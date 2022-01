Nach Fed-Protokoll: ATX und DAX vor dunkelrotem Handelsstart -- Asiatische Börsen mit Verlusten

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften am Donnerstag deutlich nachgeben. Die Börsen in Asien bewegen sich am Donnerstag tiefer. Der US-Leitindex gab zur Wochenmitte ab.

AUSTRIA

In Wien dürften die Kurse am Donnerstag zunächst absacken.

Der ATX steht in vorbörslichen Indikatioenn 1,81 Prozent tiefer bei 3.896,37 Punkten. Am Mittwoch schloss der 0,28 Prozent höher bei 3.968,05 Punkten.

Die Hinweise auf eine straffere Geldpolitik in den USA dürfte an den Finanzmärkten am Donnerstag allgemein für eine trübe Stimmung sorgen. Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten aus der Eurozone wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Preisentwicklung in Deutschland im Dezember. Am Markt wird mit einer leichten Abschwächung der Inflation in der größten Volkswirtschaft der Eurozone gerechnet.

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Donnerstag den Rückwärtsgang einlegen.

Der DAX wird vorbörslich mit einem Verlust von 1,27 Prozent bei 16.065,17 Punkten erwartet. Am Vortag verließ er den Handel 0,74 Prozent stärker bei 16.271,75 Punkten.

Die Sorge vor einer strafferen Geldpolitik in den USA dürfte Rekorde im DAX erst einmal in die Ferne rücken lassen. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex einen historischen Höchststand nur um wenige Punkte verfehlt. Wie aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der US-Notenbank (Fed) hervorgeht, sprachen sich einige ihrer Mitglieder dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Damit würden auslaufende Anleihen nicht mehr ersetzt, was die Anleihenkurse drücken und die Renditen entsprechend erhöhen dürfte.

Zudem wurde wiederholt betont, dass sowohl die Wirtschafts- als auch die Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sprächen. Eine schnellere Anhebung der Zinsen als zuvor erwartet könne gerechtfertigt sein, hieß es.

Das hatte vor allem an der Technologiebörse NASDAQ einen Ausverkauf ausgelöst. Tech-Unternehmen gelten als besonders zinssensibel. Mit Blick auf die hohe Inflation seien die Märkte zuletzt hochgradig nervös gewesen, schrieb Analyst Jeffrey Halley in einem Marktkommentar. Mit dem Motto "alles kaufen" und "Schnäppchen kaufen" der vergangenen 18 Monate könne es nun erst einmal vorbei sein. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass die "Buy-the-Dip"-Investoren sich am heutigen Nachmittag an der Wall Street nochmals zeigten - und sich die Stimmung damit auch hierzulande im Verlauf des Nachmittag aufhelle, ergänzte er.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte in Rot.

Der Dow Jones startete am Mittwoch etwas tiefer in die Sitzung, konnte zeitweise jedoch ins Plus drehen und dabei gar ein neues Rekordhoch aufstellen. Letztlich ging es dann jedoch 1,07 Prozent abwärts auf 36.407,11 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich derweil ohne Unterbrechung auf rotem Terrain, nachdem er bereits etwas schwächer in den Handel gegangen war. Er verabschiedete sich mit einem Abschlag von 3,34 Prozent bei 15.100,17 Stellen.

Der Dow Jones Industrial ist am Mittwoch nach der Veröffentlichung der US-Notenbank-Protokolle in die Verlustzone gedreht. Noch anderthalb Stunden zuvor war es dem bekanntesten Aktienindex der USA gelungen, ein weiteres Rekordhoch zu erklimmen. Der Sprung über die Marke von 37.000 Punkten gelang allerdings noch nicht. Wie es seitens der US-Notenbank (Fed) hiess, könnte eine Erstarkung der Wirtschaft und eine höhere Inflation zu früheren und schnelleren Zinserhöhungen als bisher erwartet führen. Zugleich plädierten einige Entscheidungsträger auch dafür, bald darauf mit dem Abschmelzen der Bilanzsumme zu beginnen.

Die Erwartung steigender Zinsen spiegelt sich inzwischen bereits allgemein an den Börsen wider - und zwar dergestalt, dass eine verstärkte Umorientierung der Investoren weg von Wachstumswerten und hin zu Substanzwerten zu beobachten ist. Das war bereits ein wesentlicher Grund für den starken Jahresstart der Standardwerte gewesen. So hatte der Dow binnen zweier Handelstage 1,3 Prozent gewonnen, während die wachstumsträchtigen Tech-Aktien - gemessen an den Nasdaq-Indizes - per Saldo im Minus liegen.

ASIEN

Die asiatische Aktienmärkte präsentieren sich am Donnerstag im Minus.

Der japanische Leitindex Nikkei sackte bis zum Handelsende um 2,88 Prozent auf 28.487,87 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,23 Prozent schwächer bei 3.587 Zählern. In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um 0,38 Prozent auf 22.820 Einheiten.

Das überraschend falkenhafte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hatte bereits am Mittwoch die US-Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt. Aus dem Protokoll ging hervor, dass die Währungshüter nicht nur über die Beendigung der Anleihekäufe und Zinserhöhungen diskutiert hatten, sondern auch über die Schrumpfung der aufgeblähten Bilanz der Fed. Das weckte Befürchtungen, dass die Notenbank mit ihren Bemühungen zur Eindämmung der Inflation die Wirtschaft abwürgen könnte.

Abgesehen von Tokio halten sich die Verluste an den Handelsplätzen der Region jedoch meist in Grenzen. In China verhindern ermutigende Daten aus dem Service-Sektor größere Abgaben. Stützend dürften auch Äußerungen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang wirken, der sich laut Medienberichten dafür ausgesprochen hat, unter anderem verstärkt Steuern und Gebühren zu senken.

Belastet wird der japanische Aktienmarkt auch davon, dass der Yen zum Dollar Boden gut gemacht hat, nachdem der Greenback am Dienstag auf den höchsten Stand seit fünf Jahren gestiegen war. Zwar sprechen die Aussicht auf US-Zinserhöhungen und die abermals deutlich gestiegenen US-Anleiherenditen eher für einen festen Dollar, doch angesichts der negativen Stimmung an den Aktienmärkten verzeichnet der Yen als Fluchtwährung wieder etwas Zulauf. Ein festerer Yen schmälert jedoch die Gewinne exportorientierter japanischer Unternehmen.

