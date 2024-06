Asiens Börsen schwächer

An den Börsen in Asien sind zum Wochenende negative Vorzeichen zu beobachten.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit grünen Vorzeichen.

Der ATX notierte kurz nach Sitzungsstart bereits höher und bewegte sich auch im weiteren Verlauf oberhalb der Nulllinie. Er beendete den Handel letztlich 0,66 Prozent stärker bei 3.671,94 Punkten.

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag nach der Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung weiterhin etwas höher präsentiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte nach ihrer beispiellosen Serie von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation erstmals seit dem Herbst 2019 wieder die Zinsen im Euroraum. Nach knapp neun Monaten auf Rekordhoch verringerten die Euro-Währungshüter den Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegte sich am Donnerstag nach oben.

Der DAX zeigte sich zur Eröffnung nahezu unbewegt. Kurz darauf konnte er jedoch klare Gewinne verzeichnen. Dabei gelang es dem deutschen Börsenbarometer kurzzeitig auch die Marke von 18.700 Punkten zu überspringen. Aus dem Handel verabschiedete er sich 0,41 Prozent höher bei 18.652,67 Zählern.

Die erste Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit fast fünf Jahren hat die Anleger am Donnerstagnachmittag relativ kaltgelassen. Der Schritt der Notenbank deckt sich mit den Erwartungen am Markt. Die Rekordjagd an der Wall Street und eben die Aussicht auf niedrigere Zinsen hatten den deutschen Aktienmarkt bereits im frühen Handel angetrieben. Die EZB senkt nach ihrer beispiellosen Serie von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation wieder die Zinsen im Euroraum. Nach knapp neun Monaten auf Rekordhoch verringern die Euro-Währungshüter den Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Zugleich wird der Zins, zu dem sich Kreditinstitute frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, auf 4,25 Prozent gesenkt.

WALL STREET

An der Wall Street war ein ruhiger Handel zu beobachten.

Der Dow Jones Index startete am Donnerstag mit einem minimalen Plus. Er zeigte sich auch anschließend mit leichten Gewinne und ging 0,2 Prozent stärker bei 38.886,17 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite eröffnete derweil etwas höher. Auch im Anschluss entfernte er sich nicht weit von der Nulllinie und verabschiedete sich bei 17.173,12 Stellen (-0,09 Prozent).mittlerweile.

Die wichtigsten US-Aktienindizes haben nach den Rekorden vom Vortag am Donnerstag wenig Dynamik gezeigt und sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und einen Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht scheuten die Anleger eine klare Positionierung. Anlegers Liebling, die NVIDIA-Aktie, wurde nach Microsoft und Apple zum erst dritten Unternehmen, das beim Börsenwert die Marke von drei Billionen Dollar geknackt hat.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag leichter.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert zwischenzeitlich 0,25 Prozent auf 38.605,10 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,38 Prozent abwärts auf 3.037,09 Zähler. In Hongkong verliert der Hang Seng zeitweise 0,47 Prozent auf 18.389,52 Stellen (MEZ: 07:42).

An den asiatischen Börsen ging es am Freitag abwärts. Im Fokus stehen zunächst Konjunkturdaten aus der Region. Marktteilnehmer verweisen zudem auf Zurückhaltung vor den am Freitag in den USA anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, von denen sich Anleger Erkenntnisse über den Zustand der US-Wirtschaft und den weiteren Zinskurs der US-Notenbank erwarten.

Für Zurückhaltung bei den Anlegern dürfte aber aus sorgen, dass am Montag in China und in Hongkong die Börsen wegen des Drachenbootfestes geschlossen haben. Und auch in Australien wird zu Wochenbeginn wegen des Königstags nicht gehandelt.

