Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Datum Unternehmen/Event

07.11.19 3U HOLDING AG / Quartalszahlen

07.11.19 5N Plus Inc / Quartalszahlen

07.11.19 AAR Commercial Company Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 AAR Commercial Company Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Aban Offshore Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Accelerate Diagnostics Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Ace Men Engg Works Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Ace Men Engg Works Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Acer Incorporated / Quartalszahlen

07.11.19 Aceto CorpShs / Quartalszahlen

07.11.19 Acucela Japan KK / Quartalszahlen

07.11.19 Adani Power Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 ADATA Technology Co Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 ADEKA CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Adhbhut Infrastructure Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Aditya Forge Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Adler Modemärkte AG / Quartalszahlen

07.11.19 Advance Multitech Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Advance Multitech Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Advanced Drainage Systems Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Aeorema Communications Plc / Quartalszahlen

07.11.19 Agarwal Industrial Corporation Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 AGC Networks Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Agility Public Warehousing Company / Quartalszahlen

07.11.19 Ahjikan Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 AID Partners Technology Holdings Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Airgain Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Al Ahleia Insurance Co / Quartalszahlen

07.11.19 All About Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Allsec Technologies Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Almetax Manufacturing Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Alpen Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Altimmune Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 amana holdings inc / Quartalszahlen

07.11.19 Amcon Distributing CompanyShs / Quartalszahlen

07.11.19 Americold Realty Trust Shs of Benef Interest / Quartalszahlen

07.11.19 Amit Spinning Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Ampliphi Biosciences Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 AmRest Holdings SE Bearer Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Amrutanjan Health Care Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Anicom Holdings Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Antares Pharma IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 AOKI Holdings Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Aplix Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Apollo Investment Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 APPLE INTERNATIONAL CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Aptevo Therapeutics Inc When Issued / Quartalszahlen

07.11.19 Aradigm Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Arbor Realty Trust IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 ArcelorMittal / Quartalszahlen

07.11.19 Archies Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Arco Vara ASShs / Quartalszahlen

07.11.19 Arcus Biosciences Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Arfin India Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Argonaut Gold Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Ariake Japan Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Armstrong Flooring Inc When Issued / Quartalszahlen

07.11.19 Arrow Textiles Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Artis Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

07.11.19 Arvind Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Asahi Rubber Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Asanuma Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Asiakastieto Group Plc / Quartalszahlen

07.11.19 Asian Oilfield Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Asian Pay Television Trust / Quartalszahlen

07.11.19 Aspial Corporation Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Assembly Biosciences Inc / Quartalszahlen

07.11.19 ASTARTA Holding NV / Quartalszahlen

07.11.19 Asutosh Enterprises Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Athenex Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Atlantic Power Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Atlas Air Worldwide Holdings IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 AURELIUS / Quartalszahlen

07.11.19 Auro Laboratories Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Austevoll Seafood ASA / Quartalszahlen

07.11.19 Auto Trader Group PLC / Quartalszahlen

07.11.19 Avance Gas Holding Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Avance Technologies Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Aveo Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

07.11.19 AVI Polymers Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Avio / Quartalszahlen

07.11.19 AVT Natural Products Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 AygazSHS / Quartalszahlen

07.11.19 Bactiguard Holding AB / Quartalszahlen

07.11.19 Bajaj Electricals Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Balmer Lawrie Investments Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Banca Ifis SPA / Quartalszahlen

07.11.19 BANNERS CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Be Think Solve Execute SpA / Quartalszahlen

07.11.19 bebe stores inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Being Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Best World International Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Bhagyanagar India Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 BHG Retail REIT / Quartalszahlen

07.11.19 Bhilwara Technical Textiles Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 BIKEN TECHNO CORP / Quartalszahlen

07.11.19 BML INCShs / Quartalszahlen

07.11.19 Bonesupport Holding AB Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED / Quartalszahlen

07.11.19 Briox AB / Quartalszahlen

07.11.19 Bristow Group IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Broadridge Financial Solutions IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Broadway Industrial Group Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 BRT Realty TrustShs of Beneficial Interest / Quartalszahlen

07.11.19 BSL Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Builders Firstsource IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Cachet Financial Solutions Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Caladrius Biosciences Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Callidus Capital Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Camlin Fine Sciences Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Camson Seeds Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Canara Bank Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Caplin Point Laboratories Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Capstone Turbine Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Captii Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Cara Operations Ltd Registered Shs Subord Vtg / Quartalszahlen

07.11.19 CareDx Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Cascades IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Castle Brands IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Catcher Technology Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Cathedral Energy Services Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Celsius Holdings Inc / Quartalszahlen

07.11.19 CENTRAL SPORTS Co LTDShs / Quartalszahlen

07.11.19 Century Global Commodities Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Cequence Energy Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Cerespo Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 CES Energy Solutions Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Chamak Holdings Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Chamak Holdings Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Champion Iron Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 ChannelAdvisor Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Chartwell Retirement Residences Trust Units / Quartalszahlen

07.11.19 Chembio Diagnostics Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Chesapeake Utilities CorpShs / Quartalszahlen

07.11.19 Chiasma Inc / Quartalszahlen

07.11.19 China Automotive Systems IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 China International Holdings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 China XD Plastics Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Chinook Energy Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 ChromaDex Corp / Quartalszahlen

07.11.19 CI Financial Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Cidara Therapeutics Inc / Quartalszahlen

07.11.19 CIG Yangtze Ports Plc / Quartalszahlen

07.11.19 Cinerad Communications Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 CJ CheilJedang Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Clearford Water Systems Inc / Quartalszahlen

07.11.19 CMC CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

07.11.19 Commerzbank / Quartalszahlen

07.11.19 Commscope Holding Co Inc / Quartalszahlen

07.11.19 CompuGroup Medical SE / Quartalszahlen

07.11.19 Conifex Timber Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Constellation Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 CONTEC CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 ContraFect Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Coor Service Management Holding AB / Quartalszahlen

07.11.19 Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Core Molding Technologies IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Cosmo Ferrites Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Cott Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Crane Infrastructure Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Credit Agricole Egypt / Quartalszahlen

07.11.19 Credit Corp Group Limited / Hauptversammlung

07.11.19 Crest Ventures Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Crew Energy IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Croma Security Solutions Group plc / Quartalszahlen

07.11.19 CROSS CAT CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 CSC Holdings Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Cummins India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes / Quartalszahlen

07.11.19 Daikaffil Chemicals India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Daishin Chemical Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Damodar Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Darjeeling Ropeway Company Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Darjeeling Ropeway Company Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 DATA HORIZON CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 DDM Holding AG / Quartalszahlen

07.11.19 Delta Magnets Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 DeNA Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Denison Mines CorpShs / Quartalszahlen

07.11.19 Denyo Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Deutsche Telekom AG / Quartalszahlen

07.11.19 Deva Holding AS / Quartalszahlen

07.11.19 Dipexium Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Disa India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Disco Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Ditech Holding Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 DMW Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Dova Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Downer EDI LtdShs / Hauptversammlung

07.11.19 Downer EDI LtdShs / Hauptversammlung

07.11.19 Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

07.11.19 Dropbox / Quartalszahlen

07.11.19 Dugar Housing Developments Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Dürr AG / Quartalszahlen

07.11.19 Dyadic International IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 E Digital Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Eagle Energy Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Eagle Industry Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Eastern Platinum Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Echelon Financial Holdings Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Eiger BioPharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

07.11.19 ELECOM CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Electromagnetic Geoservices ASAShs / Quartalszahlen

07.11.19 Elite Pharmaceuticals IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Eloxx Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Eltel AB / Quartalszahlen

07.11.19 eMagin Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Emera Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Endo International plc / Quartalszahlen

07.11.19 Endomines AB / Quartalszahlen

07.11.19 ENGlobal Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Enshu Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 ePlus / Quartalszahlen

07.11.19 Era Group Inc / Quartalszahlen

07.11.19 ERYTECH PHARMA / Quartalszahlen

07.11.19 Esab India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Estore Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Etsy Inc / Quartalszahlen

07.11.19 euromicron AG / Quartalszahlen

07.11.19 Euronext NV / Quartalszahlen

07.11.19 Euronext NV / Quartalszahlen

07.11.19 Everlon Synthetics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Evolus Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Expo Gas Containers Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Extendicare Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Ezion Holdings Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Fag Bearings India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Far East Hospitality Trust Stapled Security / Quartalszahlen

07.11.19 Farmer Brothers CoShs / Quartalszahlen

07.11.19 Farmer Mac / Quartalszahlen

07.11.19 Feedback PLCShs / Quartalszahlen

07.11.19 FibroGen Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Fielmann AG / Quartalszahlen

07.11.19 Fine Sinter Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Firm Capital American Realty Partners Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 First Energy Service Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Fixstars Corp / Quartalszahlen

07.11.19 FJ Benjamin Holdings Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Flexituff International Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Flight Centre Travel Group Ltd / Hauptversammlung

07.11.19 Fonar CorpShs / Quartalszahlen

07.11.19 Fragrance Group Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Franklin Covey CoShs / Quartalszahlen

07.11.19 Fraport AG / Quartalszahlen

07.11.19 freenet AG / Quartalszahlen

07.11.19 FRIWO AG / Quartalszahlen

07.11.19 Frontera Energy Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Fuji Machine Mfg Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 FUJIKYU CORP / Quartalszahlen

07.11.19 FUJIMAK CORP / Quartalszahlen

07.11.19 FUJIMORI KOGYO CO LTDShs / Quartalszahlen

07.11.19 FUJISASH CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 FUJITOMI CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Furubayashi Shiko Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 FURYU CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Future Venture Capital Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Gafisa SA / Quartalszahlen

07.11.19 Galaxy Entertainment Corporation Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Gallant Venture Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Ganesha Ecosphere Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 GARO AB / Quartalszahlen

07.11.19 Garware Polyester Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Gastar Exploration Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Gateway Distriparks Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 GCM Securities Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Genesis Land Development Corp / Quartalszahlen

07.11.19 GeoVax Labs Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 GFG Resources Inc Registered Shs / Hauptversammlung

07.11.19 GFT SE / Quartalszahlen

07.11.19 Global Digital Creations Holdings LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 Global Invacom Group Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 GMM Pfaudler Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Golden Carpets Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Gratex Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Greatcell Solar / Quartalszahlen

07.11.19 GREENLAND RESORT CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Grieg Seafood ASAShs / Quartalszahlen

07.11.19 Grovy India Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Grovy India Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 GSV Capital Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 GTT Communications Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Gujarat Cotex Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Gujarat Craft Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Gujarat Hotels Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Gujarat Sidhee Cement Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Gunma Bank Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Hakudo Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Hakuten CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Halder Venture Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Halder Venture Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Halfords Group PLCShs / Quartalszahlen

07.11.19 HAMBORNER REIT / Quartalszahlen

07.11.19 HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Harmonic Drive Systems Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Harmony Merger Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 HAWESKO Holding AG / Quartalszahlen

07.11.19 Hawthorn Bancshares IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 HAZAMA CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Health Management International Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 HealthCare Global Enterprises Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Heg Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 HeidelbergCement AG / Quartalszahlen

07.11.19 Hennessy Capital Acquisition Corp II Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Her Imports Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Hill International Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Himalchuli Food Products Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Himax Technologies IncShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

07.11.19 Hinduja Global Solutions Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Hindustan Hardy Spicer Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Hinokiya Holdings Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 HIP CORP / Quartalszahlen

07.11.19 HMS Holdings CorpShs / Quartalszahlen

07.11.19 Hokkoku Bank Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Holloway Lodging Corp / Quartalszahlen

07.11.19 HONYAKU Center Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Hoosiers Holdings / Quartalszahlen

07.11.19 Hotel Royal Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Houghton Mifflin Harcourt Co / Quartalszahlen

07.11.19 Hua Xia Healthcare Holdings Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Humanigen Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Humanigen Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Hut 8 Mining Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Hyoki Kaiun Kaisha Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 IBJ Leasing Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 ICU Medical / Quartalszahlen

07.11.19 IDream Film Infrastructure Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Igarashi Motors India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Image Systems AB / Quartalszahlen

07.11.19 Imagica Robot Holdings Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Imasen Electric Industrial Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Impress Holdings IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Indag Rubber Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Indbank Merchant Banking Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Independence Holding CoShs / Quartalszahlen

07.11.19 India Cements Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 India Glycols Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Indo Tech Transformers Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Indorama Ventures Public Company Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 init innovation in traffic systems SE / Quartalszahlen

07.11.19 Inmarsat PLC / Quartalszahlen

07.11.19 Innergex Renewable Energy Inc / Quartalszahlen

07.11.19 INNOTECH CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Innovassynth Investments Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Insilco Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Instalco Intressenter AB Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Institut de Developpement Industriel SA IDI / Quartalszahlen

07.11.19 Integrated Proteins Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 IntelGenx Technologies Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Inter Pipeline Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Interfor Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Interlink Electronics / Quartalszahlen

07.11.19 International Money Express Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 International Pumps and Projects Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 International Pumps and Projects Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 International Seaways Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

07.11.19 Intertape Polymer Group IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 INTRANCE CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Inui Warehouse Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Invesco Mortgage Capital Inc / Quartalszahlen

07.11.19 IR Resources Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 IRLAB Therapeutics AB Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 IRSA Inversiones y Representaciones SA 1 Vote / Quartalszahlen

07.11.19 Isamu Paint Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Italmobiliare SPA Az nominativa / Quartalszahlen

07.11.19 ITEC CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Ivanhoe Mines Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 IVY COSMETICS CORP / Quartalszahlen

07.11.19 iX Biopharma Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Jai Corporation Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 James Hardie Industries PLC / Quartalszahlen

07.11.19 Japan Asia Group Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 JAPAN THIRD PARTY CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Japan Transcity Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Jarigold Textiles Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Jason Marine Group Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Jaypee Infratech Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 JGC Corp / Quartalszahlen

07.11.19 JIK Industries Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Jiutian Chemical Group Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 JMS CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 John Mattson Fastighetsforetagen AB Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Johnan Academic Preparatory Institute Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Johnson Controls International PLC / Quartalszahlen

07.11.19 Jorudan Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 JSS CORP / Quartalszahlen

07.11.19 JTEC CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Jungheinrich AG / Quartalszahlen

07.11.19 Kadmon Holdings LLC / Quartalszahlen

07.11.19 KADOKAWA DWANGO CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Kamei Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Kamron Laboratories Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Kandagiri Spinning Mills Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Kandi Technologies Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Kanemi / Quartalszahlen

07.11.19 KANEMITSU CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Kaneshita Construction Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Kapil Cotex Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 KAWAMOTO CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Kawasumi Laboratories Inc / Quartalszahlen

07.11.19 KCAP Financial Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Kemistar Corporation Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Kemper Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

07.11.19 King Wan Corporation Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Kinki Nippon Tourist Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Kinki Sharyo Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Kintetsu World Express inc KWE / Quartalszahlen

07.11.19 KITOKU SHINRYO CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests / Quartalszahlen

07.11.19 Kondotec Inc / Quartalszahlen

07.11.19 KUWAYAMA CORP / Quartalszahlen

07.11.19 KYODEN CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 KYORIN Holdings Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Kyoritsu Maintenance Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 KYOWA EXEO CORP / Quartalszahlen

07.11.19 KYOWANISSEI CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Kyushu Railway Company / Quartalszahlen

07.11.19 Landmark White Ltd / Hauptversammlung

07.11.19 Laureate Education IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Lead Co Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Leaf Group Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 LEC INC / Quartalszahlen

07.11.19 Lehto Group Oyj / Quartalszahlen

07.11.19 Lexicon Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Lightbridge Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Lincoln Pharmaceuticals Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 LINTEC Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Lion CorpShs / Quartalszahlen

07.11.19 Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust / Quartalszahlen

07.11.19 LivePerson / Quartalszahlen

07.11.19 Living Cell Technologies LtdShs / Hauptversammlung

07.11.19 LONSEAL CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Lucara Diamond Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Lufthansa AG / Quartalszahlen

07.11.19 Lyft / Quartalszahlen

07.11.19 Macquarie Radio Network LtdShs / Hauptversammlung

07.11.19 Mad Catz Interactive IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Maeda Seisakusho Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Magna Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Maithan Alloys Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Majestic Research Services And Solutions Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 MAMEZOU HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Mandalay Resources Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Mangalam Industrial Finance Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Manitex International Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Manpasand Beverages Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Maral Overseas Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Marfrig Global Foods SA / Quartalszahlen

07.11.19 MARUI GROUP CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Maruti Infrastructure Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 MATSUI CONSTRUCTION CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Maxim Power Corp / Quartalszahlen

07.11.19 MCBC Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 McCoy Global Inc / Quartalszahlen

07.11.19 McDowell Holdings Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Mefcom Capital Markets Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Mehta Housing Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Mehta Housing Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Mehta Integrated Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Mehta Securities Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 MEI Pharma / Quartalszahlen

07.11.19 MeiraGTx Holdings plc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Meiwa Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Melco Crown Entertainment Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Merko Ehitus AS / Quartalszahlen

07.11.19 Mersana Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Metacon AB Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Metech International Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 MGE Energy IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Mikuni Corp / Quartalszahlen

07.11.19 MIMAKI ENGINEERING CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 MISAWA HOMES CHUGOKU CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 MISC BhdShs Foreign Registered / Quartalszahlen

07.11.19 Misonix Incorporated / Quartalszahlen

07.11.19 Mitchell Resources Ltd Registered Shs / Hauptversammlung

07.11.19 Mitsumura Printing Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 MMA Capital Management LLC / Quartalszahlen

07.11.19 mobcast inc / Quartalszahlen

07.11.19 MODEC INC / Quartalszahlen

07.11.19 Modi Udyog Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Mohit Paper Mills Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 MOLOGEN AG / Quartalszahlen

07.11.19 Monarques Gold Corp / Hauptversammlung

07.11.19 Monash Absolute Investment Co Ltd / Hauptversammlung

07.11.19 Moneymax Financial Services Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Moongipa Capital Finance Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Moongipa Securities Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Morguard Corp / Quartalszahlen

07.11.19 MORISHITA JINTAN CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Moriya Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Muehlhan AG / Quartalszahlen

07.11.19 Multiconsult ASA / Quartalszahlen

07.11.19 NAGANO KEIKI CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Nakayama Steel Works Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 National Healthcare CorpShs / Quartalszahlen

07.11.19 National Peroxide Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Natixis Banques Populaires / Quartalszahlen

07.11.19 Natural Gas Services Group IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Natures Sunshine Products IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Navamedic ASAShs / Quartalszahlen

07.11.19 Navitas Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 NCC Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 NCsoft Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Neelamalai Agro Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Neelkanth Technologies Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 NEL ASA / Quartalszahlen

07.11.19 Nephros Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 New Delhi Television Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 New Source Energy Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

07.11.19 Nexam Chemical Holding AB / Quartalszahlen

07.11.19 NIC Autotec Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Nice Systems Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 NICHIRIN Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 NIHON FALCOM CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Nihon Yamamura Glass Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Nikko Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Nippon Carbon Co LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 Nippon Crucible Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Nippon Kayaku Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Nippon Tungsten Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 NIPRO CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Nishio Rent All Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Nisshin OilliO Group Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Nissin Food Products Co LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 Nitin Fire Protection Industries Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Nittobest Corp / Quartalszahlen

07.11.19 NITTOKU ENGINEERING CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Noble Explochem Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 NORITAKE CO LTDShs / Quartalszahlen

07.11.19 North American Construction Group Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 North American Energy Partners IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 North Asia Strategic Hldgs Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Novavax Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Nuverra Environmental Solutions Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Obsidian Energy Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Oceanaa Biotek Industries Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Oceanteam Shipping ASA / Quartalszahlen

07.11.19 Ocular Therapeutix Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Odyssey Technologies Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 OGE Energy Corp / Quartalszahlen

07.11.19 OGURA CLUTCH CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 OHASHI TECHNICA INC / Quartalszahlen

07.11.19 Oma Savings Bank Plc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 OMIKENSHI CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 One Liberty Properties IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 One Stop Systems Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 One World Minerals Inc Registered Shs / Hauptversammlung

07.11.19 ONTSU Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Orient Green Power Company Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Orient Paper Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Oriental Aromatics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Oriflame Holding AG / Quartalszahlen

07.11.19 Oseaspre Consultants Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Oseaspre Consultants Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Osmotica Pharmaceuticals PLC Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 OTEC CORP / Quartalszahlen

07.11.19 OUG Holdings Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Overseas Union Enterprise Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Ovid Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Pacific Radiance Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Pack Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Pangaea Logistics Solutions Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Paraca Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Paramount Communications Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Pareteum Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Park City Group IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Party City Holdco Inc / Quartalszahlen

07.11.19 PDC Energy Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Pegatron Corporation / Quartalszahlen

07.11.19 Pengrowth Energy Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Perpetual Energy Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Perrigo Company PLC / Quartalszahlen

07.11.19 Petronas Chemicals Group Bhd / Quartalszahlen

07.11.19 PETRONAS Gas Bhd / Quartalszahlen

07.11.19 Philippine National Bank PNB / Quartalszahlen

07.11.19 Phoenix Solar AG / Quartalszahlen

07.11.19 Photocure ASAshs / Quartalszahlen

07.11.19 Pioneer Embroideries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 PKO Bank Polski / Quartalszahlen

07.11.19 PlayAGS Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Polygiene AB / Quartalszahlen

07.11.19 Polytec / Quartalszahlen

07.11.19 PRA Group Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Pradip Overseas Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Prataap Snacks Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Precision Containeurs Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Premier Polyfilm Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Pretium Resources Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Prime People PLC / Quartalszahlen

07.11.19 Primoris Services Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Prism Finance Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Profound Medical Corp / Quartalszahlen

07.11.19 ProntoForms Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Provention Bio Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 PTC India Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Pulsar International Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Pulsar International Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Pulse Data IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Quintegra Solutions Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Quorum Health Corporation When Issued / Quartalszahlen

07.11.19 R T Exports Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Radaan Mediaworks India Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Radford Global Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Raghuvir Synthetics Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Raito Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Rajkumar Forge Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Ramaco Resources Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Ramco Systems Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Ramsarup Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Rebosis Property Fund Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Redwood Trust IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Regional Health Properties Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Relo Holdings Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Rentech Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Research Frontiers IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 ReWalk Robotics Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Rex International Holding Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 RH Petrogas Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Rheinmetall AG / Quartalszahlen

07.11.19 Ricebran Technologies / Quartalszahlen

07.11.19 Rico Auto Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Ritchie Brothers Auctioneers IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Riviera Resources Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Rockridge Gold Ltd Registered Shs / Hauptversammlung

07.11.19 Roland DG Corp / Quartalszahlen

07.11.19 RSWM Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Rubra Medicaments Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 SACOS CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Sadbhav Infrastructure Projects Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 SAExploration Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 SANKO TECHNO CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Sankyo Co LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 Sansha Electric Manufacturing Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Sanyo Homes Corporation / Quartalszahlen

07.11.19 Sanyodo Holdings Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Sarda Plywood Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Sasakura Engineering Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Savaria Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Scholar Rock Holding Corporation Registered shs / Quartalszahlen

07.11.19 School Specialty Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Schweizer Electronic AG / Quartalszahlen

07.11.19 Scorpio East Holdings Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Scout24 AG / Quartalszahlen

07.11.19 SeaBird Exploration PLC / Quartalszahlen

07.11.19 Secure Energy Services Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Seed Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 SEED CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 SEIBU HOLDINGS INC / Quartalszahlen

07.11.19 Seikitokyu Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 SEIKO CORP / Quartalszahlen

07.11.19 SEIWA CHUO HOLDINGS CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Seiwa Electric MFG Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Sephaku Holdings Limited / Quartalszahlen

07.11.19 SEPTENI HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Seroja Investments Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Shake Shack / Quartalszahlen

07.11.19 Shanks Group plc / Quartalszahlen

07.11.19 Shentong Robot Education Group Company Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 SHINAGAWA REFRACTORIES CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 SHINDEN HIGHTEX CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Shinko Plantech Co LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 Shinko Wire Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Showa Sangyo Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 SHOWA SHINKU CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Shree Rang Mark Travels Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Shree Securities Limited / Quartalszahlen

07.11.19 Shri Dinesh Mills Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Siemens AG / Quartalszahlen

07.11.19 Singapore Telecommunications Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 SiNtx Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Sinwa Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 SIR Royalty Income Fund Trust Units / Quartalszahlen

07.11.19 SK Kaken Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Skyharbour Resources Ltd / Hauptversammlung

07.11.19 SLM Solutions AG / Quartalszahlen

07.11.19 SMA Solar AG / Quartalszahlen

07.11.19 Snap Interactive Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 SNS Textiles Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Soda Nikka Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Soda Sanayii AS / Quartalszahlen

07.11.19 Solasto Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Soligenix Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Sonec Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Sonoma Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 SOURCENEXT CORP / Quartalszahlen

07.11.19 South Jersey Industries IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Sowbhagya Media Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Spago Nanomedical AB / Quartalszahlen

07.11.19 Speed Commerce Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Sphere 3D Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Sphere 3D Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 SRA Holdings Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Sri Amarnath Finance Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 SSR Mining Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Stamford Land Corp Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 STARTS CORP INC / Quartalszahlen

07.11.19 Steel Partners Holdings LP Partnership Units / Quartalszahlen

07.11.19 Stefanutti Stocks Holdings Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Stingray Group Inc Registered Shs Subordinate Voting / Quartalszahlen

07.11.19 Straco Corporation Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Strata Skin Sciences Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 STRATEC SE / Quartalszahlen

07.11.19 Stratus Properties IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Striders Corporation / Quartalszahlen

07.11.19 Sukegawa Electric Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Sumitomo Forestry Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Sumitomo Rubber Industries Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Sun International Group Limited Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Sun Techno Overseas Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Sundrug Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 sunevision / Quartalszahlen

07.11.19 Supertex Industries Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Suraj Industries Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Surana Solar Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Surana Telecom and Power Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Suruga Bank LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 Suryalata Spinning Mills Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Systems Engineering Consultants Co LTD / Quartalszahlen

07.11.19 TAIYO YUDEN CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 TAKANO Co LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 TAKASAGO INTERNATIONAL CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Takuma Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Tamai Steamship Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Tapestry / Hauptversammlung

07.11.19 Targovax ASA / Quartalszahlen

07.11.19 Tata Global Beverages Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Tata Investment Corporation Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 TCPL Packaging Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 TD Power Systems Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 TEAC CORP / Quartalszahlen

07.11.19 TEAR Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Techno Mathematical Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 TEGNA Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Tellurian Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Tellza Communications Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Telus CorpShs / Quartalszahlen

07.11.19 Temple Hotels Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Tenax Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Tenryu Saw Mfg Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Tensho Electric Industries Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Terra Tech Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Thakral Corporation Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 The ExOne Co / Quartalszahlen

07.11.19 The Foschini Group Limited / Quartalszahlen

07.11.19 The Global Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 The Joint Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Tiong Woon Corporation Holding Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Titan Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Tocagen Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Tohbu Network Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Toho Bank Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Tohto Suisan Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Tokai Kisen Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 TOKATSU HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 TOKYU CONSTRUCTION CO LTDShs / Quartalszahlen

07.11.19 Tokyu Fudosan Holdings Corp / Quartalszahlen

07.11.19 TONGYANG LIFE INSURANCE / Quartalszahlen

07.11.19 Torex Gold Resources Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Torishima Pump Mfg Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Toscana Energy Income Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Toyo Logistics Co LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 TPL Plastech Limited Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Tradeweb Markets / Quartalszahlen

07.11.19 TRANS GENIC INC / Quartalszahlen

07.11.19 TransAtlantic Petroleum Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Translate Bio Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Transtema Group AB / Quartalszahlen

07.11.19 Trent Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Tricida Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Tristar Gold Inc / Hauptversammlung

07.11.19 Triumph Group Inc / Quartalszahlen

07.11.19 TrovaGene Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 True North Commercial REIT Trust Units / Quartalszahlen

07.11.19 Trustpower Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 TTW Public Company Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Tucows Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Turtle Beach Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Tyner Resources Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Typhoon Financial Services Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Uber / Quartalszahlen

07.11.19 Ueki Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Ukai Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 UKC Holdings Corp / Quartalszahlen

07.11.19 United Bank of India / Quartalszahlen

07.11.19 United Development Funding IV Shs of Benef Interest / Quartalszahlen

07.11.19 United Fire Group Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Unitika Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 URBANET CORP / Quartalszahlen

07.11.19 USG Tech Solutions Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Ushdev International Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 UT Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Vadilal Enterprises Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Valiant AG / Quartalszahlen

07.11.19 Valuetronics Holdings LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 Vas Infrastructure Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 VBI Vaccines Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Vegetable Products Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Veidekke ASA / Quartalszahlen

07.11.19 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG / Quartalszahlen

07.11.19 VEREIT Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Veritiv Corp When Issued / Quartalszahlen

07.11.19 Verso Paper Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Vertex Energy Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Virat Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Vishay Precision Group Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Vista Outdoor Inc When Issued / Quartalszahlen

07.11.19 Vital Healthcare Property Trust / Quartalszahlen

07.11.19 Vitasoy International Holdings / Quartalszahlen

07.11.19 Vivint Solar Inc / Quartalszahlen

07.11.19 VNR Finance Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Vodatel Networks Holdings LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 Voith Paper Fabrics India Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Voyager Therapeutics Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Voyager Therapeutics Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Wacker Neuson SE / Quartalszahlen

07.11.19 Wallbridge Mining Co LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 WATANABE SATO CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Water Direct Corporation / Quartalszahlen

07.11.19 Webstep ASA Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Wee Hur Holdings Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Wesdome Gold Mines LtdShs / Quartalszahlen

07.11.19 Westaim Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Westports Holdings Bhd / Quartalszahlen

07.11.19 Whitehorse Financial Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Wienerberger AG / Quartalszahlen

07.11.19 Wilhelmina International Inc / Quartalszahlen

07.11.19 WillScot Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Wincanton plc / Quartalszahlen

07.11.19 Windstream Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Wintac Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 WMIH Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 XANO Industri AB Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Xenon Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Xero Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Xoma Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Xpro India Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 YAMADA DENKI CO LTDShs / Quartalszahlen

07.11.19 Yamane Medical Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 YAMANO HOLDINGS CORP / Quartalszahlen

07.11.19 Yashraj Containeurs Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

07.11.19 Yazicilar Holding Anonim Sirketishs / Quartalszahlen

07.11.19 Yellow Pages Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Yokohama Gyorui Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Yonex Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Yotai Refractories Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Yuken Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO LTD / Quartalszahlen

07.11.19 Yushiro Chemical Industry Co Ltd / Quartalszahlen

07.11.19 Zagg Inc / Quartalszahlen

07.11.19 ZetaDisplay AB / Quartalszahlen

07.11.19 Zett Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Ziccum AB Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 Zomedica Pharmaceuticals Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Advanced Share Registry Ltd / Hauptversammlung

07.11.19 American Public Education Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Arcelormittal South Africa Limited / Quartalszahlen

07.11.19 Ares Capital CorpShs / Quartalszahlen

07.11.19 Axon Enterprise / Quartalszahlen

07.11.19 Cardiome Pharma Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 FirstEnergy Corp / Quartalszahlen

07.11.19 Great Ajax Corp / Quartalszahlen

07.11.19 KBR Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Oxford Immunotec Global PLC / Quartalszahlen

07.11.19 QEP Resources Inc / Quartalszahlen

07.11.19 Rigel Pharmaceuticals IncShs / Quartalszahlen

07.11.19 Sempra Energy / Quartalszahlen

07.11.19 Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 TransCanada Corp Registered Shs / Quartalszahlen

07.11.19 OrganoClick AB / Quartalszahlen

07.11.19 Skanska / Quartalszahlen

07.11.19 LeoVegas AB / Quartalszahlen

07.11.19 Bouvet ASAShs / Quartalszahlen

07.11.19 Bure Equity AB / Quartalszahlen

07.11.19 Brembo SPA Az nominativa / Quartalszahlen

07.11.19 Northam Platinum Ltd / Hauptversammlung

07.11.19 Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

07.11.19 NioCorp Developments Ltd / Hauptversammlung

07.11.19 Credicorp LtdShs / Quartalszahlen