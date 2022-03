Ölpreise weiter hoch: ATX kann sich Abwärtssog entziehen -- DAX dreht nach tiefrotem Start ins Plus -- Asiens Börsen mit erneuten Abschlägen

Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine brachte keinen entscheidenden Durchbruch. Stattdessen droht Russland mit eine Gas-Lieferstopp in die EU. Das belastet den heimischen Aktienmarkt aber nur kurz. Auch an der deutschen Börse wird die Stimmung im Verlauf besser und grüne Vorzeichen sind zu sehen. In Fernost hielten sich Anleger abermals von den Aktienmärkten fern.

AUSTRIA

Anleger fassen hierzulande am Dienstag wieder etwas Mut.

Der ATX zeigte sich im frühen Verlauf 0,83 Prozent tiefer bei 2.895,93 Punkten, die Anlegerstimmung bessert sich aber im Verlauf merklich und das Börsenbarometer schafft es auf grünes Terrain.

Zuvor hatten die Märkte in den USA und Asien sehr schwache Vorgaben geliefert. Der Krieg in der Ukraine ist weiterhin das dominierende Thema und der Wochenauftakt stand ganz unter dem Eindruck eines neuerlichen Öl- und Gaspreisschocks, kommentierte die Helaba-Experten.

Datenseitig richten die Akteure in der Früh den Blick auf Deutschland: Die deutsche Industrie hat zu Jahresbeginn deutlich mehr produziert. Die Gesamtherstellung stieg von Dezember auf Jänner um 2,7 Prozent.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt knüpfte nur kurzzeitig an seine schwache Vortagesentwicklung an.

Der DAX verlor zum Auftakt 1,25 Prozent auf 12.673,89 Punkte, im frühen Handel kämpft sich das Börsenbarometer aber auf grünes Terrain vor.

Laut Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management sollten Anleger nicht auf eine schnelle Entlastung hoffen: "Störungen auf den Energiemärkten und die Gefahren eines geopolitischen Paradigmenwechsels sorgen für ein höchst unberechenbares Umfeld." In vielerlei Hinsicht scheine sich die Situation angesichts der langen Zeit, die sie schon andauere, und der Möglichkeit, dass alle Seiten ihre Positionen weiter festigten, eher zu verschlechtern als zu verbessern.

Im russischen Angriffskrieg in der Ukraine spitzt sich die Lage der Bevölkerung in umkämpften Städten weiter zu. Eine dritte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland brachte keinen Durchbruch. Es gebe aber kleine positive Schritte bei der Verbesserung der Logistik für die humanitären Korridore, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Montag. Am Donnerstag soll auf höherer Ebene ein Treffen stattfinden zwischen dem ukrainischen Aussenminister Dmytro Kuleba und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow.

WALL STREET

Der mit unverminderter Härte geführte Krieg in der Ukraine beschäftigte die Anleger an der Wall Street auch zum Wochenstart.

Der Dow Jones rutschte daraufhin um 2,38 Prozent auf 32.813,56 Punkte ab. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte im frühen Handel zunächst etwas zulegen, ergab sich im Verlauf aber dem Abwärtstrend und verlor 3,62 Prozent auf 12.830,96 Punkte.

Händler sprachen von einem Ölpreisschock angesichts der immer lauter werdender Forderungen nach einem Importstopp russischen Öls und Erdgases im Westen. Laut US-Aussenminister Anthony Blinken prüfen die USA und ihre Verbündeten einen Boykott russischer Erdölimporte. Bislang ist der Energiebereich von den Sanktionen noch weitgehend unberührt. Die Diskussionen darüber waren am Abend noch nicht beendet.

Allerdings gab es auch einen Hoffnungsfunken: Die Aussenminister Russlands und der Ukraine kommen nach Angaben aus Moskau und Ankara am Donnerstag für Gespräche in der Türkei zusammen. Der Markt klammere sich an jeden Strohhalm im Ukraine-Krieg, hiess es im Handel.

ASIEN

Die Talfahrt der größten Börsen in Asien setzte sich am Dienstag weiter fort.

In Japan büßte der Leitindex Nikkei 1,71 Prozent ein und schloss bei 24.790,95 Punkten.

Ebenfalls wenig Kauflaune zeigte sich auf dem chinesischen Festland, wo die Anleger dem Börsenparkett fern blieben und den Shanghai Composite um 2,35 Prozent auf 3.293,53 Punkte abwärts schickten. Auch in Hongkong herrschte weiterhin Skepsis vor: Der Hang Seng verlor 1,33 Prozent auf 20.777.10 Punkte.

Der Krieg in der Ukraine und die als eine Folge steigenden Energiepreise haben am Dienstag für eine Fortsetzung der zu Wochenbeginn bereits gesehenen starken Verkäufe gesorgt. Dabei nahm der Verkaufsdruck im Späthandel eher noch etwas zu. Bereits an der Wall Street waren die Indizes praktisch auf den Tagestiefs und sehr schwach aus dem Handel gegangen.

Die Ölpreise zogen wieder an, zuletzt lagen sie rund 3 Prozent höher als am Vorabend in den USA, nachdem Russland nun seinerseits erstmals vor einem Gas-Lieferstopp an den Westen und zudem vor den Folgen eines Ölembargos gewarnt hat. Zu Wochenbeginn hatten die Ölpreise ein 14-Jahreshoch erreicht, ehe sie im Tagesverlauf wieder deutlicher zurückgekommen waren. Marktexperten befürchten von den hohen Ölpreisen negative Folgen für das globale Wirtschaftswachstum.

Zur schlechten Stimmung trug auch bei, dass die jüngste dritte Gesprächsrunde zwischen Delegierten Russlands und der Ukraine praktisch ergebnislos blieb.

Die Anleger gaben weiter sicheren Häfen den Vorzug und trennten sich von Risikopapieren wie Aktien.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX