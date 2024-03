Märkte in Fernost überwiegend freundlich

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse blieben am Dienstag in Deckung.

Der ATX gab kurz nach Handelseröffnung nach und verlor anschließend weiter. Am Nachmittag drehte er zwar zeitweise die Richtung, letztendlich verlor der Leitindex jedoch 0,04 Prozent auf 3.370,51 Punkte.

Die Blicke richteten sich am Berichtstag auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA. Darüber hinaus standen der jährliche chinesische Volkskongress und die US-Vorwahlen im Zentrum. Zuletzt hätten Marktteilnehmer laut Helaba wieder verstärkt auf Zinssenkungen gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Lockerung der Federal Reserve im Juni wird wieder bei über 80 Prozent gesehen. Ausschlaggebend sei der unerwartet schwache ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes gewesen. Vor diesem Hintergrund richtete sich die Aufmerksamkeit auf den ISM-Index des Servicesektors, der am heutigen Nachmittag veröffentlicht wurde.

Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA ist im Februar rückläufig gewesen. Der vom Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Index fiel auf 52,6.

Auch China stand im Blick: So soll die chinesische Wirtschaft nach dem Willen der Regierung heuer um "rund fünf Prozent" wachsen. Dieses Wachstumsziel ging aus dem Rechenschaftsbericht von Ministerpräsident Li Qiang hervor, der am Dienstag zum Auftakt der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses in Peking veröffentlicht wurde.

Der politische Fokus richtete sich zudem auch zunehmend auf die Vorwahlen in den USA. Am sogenannten "Super Tuesday" wird in 15 US-Bundesstaaten über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten abgestimmt. Gegenüber stehen sich bei den Republikanern Donald Trump und Nikki Haley.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex tendierte am Dienstag im Verlauf schwächer.

Der DAX verlor zum Auftakt und hielt sich weiter nahe der Nulllinie auf. Letztendlich verlor er 0,10 Prozent auf 17.698,40 Zähler.

Die Anleger blieben auch am Dienstag vorsichtig. Nach der Rekordrally in der vergangenen Woche bröckelten die Gewinne am deutschen Aktienmarkt etwas ab. Die Marktteilnehmer hielten sich zurück, nachdem die Börsen in den USA am Vortag ihrem starken Lauf Tribut zollten und die asiatischen Aktienmärkte derzeit nun ebenfalls überwiegend nachgaben. Nachdem der DAX am Freitag mit einer Höchstmarke von gut 17.800 Punkten geglänzt und seinen bisherigen Jahresgewinn auf gut sechs Prozent ausgedehnt hatte, gab er am Dienstag nach.

Aus Sicht von Experten der Helaba bleibt das Gesamtbild für den DAX jedoch positiv. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sprach von einer schwindenden Kaufbereitschaft, sieht aber ebenfalls keine Gewinnmitnahmen "im größeren Stil" oder verstärkte Absicherungsaktivitäten. Im Fokus stehe ihm zufolge bereits der Sitzungstermin der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Enttäuscht könnten Anleger zudem vom chinesischen Wachstumsziel von 5 Prozent für dieses Jahr sein, das damit lediglich im Bereich des Vorjahres liege.

In den Vereinigten Staaten stehe an diesem Handelstag außerdem noch der "Super Tuesday" im Präsidentschaftswahlkampf an, also parteiinterne Vorwahlen in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten der USA, was für eine abwartende Haltung an den Börsen sorge.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag bergab.

Der Dow Jones Index notierte zum Handelsstart bereits etwas tiefer und gab dann weiter nach. Zum Handelsschluss ging es 1,04 Prozent auf 38.585,19 Punkte nach unten. Der NASDAQ Composite startete ebenso im Minus. Auch anschließend waren rote Vorzeichen zu beobachten. Er beendete den Handel letztlich 1,65 Prozent schwächer bei 15.939,59 Zählern.

Die Konsolidierung nach der jüngsten Rally hat sich an den New Yorker Börsen am Dienstag verstärkt. Wie sich schon zu Wochenbeginn abzeichnete, gingen die Anleger vor den in dieser Woche anstehenden Arbeitsmarktdaten und den Auftritten des Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress in die Defensive. Marktbeobachter sprachen von einem "kleinen Ausverkauf" vor möglichen Hinweisen zur künftigen Geldpolitik, die in den kommenden Tagen kommen könnten. Laut dem CMC-Markets-Experten Konstantin Oldenburger spielt auch die Angst mit, dass Fed-Chef Powell bei der Anhörung vor dem Kongress "plötzlich gar nichts mehr von einer Zinswende noch in diesem Jahr wissen will". Dann wäre fraglich, ob Wachstumswerte weiter die richtigen Aktien sind. Im Fokus standen am Dienstag auch Wirtschaftsdaten. Der stark beachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor verschlechterte sich im Februar deutlicher als erwartet. Der Indikator signalisiert jedoch weiter ein Wachstum, was die Auswertung erschwerte. "Gründe für schnelle und deutliche Zinssenkungen lassen sich aus den Stimmungsdaten nicht ableiten", sagte Ulrich Wortberg von der Helaba.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch überwiegend bergauf.

In Tokio notiert der Nikkei 225 stellenweise 0,07 Prozent leichter bei 40.070,89 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,17 Prozent zu auf 3.052,84 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong zeitweise um 1,96 Prozent auf 16.480,05 Einheiten steigt und damit einen großen Teil der Vortagesverluste wettmacht.

Zur Wochenmitte verzeichnen die asiatischen Börsen einen insgesamt freundlichen Handel. Die schwachen Vorgaben aus den USA belasteten kaum. Besonders in Hongkong ging es deutlich nach oben, hier waren am Dienstag aber auch besonders hohe Verluste beobachtet worden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX