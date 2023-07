Sorgen vor Zins- und Konjunkturentwicklungen: Asiatische Indizes mit Verlusten

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt waren am Donnerstag tiefrote Kurse zu sehen.

Der ATX stand kurz nach Börseneröffnung schon tiefer und zeigte sich im Verlauf dann noch schwächer. Letztlich ging es 1,81 Prozent auf 3.100,85 Punkte nach unten.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach negativen US-Vorgaben mit den Kursen abwärts. An der Wall Street hatte am Vorabend die Aussicht auf zwei weitere US-Leitzinserhöhungen in diesem Jahr auf den Kursen gelastet.

Am heimischen Aktienmarkt stand die Aktie von Kapsch TrafficCom erneut im Fokus. Die autoTicket GmbH, an der Kapsch die Hälfte der Anteile hält, hat sich zur Wochenmitte mit dem deutschen Staat im Streit um den gekündigten Vertrag für ein Pkw-Mautsystem geeinigt. autoTicket erwarte nun eine Zahlung in Höhe von 243 Millionen Euro von der deutschen Bundesregierung. Davon würden zumindest 80 Millionen Euro an den österreichischen Mautsystembetreiber fließen, wurde gestern bekannt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag weiter nach unten.

Der DAX verlor zum Start und gab im Anschluss weiter nach, wobei die Abschläge im Verlauf immer größer wurden. Er beendete den Tag mit einem Minus von 2,57 Prozent bei 15.528,54 Zählern.

Unerwartet starke Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den Sinkflug im DAX am Donnerstag weiter beschleunigt. Einige Marktbeobachter hatten zuvor bei einem Fall unter diese charttechnische Unterstützung einen weiteren Kursrutsch nicht ausgeschlossen. In den USA waren in der Privatwirtschaft laut Daten des Dienstleisters ADP im vergangenen Monat fast eine halbe Million neue Stellen geschaffen worden, Beobachter hatten nicht einmal mit der Hälfte gerechnet. Die Daten gelten als erste Orientierung vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag, der wiederum ein wichtiger Gradmesser für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank ist.

Für die Fed ist der Arbeitsmarkt ein Sorgenfaktor, denn die robuste Beschäftigungslage und steigende Löhne in den Vereinigten Staaten heizen die von den US-Währungshütern bekämpfte Inflation weiter an. Die Fed hatte mit dem am Vorabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll nach der Zinspause im Juni weitere Anhebungen für 2023 signalisiert.

WALL STREET

Am Donnerstag knüpfte die Wall Street an ihre Vortagesverluste an.

Der Dow Jones Index ging tiefer in die Sitzung und fiel im Handelsverlauf weiter zurück. Letztendlich verlor er 1,07 Prozent auf 33.922,26 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite gab zum Handelsstart ebenfalls nach und bewegte sich auch im Anschluss deutlich in der Verlustzone. In den Feierabend ging der Tech-Index schließlich mit einem Minus von 0,82 Prozent auf 13.679,04 Zähler.

Am Markt hieß es, die US-Märkte gäben nach, weil sich die Anleger weiterhin Sorgen machten über möglicherweise längerfristig hohe Zinssätze. In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Sitzung signalisierte die US-Notenbank Fed nach einer kurzen Zinspause erneute Leitzinserhöhungen. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss würden weitere Anhebungen im Jahr 2023 erwarten, hieß es. Eine Mehrheit ist sogar für mindestens zwei weitere Anhebungen in diesem Jahr.

Laut dem Experten Pierre Veyret vom Broker ActivTrades wird es immer schwieriger für Anleger, noch Gründe zum Aktienkauf zu finden. Er rechnet damit, dass der Abwärtsdruck bei risikobehafteten Anlagen wie etwa Aktien so lange anhält, bis Verbesserungen in konjunktureller oder geldpolitischer Hinsicht deutlich werden. Mit Spannung wird daher auf wichtige Konjunkturdaten gewartet. Genannt wurden dabei vor allem die aktuellen US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Fernost fahren am letzten Handelstag der Woche Verluste ein.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei derzeit um 0,55 Prozent zurück auf 32.593,76 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert 0,35 Prozent auf 3.194,20 Zähler, während es für den Hang Seng in Hongkong um 1,03 Prozent auf 18.341,37 Einheiten nach unten geht.

Die Zinsängste aus den USA und Europa schwappen am Freitag nach Asien und belasten die dortigen Börsen einmal mehr. Denn bereits am Vortag hatten entsprechende Sorgen die Kurse gedrückt. Ein extrem starker ADP-Arbeitsmarktbericht in Kombination mit weiteren starken US-Konjunkturdaten und falkenhaften Äußerungen aus dem Kreise der Fed hatten an der Wall Street, vor allem aber in Europa für Zingsängste gesorgt und die Börsen auf Talfahrt geführt. Die Anleiherenditen schossen im Gegenzug nach oben. Doch erreichen die Abgaben in Asien nicht das europäische Ausmaß, sondern folgen eher den bescheideneren Verlusten der Wall Street. Händler halten die Abgaben in Europa auch für übertrieben und verweisen auf den Umstand, dass die asiatischen Börsen bereits am Vortag mit Zinssorgen vorgelegt hatten. Zum offiziellen US-Arbeitsmarktbericht nach Börsenschluss in Asien heißt es, dass höchstens eine negative Überraschung nach den positiven ADP-Daten bewegen könnte.

Ebenfalls nicht zu Käufen animiert die wirtschaftliche Situation in China. Der Markt wartet weiterhin auf ein umfassendes Konjunkturprogramm, nachdem Premierminister Li die Lage der konjunkturellen Erholung als kritisch eingestuft und umfangreiche Maßnahmen angekündigt hatte.

