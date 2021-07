Rote Vorzeichen an Asiens Börsen

An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag teils deutlicher abwärts.

AUSTRIA

Im Wiener Handel verhielten sich die Anleger am Mittwoch vorsichtig.

Der ATX hatte nach einem kaum veränderten Start zunächst zugelegt, bevor er im weiteren Verlauf ins Minus drehte. Letztlich schloss er minimale 0,02 Prozent höher bei 3.438,94 Zählern.

Die Sieben-Tages-Inzidenz bei den Coronafällen ist am Mittwoch in Österreich von 6,1 Fällen pro 100.000 Einwohner auf 6,7 Fälle gestiegen. Insgesamt sind laut Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums 107 Infektionen nachgewiesen worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 85 Fällen.

Doch die Aussichten für die heimische Wirtschaft haben sich wegen der Coronavirus-Impffortschritte und positiven Signale aus dem Welthandel laut EU-Kommission wieder leicht gebessert. Sie hat ihre Prognose für 2021 erneut angehoben. Heuer rechnet die EU-Behörde mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,8 Prozent. In ihrer Frühlingsprognose war sie von einem Plus von 3,4 Prozent ausgegangen. Dennoch liegt Österreich zumindest heuer unter dem EU-Durchschnitt.

Zum heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage sehr dünn. S IMMO erwartet per 30.6. ein positives Ergebnis aus der Immobilienbewertung von rund 130 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Die Analysten von der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung von positiven Nachrichten.

Werte aus dem Ölbereich setzten ihren Abwärtsschub nach einer kurzfristigen Erholungsbewegung letztlich fort.

DEUTSCHLAND

In Deutschland ging es zur Wochenmitte nach oben.

Der DAX stand während des gesamten Handelstages in der Gewinnzone und ging letztlich 1,17 Prozent stärker bei 15.692,71 Indexpunkten in den Feierabend.

Ungeachtet enttäuschender Industriedaten hat der DAX am Mittwoch seine Vortagesverluste wieder wettmachen können. "Gemessen an den Auftragseingängen müsste die Produktion jetzt unter Volldampf stehen", konstatierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. Doch die Daten am Morgen zeigten ein anderes Bild: Die Produktion der deutschen Industrie im Mai sank verglichen mit dem Monat April leicht, während Analysten einen Zuwachs erwartet hatten.

Grund ist allerdings vor allem der Materialmangel, der für sich genommen kein Grund zur Besorgnis sei, so Gitzel. Sorgen könnten dagegen Folgeeffekte bereiten, denn der Materialmangel habe auch Auswirkungen auf den Auftragseingang. "Können Waren nicht geliefert werden, verzichtet so manches Unternehmen auf eine Bestellung." Zudem dürften die wegen der Engpässe gestiegenen Preise die Bestellungen schmälern, weshalb das Gesamtpaket für die Wirtschaftsentwicklung dann womöglich doch zu einer ernstzunehmenden Gefahr werden könnte.

An diesem Abend rückt noch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank (Fed) in den Fokus. Das Interesse der Investoren ist dabei, besser einschätzen können, wie weit die Fed von einer Zinswende entfernt ist. US-Notenbank-Präsident Jerome Powell hatte vor drei Wochen die Märkte mit schärferen Tönen in Richtung einer Zinswende überrascht, die Schärfe kurz danach aber schon wieder etwas herausgenommen. Das Sitzungsprotokoll sollte daher laut Axi-Marktanalyst Milan Cutkovic nun mehr Klarheit darüber bringen, wie einig sich die 18 Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) sind, was den rapiden Anstieg der Inflationsraten und den Zinsausblick betrifft.

WALL STREET

Nach dem leichten Rücksetzer am Vortag hielten sich die Anleger an der Wall Street auch zur Wochenmitte eher zurück.

Nachdem der Dow Jones mit einem kleinen Plus eröffnet hatte, stand er zu Börsenschluss 0,30 Prozent höher bei 34.681,79 Punkten. Der NASDAQ Composite ging derweil quasi unbewegt bei 14.665,06 Einheiten in den Feierabend, nachdem er zum Start noch deutlicher gestiegen war.

Am Abend wurde von der US-Notenbank Fed das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung veröffentlicht. Darin hat die Fed ein weiteres vorsichtiges Signal für eine geldpolitische Wende gegeben.

ASIEN

Mit Verlusten präsentieren sich die größten Börsen in Asien am Donnerstag.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07:25 Uhr MEZ 0,65 Prozent nach und notiert bei 28.183,12 Punkten.

Zeitgleich geht es auch auf dem chinesischen Festland nach unten. Dort verliert der Shanghai Composite 0,57 Prozent auf 3.533,38 Indexpunkte. Kräftige Verluste werden aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng in Hongkong 2,3 Prozent verliert und auf 27.318,21 Zähler nachgibt.

Die ausgeprägte Schwäche der Technologieaktien bestimmt weiter das Geschehen an der Börse in Hongkong, auch in anderen Teilen Asiens dominieren die Bären das Börsenparkett. Gute Vorlagen der US-Börsen verpuffen damit, auch dass die Marktzinsen in den USA erneut deutlich gesunken sind, lässt keine Kaufneigung aufkommen.

Für Zurückhaltung sorgt die weiter grassierende Corona-Pandemie. In Tokio machen Spekulationen die Runde, dass für Tokio wieder der Ausnahmezustand ausgerufen werden könnte mit negativen Folgen für die Wirtschaft.

Die jüngst noch auf Mehrjahreshochs liegenden Ölpreise leiden unter anderem unter der Unsicherheit über das weitere Vorgehen der OPEC-Staaten in Sachen Ölförderung, nachdem man sich hier jüngst nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen konnte - das sorgt für Abschläge bei Ölaktien.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX