieren werden.

DEUTSCHLAND

Keine großen Sprünge nach oben werden am Mittwoch vom deutschen Aktienmarkt erwartet. Angesichts der zahlreichen Problemquellen halten Händler bereits eine DAX-Stabilisierung um 13.700 Punkte für eine gute Leistung. Vor allem die Lockdown-Verlängerung schlägt auf die Gemüter. Aus den USA belastet kurzfristig weiter die Wahl in Georgia. Hier liegen die Kandidaten mit hauchdünnen Margen Kopf an Kopf. Ein Ergebnis ist frühestens im Tagesverlauf zu erwarten.

Der deutsche Leitindex DAX war am Dienstag 0,55 Prozent im Minus bei 13.651,22 Punkten aus der Sitzung gegangen.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich.

Der Dow Jones verbuchte zum Handelsstart ein marginales Minus, schaffte im weiteren Verlauf jedoch den Sprung auf grünes Terrain und beendete die Sitzung 0,55 Prozent höher bei 30.391,60 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite zeigte sich anfangs schwächer, kletterte dann aber in die Gewinnzone und ging schließlich mit plus 0,95 Prozent bei 12.818,96 Zählern in den Feierabend.

Die Aktienkurse an der Wall Street hatten sich nach den Verlusten zum Jahresauftakt am Dienstag wieder stabilisiert. Die schon hohen Bewertungen und die Zurückhaltung der Anleger am Tag der wichtigen Stichwahlen zum US-Senat in Georgia setzten der Kaufbereitschaft aber erneut Grenzen. Stark ausgefallene Stimmungsdaten aus der Industrie gaben ebenfalls keine positiven Impulse.

Das Ergebnis der Abstimmungen in Georgia wird darüber entscheiden, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die zweite Parlamentskammer dominieren werden. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr Ortszeit, also erst nach der Schlussglocke an der Wall Street.

US-Beobachter rechneten mit einem knappen Rennen. Es war zunächst noch unklar, wann es belastbare Ergebnisse gibt. Laut den Analysten der Investment-Management-Firma T. Rowe Price könnte der Wahlausgang entscheidend für die Höhe des nächsten Konjunkturprogramms und damit die Erholung der von Corona strapazierten US-Wirtschaft sein.

Mit der Kontrolle über den Senat könnte der künftige Präsident Joe Biden durchregieren - vorausgesetzt, die Demokraten werden bei Gesetzesvorhaben oder Ernennungen von Regierungsmitgliedern an einem Strang ziehen. In diesem Fall rechnen Anleger mit höheren fiskalischen Anreizen zur Stimulierung der Wirtschaft, aber auch mit höheren Steuern und mehr Regulierung. Wenn es aber den Republikanern gelingen sollte, mindestens einen der beiden Sitze zu gewinnen, können sie jede Initiative von Biden blockieren - angefangen bei der Nominierung seines Kabinetts.

ASIEN

Mit kkaum bewegter Tendenz zeigen sich die Börsen in Asien zur Wochenmitte. Dabei konnten anfängliche Gewinne, ausgelöst durch leicht positive Vorgaben der Wall Street, teilweise nicht behauptet werden.

In Tokio geht es leicht südwärts. Der japanische Leitindex Nikkei verliert aktuell (06:45 Uhr MEZ) 0,25 Prozent auf 27.091,17 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland sind hingegen grüne Vorzeichen auszumachen. Der Shanghai Composite kann aktuell 0,32 Prozent auf 3.539,86 Punkte zugewinnen. Daneben tritt der Hang Seng in Hongkong bei 27.645,86 Punkten auf der Stelle.

Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor den Ergebnissen der wichtigen Stichwahl für den US-Senat in Georgia. Zudem sollen am Mittwoch Repräsentantenhaus und Senat das Wahlergebnis vom 3. November zertifizieren. Hier haben die Republikaner Widerstand angekündigt.

