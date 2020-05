Wall Street fester erwartet -- ATX kann Gewinne nicht halten -- DAX dreht ins Minus -- Asiens Börsen schließen im Plus - Feiertag in Japan

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel leichter.

Der ATX konnte in den ersten Handelsminuten um 0,13 Prozent auf 2.200,86 Punkte steigen und zeigte sich zunächst weiter fest. Am Nachmittag wechselt er dann das Vorzeichen und verbucht leichte Verluste.

Die beginnenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen in einigen Ländern stützen zwar die Börsen, dem standen aber auch am Mittwoch wieder sehr schlechte Wirtschaftsdaten gegenüber. So brachen im März die Auftragseingänge der deutschen Industrie weit stärker ein als erwartet. Zudem fiel die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone, die durch die Einschränkungen in der Corona-Krise besonders hart getroffen sind, im April auf einen historischen Tiefstand.

Am Nachmittag veröffentlichte dann der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) Zahlen zur Beschäftigung der US-Unternehmen: Gegenüber dem Vormonat gingen im April 20,2 Millionen Stellen verloren. Analysten hatten ein Minus von 22,0 Millionen Jobs vorausgesagt.

Im März waren unter dem Strich 149.000 Arbeitsplätze abgebaut worden, und damit 122.000 mehr als ursprünglich gemeldet. Die Erhebung umfasste den Zeitraum vom 12. März bis zum 12. April, dem auch der offizielle Bericht des US-Arbeitsministeriums zu Grunde liegt. Diese gilt als Indikation für den am Freitag erwarteten Arbeitsmarktbericht der Regierung. Ökonomen gehen davon aus, dass im April rund 20 Millionen Stellen abgebaut worden sein könnten.

Für Impulse sorgt weiter die laufende Ergebnisberichtssaison. Vor allem die Lenzing-Aktien stehen nach Meldung von Quartalszahlen im Fokus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Nachmittag erneut auf rotes Terrain.

Der DAX eröffnete bei 10.716,51 Punkten mit einem kleinen Minus von 0,12 Prozent. Bis zum Mittag kletterte er auf grünes Terrain, kann seine Gewinne aber nicht halten und rutscht erneut unter die Nulllinie.

"Der Fokus vieler Investoren liegt nun vollends auf einer schnellen Beendigung des Lock-Downs und einer noch schnelleren Rückkehr zum Normalzustand." Doch die neue Normalität werde nicht mehr die altgewohnte sein, warnt er und auch Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. "Es gibt ein sehr reales Risiko, dass die längerfristigen Konsequenzen der Veränderungen unterschätzt werden", sagte Hewson.

Wie trüb das konjunkturelle Umfeld aussieht, zeigten neue Daten: So brachen in Deutschland im März die Auftragseingänge aus der Industrie weitaus kräftiger als erwartet ein. Auch die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sackten im März stärker als erwartet ab. Zudem fiel die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone, die durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Corona-Krise besonders hart getroffen sind, im April auf einen historischen Tiefstand. Und auch die Prognose der EU-Kommission ist düster: Wegen der Virus-Krise dürfte die Wirtschaft der Eurozone in diesem Jahr um 7,7 Prozent schrumpfen und sich auch im nächsten Jahr nicht vollständig erholen.

Unternehmensseitig geht die Berichtssaison weiter mit Zahlen von BMW, Fresenius samt der Dialyse-Tochter FMC und vielen weiteren.

WALL STREET

Die Wall Street wird zur Wochenmitte fester erwartet.

Der Dow Jones tendiert in vorbörslichen Indikationen auf grünem Terrain. Der NASDAQ Composite dürfte ebenfalls positive Vorzeichen ausweisen.

Anlegerhoffnungen auf weitere Lockerungen in der Corona-Krise und ein Wiederhochfahren grosser Teile der Wirtschaft dürften der Wall Street am Mittwoch eine freundliche Eröffnung bescheren. Am Vortag war der Dow um ein gutes halbes Prozent gestiegen.

Der Fokus vieler Investoren liegt nun verstärkt auf einer schnellen Beendigung des Lock-Down in den USA. Die US-Regierung will die Wiederöffnung der Wirtschaft vorantreiben. Die Menschen seien "Kämpfer" und wollten zurück an die Arbeit gehen, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag. Gleichzeitig räumte er ein, dass es bei der von ihm angestrebten weitgehenden Lockerung der Beschränkungen weiterhin Neuinfektionen und Todesfälle geben werde.

Die Privatwirtschaft der USA baute wegen der Corona-Krise im April mehr als 20 Millionen Arbeitsplätze ab, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch bekanntgab. Der Wegfall kam nicht überraschend. Analysten hatten im Schnitt sogar einen noch etwas stärkeren Arbeitsplatzabbau befürchtet.

Positive Impulse kommen von der anhaltenden Erholung der Ölpreise.

Unter den Einzelwerten stehen unter anderem Disney, Beyond Meat, Virgin Galactic, Pinterest und General Motors mit Zahlenvorlagen im Fokus.

ASIEN

Zur Wochenmitte zeigte sich eine positive Tendenz an den asiatischen Märkten.

In Japan wurde aufgrund eines Feiertages weiterhin nicht gehandelt. Der Nikkei stand somit weiterhin bei seinem Freitagsschluss von 19.619,35 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland waren die Anleger am Mittwoch aus der mehrtägigen Feiertagspause zurückgekehrt. Der Shanghai Composite stieg bis zur Schlussglocke um 0,63 Prozent auf 2.878,14 Punkte. In Hongkong legte der Hang Seng 1,13 Prozent zu und ging bei 24.137,48 Stellen aus der Sitzung.

Die Hoffnungen auf ein weiteres Hochfahren der globalen Konjunktur stützten dabei die Stimmung unter den Investoren. Immer mehr Länder lockern die im Zuge der Coronavirus-Pandemie verhängten Beschränkungen. Gleichwohl dürften die negativen Auswirkungen der Pandemie noch länger zu spüren sein. Dazu kommen die Sorgen vor einem erneuten Handelsstreit zwischen den USA und China, auch wenn diese wieder etwas in den Hintergrund gedrängt wurden. Auch der kräftige Anstieg der Ölpreise sorgte für Zuversicht. Hintergrund waren neben einer wieder leicht anziehenden Nachfrage die beschlossenen zusätzlichen Fördersenkungen.

Es gab jedoch auch kritische Stimmen. Die weltweiten Lockerungen könnten zu einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen führen, so Cliff Tan, East Asian Head of Global Markets Research bei der MUFG Bank. Ein solches Szenario sei an den Märkten jedoch noch nicht eingepreist. Die globalen Stützungsmaßnahmen der Notenbanken dürften zwar einen Rückfall auf die Tiefststände aus dem März verhindern, die Märkte könnten sich diesen Niveaus allerdings wieder annähern.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX