ATX legt kräftig zu -- DAX steigt -- getrübte Stimmung an Asiens Börsen

Am Montag können sich die Aktienmärkte in Österreich und Deutschland über Kursaufschläge freuen. Die asiatischen Indizes gaben zum Start der neuen Woche nach.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag mit grünen Vorzeichen.

Der ATX notiert kurz nach dem Ertönen der Startglocke im Plus und steigt im Verlauf weiter nach oben.

Bankentitel blieben weiterhin auf den Kauflisten der Anleger.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone - deutsche und spanische Zahlen zur Produktion enttäuschten - standen einer positiven Sentix-Anlegerstimmung gegenüber. Wie das Analysehaus mitteilte, stieg der von ihm erhobene Konjunkturindikator um 5,2 Punkte auf 5,0 Zähler. Dies ist der höchste Stand seit gut einem Jahr.

An den US-Börsen hatte es am Freitag starke Zugewinne gegeben, die am Montag europaweit nachwirkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich mit Zuschlägen.

Der DAX präsentierte sich zum Handelsstart 0,74 Prozent höher bei 14.024,57 Punkten, anschließend verweilt er auf grünem Terrain.

Der DAX hat nach dem jüngsten Schwächeanfall am Montag wieder ordentlich zugelegt. Mit dem Rückenwind der US-Börsen baute der deutsche Leitindex die anfänglichen Gewinne aus.

Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht war den wichtigsten US-Indizes am Freitag eine deutliche Erholung geglückt. Zudem nahm das billionenschwere Konjunkturpaket von Präsident Joe Biden am Wochenende eine entscheidende Hürde, da ihm auch der Senat als zweite Parlamentskammer zustimmte.

"Für die Anleger dürften weitere Liquiditätsschwemmen weiteres Wasser auf die Mühlen sein", kommentierte Experte Timo Emden. "Auch wenn bereits im Vorfeld mit dem Absegnen des Pakets gerechnet wurde und somit ein großer Teil bereits eingepreist sein sollte, dürften Investoren die Entscheidung begrüßen."

Die Kehrseite besteht aus steigenden Zinsen als Ausdruck von Wachstumsoptimismus und Inflationsängsten. Je besser Konjunkturdaten ausfielen, desto größer werde der Zweifel der Finanzmärkte an einer fortgesetzten expansiven Geldpolitik, sagte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. In diesem Dilemma steckt der Aktienmarkt seit Wochen.

WALL STREET

Nach einer Achterbahnfahrt hat die Wall Street zum Wochenausklang mit einem kräftigen Plus geschlossen.

Der Dow Jones drehte nach zwischenzeitlichen Verlusten letztlich wieder ins Plus und legte zum Handelsschluss um 1,85 Prozent auf 31.496,30 Zähler zu. Der NASDAQ Composite entwickelte sich ähnlich und schloss um 1,55 Prozent höher auf 12.920,15 Punkten.

Dabei gab erneut die Entwicklung der Renditen die Richtung vor. Diese legten trotz eines überraschend guten US-Arbeitsmarktberichts zu und zogen die Indizes nach anfänglichen kräftigen Gewinnen ins Minus. Mit einem leichten Rückgang der Renditen erholte sich auch der Aktienmarkt wieder und drehte erneut ins Plus.

So wurden im Februar mit 379.000 Stellen erheblich mehr geschaffen als die von Volkswirten prognostizierten 210.000. Zugleich wurde der Januar-Wert deutlich nach oben revidiert. Zudem fiel die Arbeitslosenquote auf 6,2 Prozent, während hier ein unveränderter Stand von 6,3 Prozent erwartet worden war.

Doch mit den guten Arbeitsmarktdaten zogen auch die Renditen an. Denn der unerwartet deutliche Beschäftigungsaufbau zeugt zwar von der Erholung der US-Wirtschaft, schürte gleichzeitig auch Inflationsängste und trieb die zuletzt schon kräftig gestiegenen Anleiherenditen weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kletterte in der Spitze bis auf 1,63 Prozent. Vor Veröffentlichung der Daten waren es noch 1,57 Prozent. Im späten Handel lag diese dann bei 1,55 Prozent.

ASIEN

An den Märkten in Fernost wurden am Montag Abschläge verzeichnet.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztlich 0,42 Prozent auf 28.743,25 Punkte ab.

Auf dem chinesichen Festland fiel der Shanghai Composite 2,3 Prozent auf 3.421,41 Zähler. Daneben verbuchte der Hang Seng in Hongkong ein Minus von 1,92 Prozent auf 28.540,83 Stellen.

Gute Vorgaben der US-Börsen verpufften damit ebenso wie die Zustimmung des US-Senats zum 1,9 Billionen Dollar schweren Maßnahmenpaket zur Stützung der Konjunktur und starke, klar über den Erwartungen ausgefallene Ex- und Importdaten Chinas in den ersten zwei Monaten des Jahres.

Es standen besonders Technologieaktien stark unter Druck, der entsprechende Subindex brach zeitweise um über 4 Prozent ein. Bereits zuletzt hatten sich Technologieaktien weltweit deutlich unterdurchschnittlich entwickelt, weil sie wegen ihrer hohen Bewertungen als besonders empfindlich auf steigende Zinsen reagieren, wie sie an den Rentenmärkten zu beobachten waren.

