Börsen in Fernost mehrheitlich stark

AUSTRIA

Die Wiener Börse fiel am Donnerstag nach einem freundlichen Start in die Verlustzone zurück.

Der ATX bewegte sich kurz nach Handelsbeginn noch auf grünem Terrain, fiel im Verlauf jedoch unter seinen Vortagesschlusskurs zurück und beendete die Sitzung mit minus 0,18 Prozent bei 3.680,86 Punkten.

An den europäischen Leitbörsen ging es hingegen deutlich nach oben. "Hilfreich sind heute die rückläufigen Energiepreise, welche eine Entspannung an der Inflationsfront andeuten", formulierte ein Analyst.

Im Verlauf standen international aktuelle US-Arbeitsmarktdaten im Fokus. In der vergangenen Woche wurden in den USA etwas weniger als erwartete Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt.

In Wien gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene mager. Erst am Freitag wird die OMV ihren Zwischenbericht "Trading Update" präsentieren.

DEUTSCHLAND

Der DAX konnte am Donnerstag kräftig zulegen.

Der DAX eröffnete mit einem Gewinn von 1,27 Prozent bei 15.162,75 Punkten und konnte somit schon direkt zum Start die wichtige 15.000-Punkte-Marke zurückerobern. Im Verlauf baute er sein Plus weiter aus und ging schließlich 1,85 Prozent stärker bei 15.250,86 Zählern in den Feierabend.

"Hilfreich sind heute die rückläufigen Energiepreise, welche eine Entspannung an der Inflationsfront andeuten", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect. Nachdem sich Russlands Präsident Wladimir Putin für die Prüfung einer möglichen Erhöhung des Gas-Angebots für die Europäische Union ausgesprochen hatte, entspannte sich die Lage an den Öl- und Gasmärkten. Zudem sorgt in den USA aktuell ein Angebot der Republikaner, die Verlängerung der Schuldenobergrenze bis Dezember nicht blockieren zu wollen, für Unterstützung an der tonangebenden Wall Street.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten ihren Erholungskurs am Donnerstag mit Schwung fort.

Der US-Leitindex Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,98 Prozent bei 34.754,15 Punkten. Für den NASDAQ Composite ging es 1,05 Prozent aufwärts auf 14.654,02 Zähler.

Die weiter sinkenden Ölpreise und Gaspreise stützten die positive Stimmung. Ausserdem sind die Anleger seit Mittwoch zuversichtlicher, was den Streit zwischen Demokraten und Republikanern über die Schuldenobergrenze angeht.

Am Mittwoch war es den wichtigsten US-Indizes gelungen, ihre zunächst recht steile Talfahrt zu stoppen und die frühen Verluste schliesslich in Gewinne zu verwandeln. Auslöser waren Äusserungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des führenden Republikaners im US-Senat, Mitch McConnell.

Putin hatte die Gaspreisspekulationen kritisiert und will helfen, die Energiemärkte durch Gaslieferungen zu stabilisieren, was indirekt auch den Bedarf an Rohöl senken würde. McConnell schlug den Demokraten unter anderem vor, eine Notfall-Anhebung der Schuldengrenze in den USA auf einen bestimmten Betrag bis Dezember nicht zu blockieren. Dies würde die Gefahr eines Zahlungsausfalls der weltgrössten Volkswirtschaft zumindest aufschieben.

Datenseitig überzeugten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die überraschend deutlich fielen. An diesem Freitag wird der Arbeitsmarktbericht der Regierung für den Monat September veröffentlicht. Er gilt als wichtiger Indikator für die weitere Geldpolitik der Notenbank, von der befürchtet wird, sie könnte die Zinsen schneller als den Börsianern lieb wäre anheben.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Freitag nochmal überwiegend aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei kann aktuell (7.04 Uhr MESZ) 1,78 Prozent hinzugewinnen auf 28.170,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil nach seiner langen Feiertagspause einen Zuschlag von 0,33 Prozent auf 3.579,96 Zähler. Der Hang Seng gibt dagegen 0,26 Prozent auf 24.636,46 Stellen ab.

