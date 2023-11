Berichtssaison erreicht weitere Höhepunkte: ATX und DAX vorbörslich knapp unterhalb der Nulllinie -- Börsen in Fernost geben leicht nach

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt steht am Mittwoch vor einer Eröffnung knapp unterhalb der Nulllinie.

Der ATX zeigt sich vorbörslich am Mittwoch nur wenig verändert.

Am österreichischen Aktienmarkt dürfte sich auch am Mittwoch zunächst wenig Bewegung zeigen. Nach der starken Vorwoche scheinen Anleger zunächst einmal auf neue Impulse abzuwarten. Diese dürften in den kommenden Tagen zuhauf kommen - stehen doch weitere Höhepunkte der laufenden Berichtssaison zum abgelaufenen dritten Quartal an. In Deutschland legten bereits DAX-Konzerne wie E.ON oder DHL ihre Zahlen vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Mittwochshandel mit leichteren Notierungen eröffnen.

Der DAX pendelt vorbörslich unter seinem gestrigen Schlusskurs.

Auch zur Wochenmitte zeichnet sich für den DAX ein zunächst wenig schwungvoller Tag ab. Der deutsche Leitindex hält sich nach seiner starken Vorwoche damit weiter über der 21-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend, die bei 15.047 Punkten verläuft. Börsianer zweifeln wieder etwas mehr, ob der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed bereits abgeschlossen ist oder nicht. Freuen dürfte man sich am Markt hingegen über die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise, weil diese die Inflationssorgen milderten, schrieb Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management.

WALL STREET

Der Dienstagshandel gestaltete sich an der Wall Street freundlich.

Der Dow Jones Index notierte zum Handelsstart knapp im Minus. Auch anschließend pendelte er zunächst um die Nulllinie, konnte sich dann aber nach oben absetzen. Letztendlich ging es um 0,17 Prozent aufwärts auf 34.152,80 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite startete bereits fester und machte sich im weiteren Verlauf deutlicher in die Gewinnzone auf. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,90 Prozent auf 13.639,86 Zähler an der Kurstafel.

Die Anleger an den US-Börsen hielten sich am Dienstag nach ihrer jüngsten Erholung erst einmal weiter zurück. Wichtige Konjunkturdaten standen nicht auf der Agenda. Auch die langsam zu Ende gehende Berichtssaison hielt nur wenige Nachrichten parat, sodass die Konsolidierungsphase weiter gehen dürfte. Vergangene Woche hatten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und ein schwacher Arbeitsmarktbericht Hoffnungen auf eine erste Leitzinssenkung ab Mitte 2024 geschürt. Doch nun sorgte ein Interview mit dem regionalen US-Notenbankchef von Minneapolis, Neel Kashkari, für etwas Ernüchterung. Ihm zufolge ist es zu früh, schon den Sieg über die Inflation zu verkünden. Es habe zwar drei Monate lang vielversprechende Daten zur Teuerung gegeben. Dies reiche aber nicht aus, betonte der Notenbanker.

"Die Äußerungen von Kashkari haben den Markt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt", kommentierte Ökonom Stuart Cole vom Broker Equiti Capital. Viele Anleger hätten sich zuletzt "zu der Annahme hinreißen lassen, dass eine Lockerung der Geldpolitik unmittelbar bevorsteht".

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes geben zur Wochenmitte leicht nach.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,16 Prozent auf 32.223,78 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite stellenweise um 0,30 Prozent nach unten auf 3.048,00 Stellen. Derweil büsst der Hang Seng in Hongkong zwischenzeitlich 0,34 Prozent auf 17.610,86 Zähler ein.

Nach zuletzt sehr starken Handelstagen konsolidieren die asiatischen Börsen zur Wochenmitte auf einem erhöhten Niveau. Die Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA hatte international für ein gutes Börsensentiment gesorgt. In dieser Woche scheint sich der Aufwärtsdruck an den Aktienmärkten jedoch abgeschwächt zu haben, die Rally der vergangenen Woche hat mittlerweile zumindest vorübergehend eine Pause eingelegt.

