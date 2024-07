Nach Frankreich-Wahl: ATX vorbörslich etwas tiefer -- DAX vor Börsenbeginn leicht im Minus -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische und deutsche Aktienmarkt dürften am Montag leichte Verluste verbuchen. Die asiatischen Indizes bewegen sich zu Wochenbeginn auf rotem Terrain.

AUSTRIA

Anleger dürften sich am Montag am Wiener Aktienmarkt zurückhalten.

Der ATX dürfte etwas leichter sein.

Die Nachrichtenlage ist dünn, die Vorlagen sind derweil nicht eindeutig.

Zunächst dürfte der überraschende Ausgang der Wahl in Frankreich stützen, wo ein Rechtsruck ausblieb und stattdessen das linke Lager gewann. Die Wahl in Grossbritannien sorgte für keinen Impuls, nachdem sie in etwa so ausgegangen war, wie schon seit Wochen prognostiziert wurde

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürften am Montag leichte Verluste verbuchen.

Der DAX dürfte sich auf rotem Terrain bewegen.

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Montag nach dem zweiten Wahlgang in Frankreich zunächst zurückhalten. Der Rechtsruck im deutschen Nachbarland ist schwächer ausgefallen als angenommen, Unsicherheit hinsichtlich der politischen Folgen der Wahl bleibt aber.

Die Hoffnung auf ein günstiges Ergebnis beim entscheidenden zweiten Durchgang der Parlamentswahl in Frankreich stützte zunächst die Kurse. Am Nachmittag hätten dann Gewinnmitnahmen dafür gesorgt, dass die Kurse wieder zurückkamen, hiess es. Einige Anleger wollten wohl kein Risiko eingehen.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Freitag weiter bergauf und markierten im Technologiesektor neue Rekordhochs.

Der Dow Jones Index legte vor dem Wochenende um 0,17 Prozent auf 39.375,87 Zähler zu.

Der NASDAQ Composite zog im Sitzungsverlauf deutlich an und verbesserte sich um 0,90 Prozent auf 18.352,76 Punkte.

Nach der Feiertagspause haben sich die Börsen in den USA zu Höchstmarken aufgeschwungen. Rückenwind erhielten sie am Freitag vom Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat Juni. Dieser gibt der Notenbank Fed Argumente für Zinssenkungen an die Hand. Daraufhin setzten Investoren erneut auf Aktien. Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100 stiegen auf Rekordstände.

Im Dow sind die Tech-Aktien als Zugpferde der Börsen-Rally nicht so stark gewichtet wie im NASDAQ 100 und im S&P 500. Daher bringt es der Dow seit Jahresbeginn nur auf ein Plus von 4,5 Prozent.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag auf negativem Terrain.

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 225 0,05 Prozent tiefer bei 40.890,72 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite 0,64 Prozent im Minus bei 2.931,10 Zähler. In Hongkong notiert der Hang Seng ebenfalls 1,59 Prozent tiefer auf 17.516,78 Einheiten.

Hoffnungen auf eine Lockerung der Geldpolitik der US-Notenbank stützen am Montag die asiatischen Aktienmärkte. Investoren werteten den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag als weiteren Grund für eine Zinssenkung im September. «Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Offenmarktausschuss (FOMC) die erste Zinssenkung im September vornehmen wird, gefolgt von vierteljährlichen Senkungen auf einen Endsatz von 3,25 bis 3,5 Prozent», schrieben die Analysten von Goldman Sachs in einer Kundennotiz. Fed-Chef Jerome Powell wird seine Einschätzung am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress abgeben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX