ATX im Minus erwartet -- DAX soll mit Gewinnen starten -- Asiens Börsen uneins

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich am Montag auf rotem Terrain bewegen.

Der ATX dürfte am Montag leichte Verluste verbuchen.

Mit einem freundlichen Wochenauftakt an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Morgen. Gestützt wird die Stimmung von den starken US-Vorlagen nach dem etwas schwächeren Arbeitsmarktbericht vom Freitag. "Die Daten ließen die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank ansteigen", so Ulrich Stephan, Stratege der Deutschen Bank: Ein erster Zinsschritt werde nun wieder für September eingepreist, ein weiterer für Dezember. Die Vorlagen aus Asien liefern wegen der Feiertage in Japan und Südkorea nur wenige Impulse. DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Montag auf grünem Terrain bewegen.

Der DAX dürfte sich am Montag fester präsentieren.

Gestützt auf die Wall Street dürfte der DAX am Montag zunächst etwas weiter zulegen. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-DAX ein Plus von 0,20 Prozent auf 18 043 Punkte. Damit würde sich der Leitindex ein Stück weit von der Marke von 18 000 Punkten absetzen, um die er in den vergangenen Tagen gependelt war.

Mit einem positiven Auftakt würde sich der Dax auch von der zuletzt hart umkämpften 50-Tage-Durchschnittslinie nach oben absetzen. Charttechnisch bahnt sich damit eine Richtungsentscheidung an. Denn der Leitindex läuft in die Spitze eines Dreiecks aus dem Korrekturtrend seit dem Rekord von Anfang April bei 18 567 Punkten und der besagten 50-Tage-Linie, die aktuell bei 17 940 Punkten verläuft.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am letzten Handelstag der Woche freundlich.

Der Dow Jones Index bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Gewinnzone und legte schlussendlich 1,18 Prozent auf 38.675,68 Punkte zu. Noch deutlicher ging es mit dem NASDAQ Composite bergauf. Er verbesserte sich nämlich um 1,99 Prozent auf 16.156,33 Zähler.

Ein aus Börsianersicht günstig ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag für weiteren Auftrieb an der Wall Street gesorgt. Vor allem im besonders zinsempfindlichen Technologiebereich ging es bergauf.

Nur vorübergehend hatte der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor für einen kleinen Dämpfer gesorgt. Zum einen fiel er im April wider Erwarten und rutschte auch wieder unter die Expansionsschwelle. Zugleich zeigte eine Subkomponente für die Preise einen starken Anstieg.

Der Beschäftigungsaufbau in den USA fiel im April geringer als erwartet aus, das Lohnwachstum ebenfalls. Zum einen dämpften die Daten Sorgen vor neuen Inflationsimpulsen, zum anderen kamen trotz der mauen April-Daten keine Konjunktursorgen auf. "Der US-Arbeitsmarktbericht macht die Spekulation auf Zinssenkungen wieder auf", kommentierte ein Marktteilnehmer. Am Zinsterminmarkt stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September wieder auf rund 66 Prozent von Werten knapp über 50 Prozent zuvor.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Montag in verschiedene Richtungen.

In Tokio wird Feiertagsbedingt nicht gehandelt und so verharrte der Leitindex Nikkei 225 auf seinem Schlussstand von Donnerstag, als er 0,10 Prozent auf 38.236,07 Punkte verloren hatte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0.89 Prozent auf 3.132.43 Einheiten. In Hongkong geht es derweil minimal abwärts. Der Hang Seng fällt zeitweise um 0,11 Prozent auf 18.455.12 Zähler (MEZ: 7:51).

Nach der festen Tendenz an der Wall Street am Freitag in Reaktion auf die aus Börsianersicht günstig ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten für April, geht es auch an den Aktienmärkten in Ostasien am Montag zumeist nach oben. Die Daten haben die Hoffnungen auf sinkende US-Zinsen im Jahresverlauf wieder belebt.

Neue Einkaufsmanagerdaten aus Hongkong und China sorgen kaum für positive Impulse, eher bremsen sie etwas. In beiden Fällen ist der jeweilige Index gegenüber dem Vormonat leicht gesunken, liegt aber noch im Expansion anzeigenden Bereich. Vorausschauende Subindizes, einschließlich des Index der Auftragseingänge seien zurückgegangen und deuteten auf eine Abschwächung der Bedingungen in der Zukunft hin, erläutert Ökonom Jingyi Pan von S&P Global Market Intelligence. Die Unternehmen äußerten sich besorgt über den zunehmenden Wettbewerb.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX