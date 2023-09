ATX vorbörslich schwächer -- DAX vor Handelsstart in Rot -- Asiens Börsen im Minus

Am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt werden am Donnerstag Verluste erwartet. Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag tiefer.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dürften sich auch am Donnerstag Verlusten zeigen.

Der ATX notiert vorbörslich tiefer.

Vor allem die negativen Vorgaben von der Wall Street dürften belasten. Dort hatte ein stärker als erwartet ausgefallener ISM-Index für den Service-Bereich neuerliche Zinssorgen hochkommen lassen. Entsprechend setzte dies zinssensitive Branchen wie Technologie unter Druck. Schwergewicht Apple litt zudem unter negativen China-Nachrichten und gab 3,6 Prozent nach. Mit den steigenden Ölpreisen lässt auch die Hoffnung nach, dass sinkende Kosten für Energie mittelfristig die Inflationsraten fallen lassen. Entsprechend sinkt damit auch die Chance, dass das vom Markt erhoffte Zins-Top in den USA in greifbarer Nähe ist. Das Beige Book der US-Notenbank brachte indes nichts Neues und meldete die US-Wirtschaft weiter auf moderatem Wachstumskurs. Die am Morgen veröffentlichte Handelsbilanz aus China wird im Handel bislang als nicht einschätzbar eingeordnet. Sie schrumpfte sowohl auf der Export- als auch auf der Importseite, in beiden Fällen jedoch weniger als erwartet. Im Fokus am Donnerstag steht zunächst Deutschland mit den Konjunkturprognosen diverser Forschungsinstitute. Unter anderem legen das Ifo-Institut, das IWH und das RWI ihre Erwartungen vor. In den USA stehen wieder die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten im Blick und eine Rede von Fed-Atlanta-Präsident Bostic.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein tieferer Auftakt ab.

Der DAX zeigt sich vor Handelsstart im Minus.

Der DAX rutscht damit wieder auf das Wochentief vom Vortag bei 15.676 Punkten zu. Die Marke von 15.500 Punkten sowie die knapp darunter liegenden 200-Tage-Linien bleiben charttechnisch im Fokus. An der Wall Street seien starke Wirtschaftsdaten von den Anlegern negativ aufgenommen worden, und die Anleihezinsen weiter gestiegen, erklärte Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management. Am Markt stelle man sich auf einen möglicherweise längeren der US-Notenbank ein. Signale für fallende Zinsen in nächster Zeit seien zumindest unwahrscheinlich.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten zur Wochenmitte Verluste.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung etwas leichter und gab anschließend weiter nach. Letztendlich gab er um 0,57 Prozent auf 34.444,38 Punkte nach. Der NASDAQ Composite verlor zum Start ebenfalls und vergrößerte seine Verluste im Verlauf deutlich, bevor er die Sitzung 1,06 Prozent tiefer bei 13.872,47 Zählern hinter sich ließ.

An der Wall Street setzte sich zur Wochenmitte die negative Tendenz fort. Als Belastungsfaktor galten die zuletzt gestiegenen Anleiherenditen, die ihre erhöhten Niveaus aktuell behaupteten, und der kräftige Ölpreisanstieg vom Vortag, der die Inflationssorgen wieder aufleben ließ. Auslöser waren Berichte, wonach Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen verlängern wollen. Brent war erstmals seit November wieder über die Marke von 90 Dollar je Barrel geklettert.

"Die gedrückte Stimmung an den Märkten hält an, und es ist kaum ein Stimmungsaufheller in Sicht, da die Ölpreise hoch bleiben und die Inflationsängste wieder zunehmen", sagte Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown.

Für einen Impuls sorgten auch US-Konjunkturdaten. Hier wurde vorbörslich die Handelsbilanz für Juli veröffentlicht. Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juli gestiegen. Nach der Eröffnung standen dann noch der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich August in der zweiten Lesung und der ISM-Index für das Nicht-verarbeitende Gewerbe, ebenfalls für August, auf der Agenda. Laut einer Umfrage von S&P Global hat sich die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche im August abgeschwächt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen ist ebenfalls gefallen. Zudem folgte am Abend (MESZ) dann noch das Beige Book der US-Notenbank.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,51 Prozent auf 33.071,95 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite ab und steht derweil bei 3.19,82 Einheiten um 0,58 Prozent höher. In Hongkong notiert der Hang Seng indes 0,95 Prozent tiefer bei 18.274,91 Zählern.

Nach der uneinheitlichen Tendenz am Vortag geht es am Donnerstag an den asiatischen Aktienmärkten wieder abwärts. Erneut hält sich Tokio zwar besser als die Nachbarbörsen, doch gibt diesmal auch der Nikkei nach. Weiter stützt hier der auf einem Zehnmonatstief liegende Yen, der sich von jüngsten verbalen Interventionen weiter unbeeindruckt zeigt.

Das Umfeld für Aktien bleibt ungünstig, insbesondere auf der Zinsseite. In den USA und auch andernorts setzt sich angesichts der beharrlich hohen Inflationsraten zunehmend die Erwartung durch, dass die Zinsen womöglich nicht weiter steigen, dafür aber für länger auf erhöhten Niveaus bleiben dürften. So ist in den USA am Vortag der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stärker ausgefallen als gedacht und insbesondere eine in ihm enthaltene Preiskomponente. Dazu verweisen Marktteilnehmer auf die hohen Ölpreise als Bremser - zum einen für die Konjunktur, zum anderen als inflationstreibende Komponente.

Derweil kommen aus dem für die Weltkonjunktur wichtigen China weiter eher maue Daten. Exporte und Importe sind im August gesunken, wenn auch nicht so stark, wie Ökonomen befürchtet hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX