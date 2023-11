Zinssorgen belasten: ATX und DAX starten etwas schwächer -- Asiatische Märkte mit Abgaben

Sowohl der heimische Markt als auch der DAX beginnen den Handel etwas leichter. Die wichtigsten Indizes in Fernost geben am Dienstag nach.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gibt am Dienstag zur Handelseröffnung nach.

Der ATX hat den Handel minimal aufgenommen und notiert kurz nach dem Start 0,78 Prozent im Minus bei 3.174,83 Zählern.

Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich zur Eröffnung etwas leichter. Nach der kräftigen Erholung in der Vorwoche mache sich wieder Risikoscheu breit, so ein Marktteilnehmer am Morgen. Für die Einzelwerte liefert die Berichtssaison Impulse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt knüpft am Dienstag an seinen etwas schwächeren Wochenauftakt an.

Der DAX verliert zum Börsenstart 0,34 Prozent auf 15.084,79 Punkte.

Börsianer sprachen von Aktienmärkten im Konsolidierungsmodus nach der starken Erholungsrally in der Vorwoche.

Negative Vorgaben kommen aus Fernost: Handelsdaten aus China fielen schwach aus, der Aussenhandel schrumpfte dort im Oktober deutlich. Ausserdem hob Australiens Notenbank den Leitzins an. Insgesamt werden an den globalen Märkten die jüngsten Hoffnungen auf weniger Belastungen durch höhere Zinsen nicht weiter genährt.

"Dem deutschen Leitindex ist die Puste ausgegangen, auch mangels fundamentaler Impulse und der Tatsache, dass die Zinssenkungsfantasie nicht noch grösser wurde", schrieben am Morgen die Experten der Helaba. "Das Hauptthema über Nacht lautet Konsolidierung", hiess es von der Commerzbank. US-Anleiherenditen seien wieder gestiegen nach ihrem Rücksetzer in der Vorwoche, der genauso wie die Aktien-Rally mit der Hoffnung auf nicht mehr weiter steigende Zinsen in Zusammenhang stand.

WALL STREET

Nach der jüngsten Erholungsrally ging es an den US-Aktienmärkten zu Beginn der neuen Woche mit gemässigtem Tempo weiter nach oben.

Der Dow Jones Index beendete die Sitzung 0,10 Prozent höher bei 34.095,86 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite ging daneben mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 13.518,78 Zählern in den Feierabend.

Stützend wirkten weiter die als taubenhaft interpretierten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell aus der vergangenen Woche und die Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die ebenfalls gegen weitere Zinserhöhungen gesprochen hatten. In Reaktion darauf waren die Renditen am Anleihemarkt kräftig gefallen, was vor allem die Aktien des Technologiesektors gestützt hatte.

Am Montag standen keine Konjunkturdaten von Rang auf der Agenda. Weiter im Fokus blieb die sich langsam dem Ende zuneigende Quartalsberichtssaison. Die in New York gelisteten Anteilsscheine von BioNTech trotzten mit einem Kurssprung der gesenkten Umsatzprognose für Corona-Impfstoffe. Das Mainzer Biotech-Unternehmen kämpft in diesem Bereich zwar ebenso wie die Konkurrenz mit einem Absatzrückgang. Anders als etwa beim US-Partner Pfizer oder dem US-Konkurrenten Moderna stand am Ende des dritten Quartals aber ein Gewinn zu Buche.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes geben am Dienstag nach.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 1,34 Prozent auf 32.271,82 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite um marginale 0,04 Prozent nach unten auf 3.057,27 Stellen. Derweil büßt der Hang Seng in Hongkong 1,49 Prozent auf 17.698,84 Zähler ein.

Gestiegene Anleiherenditen in den USA lassen bei Aktienanlegern in Asien Zweifel über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank aufkommen - Aktien werden daher verkauft. Die Überzeugung, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte, gerät in Wanken. Fed-Präsident Neel Kashkari aus Minneapolis zeigte sich nicht überzeugt, dass der Kampf gegen die Inflation gewonnen und Zinserhöhungen vom Tisch seien. Untermauert wird diese Sicht durch eine Leitzinserhöhung in Australien.

Die Börsen in China bewegen sich in einem besonders negativen Umfeld - steigende Marktzinsen stehen einmal mehr schwachen Daten gegenüber. Denn China verbuchte einen deutlicher als ohnehin befürchteten Rückgang der Exporte im Oktober. Händler sprechen von klaren Anzeichen einer lahmenden Weltwirtschaft, die China als Exportnation träfen. Besser ausgefallene Importdaten belegen zumindest, dass es für die Binnenwirtschaft in China Hoffnung gibt. Insgesamt neigen exportlastige Titel zur Schwäche.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX