ATX zurückhaltend gestartet -- DAX wenig bewegt -- Asiens Märkte mehrheitlich leichter

Sowohl am heimischen Markt als auch in Deutschland verläuft der Handel zunächst ruhig. Die Börsen in Fernost geben daneben zur Wochenmitte überwiegend ab.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich zur Wochenmitte mit wenig veränderter Tendenz.

Der ATX bewegt sich nach einem nahezu unbewegten Start weiterhin nahe seines Vortagesschlusskurses.

Die Wiener Börse nimmt am Mittwoch den Handel nur wenig verändert auf. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es zum Handelsstart wenig Bewegung.

"An den Finanzmärkten scheint die dritte Welle der Corona-Pandemie keine große Rolle zu spielen", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Der Optimismus an den Finanzmärkten wird nach Einschätzung der Experten in steigenden Stimmungsindikatoren sichtbar. Heute stehen in Europa die Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungssektors auf dem Programm.

Zum heimischen Markt liegt noch eine recht dünne Meldungslage vor. Ergebnisse präsentierte Frequentis. Zudem stößt die Vienna Insurance Group (VIG) beim geplanten Kauf des Osteuropa-Geschäfts des niederländischen Versicherers Aegon auf Probleme.

DEUTSCHLAND

Marktteilnehmer in Deutschland halten sich zunächst zurück.

Der DAX beginnt den Mittwochshandel mit einem marginalen Plus von 0,06 Prozent nahezu unverändert bei 15'221,23 Punkten.

Nach dem Vortagessprung des DAX auf ein Rekordhoch lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst etwas ruhiger angehen. Am Vortag war der DAX getrieben von starken US-Wirtschaftsdaten erstmals über die Marke von 15.300 Punkten geklettert. Experten sehen kurzfristig durchaus weiteres Potenzial nach oben, warnen aber auf dem aktuell hohen Kursniveau vor zu viel Euphorie. Noch gebe es abgesehen von einer Überhitzung keine weiteren Warn- oder Umkehrsignale für den Markt, sagte Andreas Büchler von Index-Radar. Einen "leicht ungesunden Touch" bekomme die Rally aber schon. Die Blicke der Investoren richten sich nun auf die Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung der US-Notenbank Fed von Mitte März am Abend.

WALL STREET

Die US-Börsen hielten sich am Montag auf erhöhtem Niveau.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginale tiefer und bewegte sich auch anschließend in einer engen Range unterhalb der Nulllinie, bis er 0,29 Prozent im Minus bei 33.430,84 Einheiten schloss. Der Techwerteindex NASDAQ Composite notiert etwa höher, nachdem er nahezu unverändert gestartet war. Er gab schlussendlich 0,05 Prozent auf 13.698,38 Einheiten ab. Einen neuen Rekord verbucht derweil der S&P 500: Das Allzeithoch liegt aktuell bei 4.086,23 Stellen, aus dem Handel ging der Index allerdings 0,10 Prozent schwächer bei 4.073,95 Punkten.

Auch nach den neuerlichen Kursrekorden an der Wall Street am Ostermontag haben die Anleger am Dienstag auf größere Gewinnmitnahmen verzichtet. Im mittel- und langfristigen Bereich zeige der Trendpfeil beim Dow eindeutig aufwärts, schrieb der Charttechnik-Experte Franz-Georg Wenner von Index Radar. In den kommenden Tagen sollten Anleger aber etwas Geduld mitbringen.

Eine überraschend starke Zunahme der Beschäftigung in den USA im März hatte sowohl den Dow als auch den marktbreiten S&P 500 am Vortag auf Höchststände getrieben.

"Die Wachstumsimpulse kommen aus der COVID-19-Krise, denn der Anteil der Geimpften steigt", schrieb Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs. Er sprach von zuletzt beeindruckenden Konjunktursignalen in den USA. Anzeichen für eine Überhitzung oder Inflationssorgen seien nicht auszumachen.

ASIEN

Moderate Einbußen prägen das Bild an den Märkten in Asien am Mittwoch.

Während der japanische Leitindex Nikkei 0,12 Prozent zulegen konnte auf 29.730,79 Punkte, sieht es an den anderen Plätzen in Asien am Mittwoch weniger positiv aus.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,18 Prozent nach auf 3.476,81 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,81 Prozent nach auf 28.703,42 Einheiten.

Die asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Die Kursveränderungen zum Vortag waren meist überschaubar. Die Wall Street hatte am Vortag mit leichten Abgaben einen Konsolidierungstag eingelegt.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid sprachen von einem richtungslosen Geschäft angesichts fehlender wegweisender Impulse. Die wichtigste Neuigkeit sei wohl die Entscheidung der indischen Notenbank gewesen, den Leitzins unverändert zu lassen, was den Erwartungen entsprochen habe. Angesichts der Stagflation in Indien hätten die Währungshüter derzeit nur wenig Bewegungsspielraum, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX