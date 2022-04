Zinssorgen und Ukraine-Krieg: ATX deutlich höher -- DAX freundlicher -- Asiens Börsen nur wenig verändert

Der heimische Aktienmarkt wird weiter vom Weltgeschehen beeinflusst, zeigt sich aber positiv. Der DAX leiett am Freitag einen Erholungskurs ein. An den Märkten in Fernost zeigen sich Anleger am letzten Handelstag der Woche zunehmend zurückhaltend.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es am Freitag nach oben.

Der ATX zeigte sich kurz nach Handelsstart mit 1,15 Prozent auf 3.193,96 Zählern und blieb im weiteren Verlauf freundlich. Nach vier Verlusttagen in Folge befindet sich der heimische Index weiter im Spannungsfeld zwischen Zinssorgen und dem Krieg in der Ukraine.

Die Wiener Börse nimmt am Freitag den Handel mit kräftigen Kursgewinnen auf und startet damit eine Erholungsbewegung - damit könnte die viertägige Verlustserie am Wiener Markt zum Wochenausklang ein Ende nehmen.

Gesichert ist dieser positive Wochenschluss aber nicht, denn: "Anhaltende Zinssorgen dies- und jenseits des Atlantiks, Spekulationen über ein Energie-Embargo und weitere Unsicherheitsfaktoren bestimmen das Marktsentiment", so die Experten der Helaba zur derzeitigen Situation an den Börsen. "Die Stimmen in der US-Notenbank Fed werden immer lauter, die geldpolitischen Zügel noch straffer zu ziehen. Auf der nächsten FOMC-Sitzung Anfang Mai könnte der Leitzins um 50 Basispunkte erhöht werden", schreibt Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Aktienmarkt zeigt sich am Freitag ebenfalls ein positives Vorzeichen.

Der DAX notiert zum Handelsstart mit 1,4 Prozent bei 14.275,87 Zählern deutlich im Plus und behält anschließend seine positive Tendenz bei.

Vor dem Wochenende stehen kaum nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. Allenfalls Produktionszahlen aus der spanischen Industrie könnten etwas Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es äußern sich jedoch einige Notenbanker aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB). Zunehmend nervös blicken Marktteilnehmer auf die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich an diesem Wochenende. Nachdem Staatspräsident Emmanuel Macron in den Umfragen lange klar vorne lag, hat seine größte Konkurrentin Marine Le Pen zuletzt deutlich aufgeholt. Le Pen steht europäischen Fragen wesentlich kritischer gegenüber als Macron. Der Risikoaufschlag französischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Papieren ist daher zuletzt gestiegen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich im Donnerstagshandel mit leichten Gewinnen.

Der Dow Jones suchte lange Zeit nach seiner Richtung, entschied sich spät aber für die Gewinnzone und schloss 0,25 Prozent im Plus bei 34.584,03 Punkten. Der NASDAQ Composite kämpfte sich aus der Verlustzone und ging schlussendlich kaum verändert mit eine marginalen Plus von 0,06 Prozent bei 13.8973,0 Punkten in den Feierabend.

Auch einen Tag nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank drückte die Aussicht auf kräftig steigende Zinsen in den USA zeitweise auf die Stimmung. Auf der letzten Sitzung sprachen sich viele Mitglieder sogar für eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte aus, wie aus dem Protokoll hervorgeht. Man entschied sich angesichts des Ukraine-Kriegs aber für einen kleinen Zinsschritt. Allerdings gehen viele Mitglieder davon aus, dass auf den künftigen Sitzungen bei einem anhaltend hohen Inflationsdruck auch ein oder mehrere grosse Zinsschritte notwendig werden könnten. Zudem signalisierte die Fed eine zügige Rückführung ihrer während der Corona-Pandemie massiv ausgeweiteten Bilanzsumme.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich im Freitagshandel uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert zwischenzeitlich mit 0,15 Prozent etwas höher bei 26.928,90 Punkten (7:50 MEZ).

Auf dem chinesischen Festland entwickelt sich der Shanghai Composite ähnlich und liegt zeitweise 0,59 Prozent im Plus bei 3.255,89 Zählern. In Hongkong sind unterdessen Abschläge zu verzeichnen: Der Hang Seng verliert zeitweise 0,30 Prozent auf 21.743,41 Zähler.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag zumeist leichte Gewinne verbucht. Sie folgten damit der Erholung der Wall Street im Handelsverlauf. Auf Wochensicht tendierten die asiatischen Märkte indes etwas leichter.

Neben den US-Vorgaben profitierten die Börsen auch von der Ölpreisentwicklung, wie Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda anmerkte. Die Preise waren am Vortag nach Börsenschluss in Fernost deutlich gesunken und hatten sich am Freitag lediglich leicht stabilisiert.

Die Märkte bewegen sich im Spannungsfeld zwischen der Aussicht auf rasch steigende Zinsen in den USA und den Sorgen um negative konjunkturelle Auswirkungen der anhaltenden Corona-Maßnahmen in China, heißt es von Phillip Securities Research. Dazu kommt der weiter eskalierende Ukraine-Krieg. Mit der Verhängung neuer Sanktionen der USA und der EU haben sich die Chancen auf eine Verhandlungslösung weiter reduziert.

Teilnehmer sprechen auch von einer erhöhten Zurückhaltung vor dem Wochenende. Sechs Wochen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist der weitere Verlauf des Krieges ungewiss. Zwar hat sich die russische Armee teilweise zurückgezogen, doch erwartet Kiew nun verstärkte Angriffe im Süden und Osten des Landes.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX