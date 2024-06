Asiens Börsen mehrheitlich höher

An den asiatischen Märkten sind am Donnerstag vorwiegend Gewinne zu beobachten.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt konnte am Mittwoch nach einem schwachen Auftakt noch ins Plus drehen.

Der ATX startete minimal fester, fiel aber direkt danach klar ins Minus. Gegen Mittag konnte er sich jedoch wieder in die Gewinnzone vorarbeiten und schloss 0,14 Prozent höher bei 3.647,77 Zählern. Belastet wurde das heimische Börsenbarometer zur Wochenmitte vor allem von dem Dividendenabschlag bei den schwer gewichteten OMV-Aktien.

Auch im europäischen Umfeld erholten sich die Indizes von den Vortagesverlusten. Im Vorfeld des morgigen Zinsentscheids agierten die Marktakteure aber weiterhin vorsichtig. "Eine Leitzinssenkung der EZB am Donnerstag ist am Markt eingepreist", schrieben die Ökonomen der Helaba. "Offen ist, wie es danach weitergeht".

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex konnte zur Wochenmitte zulegen.

Der DAX stand zur Eröffnung nahe der Nulllinie, legte aber schon kurz danach klar zu und baute seine Gewinne weiter aus. Dabei überschritt er zeitweise die Marke von 18.600 Punkten, schloss mit 18.575,94 Punkten (plus 0,93 Prozent) aber unter dieser.

Den jüngsten Rücksetzer des DAX haben Anleger am Mittwoch wieder zu Käufen genutzt. Am Dienstag war der deutsche Leitindex mit 18.365 Punkten zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gesunken. An der Wall Street hatten die Kurse am Vorabend nach dem europäischen Handelsschluss zugelegt, hieran knüpft der deutsche Aktienmarkt an. Unterstützung erhielten die US-Börsen vom Anleihemarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Papiere den vierten Handelstag in Folge gefallen war.

Zurückhaltung vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) war jedoch spürbar. "Eine Leitzinssenkung der EZB am Donnerstag ist am Markt eingepreist", schrieb die Landesbank Helaba. "Offen ist, wie es danach weitergeht". Da die EZB die Tür für weitere Lockerungen wohl nicht verschließen werde, sollte das Umfeld für Aktien günstig bleiben.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zur Wochenmitte freundlich zu.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,25 Prozent höher bei 38.807,45 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Plus von 1,96 Prozent bei 17.187,90 Zählern, damit erreichte der Techwerteindex ein neues Rekordhoch. Der S&P500 schaffte mit einem Sprung von 1,18 Prozent auf 5.354,03 Punkte ebenfalls eine neue Bestmarke.

Die US-Tech-Aktien legten am Mittwoch spürbar zu. Börsianer verwiesen auf Marktspekulationen, dass eine Abkühlung der Wirtschaft der US-Notenbank Fed Spielraum für Zinssenkungen noch in diesem Jahr geben wird. Frische Impulse in diese Richtung könnte der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. "Wir fangen an, eine Flaute auf dem Arbeitsmarkt zu sehen, was der Fed mehr Flexibilität gibt", bemerkte Marktexperte Justin Onuekwusi von St James's Place Management.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich am Donnerstag mehrheitlich positiv.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt zeitweise 0,62 Prozent auf 38.730,63 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,08 Prozent runter auf 3.062,93 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng zeitweise 0,59 Prozent auf 3.062,93 Stellen.

An den asiatischen Börsen sind am Donnerstag vermehrt Gewinne zu beachten. Lediglich der Shanghai Composite zeigt sich minimal schwächer.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX