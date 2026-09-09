Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen

Der heimische Markt dürfte zur Wochenmitte nachgeben. Der deutsche Leitindex wird mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne große Ausschläge.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird zur Wochenmitte tiefer erwartet.

Der ATX dürfte schwächer in die Sitzung am Mittwoch starten.

An der Gemengelage hat sich nichts geändert. Die USA und der Iran setzen die gegenseitigen Militärschläge fort. Die USA sollen 5 iranische Tanker in der Strasse von Hormus zerstört haben, der Iran will darauf mit Gegenschlägen reagiert haben. Ein Ende der Eskalationsspirale zeichnet sich derzeit nicht ab. Entsprechend steigt der Ölpreis weiter. Brent geht bei 99,11 Dollar das Fass um und notiert damit nur noch einen Hauch unter der 100-Dollar-Marke. Die Renditen an den Anleihemärkten stehen weiterhin grundsätzlich unter Aufwärtsdruck. Derweil richten sich die Blicke auf die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine Erhöhung um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht, daher steht der Ausblick im Fokus. Am Mittwochabend halten EZB-Präsidentin Christine Lagarde sowie EZB-Ratsmitglied Thomas Nagel Reden. Wichtiger für die Finanzmärkte dürfte aber die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche werden, da sie von sehr viel grösserer Unsicherheit geprägt ist. Wichtig werden die im Vorfeld anstehenden US-Preisdaten am Donnerstag und Freitag.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch schwächer erwartet.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

Der DAX dürfte die runde Marke von 26.000 Punkten am Mittwoch zunächst wieder unterschreiten. Damit dürfte er den jüngsten Rekord bei 26.618 Punkten weiter aus den Augen verlieren. Vor allem der erneute Anstieg der Ölpreise dürfte den Anlegern nicht schmecken. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben fünf iranische Rohöltanker angegriffen und "zerstört". Die Anleger warten auch auf die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank.

WALL STREET

Nach der Feiertagspause zum Wochenauftakt zeigten sich die US-Börsen mit Verlusten.

Entsprechend notierte der Dow Jones bereits zur Startglocke tiefer und fiel im Anschluss noch weiter zurück. Zum Börsenschluss stand ein Minus von 1,17 Prozent auf 52.787,53 Punkte an der Kurstafel.

Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es zunächst minimal aufwärts, doch auch hier waren im weiteren Verlauf Verluste zu sehen. Letztlich verabschiedete er sich 0,32 Prozent tiefer bei 26.421,41 Zählern aus dem Handel.

Als übergeordneter Bremsklotz des Aktienmarktes fungierten die Ölpreise, Brent näherte sich wieder der Marke von 100 Dollar pro Fass an und notiert auf dem höchsten Stand seit Juli. Bereits am Vortag waren die Ölpreise gestiegen als Reaktion auf neue Angriffe des Iran bzw. der USA. Nun zirkulierten Berichte über Drohnen- und Raketenangriffe auf saudische Ölinfrastruktur im Südwesten des Landes nahe der jemenitischen Grenze durch die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen.

"Die Märkte preisen zunehmend einen langwierigen Konflikt im Nahen Osten ein", urteilten die Analysten von Goldman Sachs. Befürchtungen, die US-Notenbank könnte noch in diesem Monat die Zinsen anheben, belastete die Wall Street wie schon am vergangenen Freitag ebenfalls. Die anziehenden Ölpreise befeuerten die Inflationssorgen und hievten die Anleiherenditen nach oben - gerade im Vorfeld der anstehenden US-Preisdaten am Donnerstag und Freitag. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag dürften erst die Inflationsdaten Aufschluss über die Zinsoptionen der US-Notenbank geben.

ASIEN

Uneinheitlich geht es am Mittwoch im Handelsverlauf an den Aktienmärkten in Asien zu.

Der Nikkei 225 notiert zeitweise marginale 0,07 Prozent im Plus bei 65.317,38 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,24 Prozent auf 3.949,89 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng nahezu unverändert bei 25.316,87 Einheiten.

Die weiter steigenden Ölpreise dürften stark mit dazu beitragen, dass sich die Börsianer mit Käufen nicht weiter aus dem Fenster wagen. Angesichts der unverändert angespannten und unübersichtlichen Lage in der Strasse von Hormus mit zuletzt wieder gegenseitigen Attacken der USA und des Iran verteuert sich Brent-Öl weiter, um 1,4 Prozent auf 99,28 Dollar. Die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar ist damit zum Greifen nah. Teheran warnte zudem Besatzungen von Tankern in der Nähe von Kais in Kuwait und Bahrain, ihre Schiffe zu verlassen, und drohte mit weiteren Angriffen auf die Energieinfrastruktur am Golf. Hohe Ölpreise gelten als Inflationstreiber und nähren damit Spekulationen über Zinserhöhungen.

Die Blicke vieler Akteure sind daher bereits auf den Donnerstag, insbesondere aber den Freitag gerichtet. Dann werden in den USA neue Inflationsdaten veröffentlicht, am Freitag die Verbraucherpreise. Für das Zinstreffen der US-Notenbank in der kommenden Woche wird weiter eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 Prozent für eine Erhöhung um 25 Basispunkte eingepreist.

Die Verbraucher- und Erzeugerpreise in China sind unterdessen im August leicht gestiegen, angetrieben von höheren Energiepreisen. Zugleich fielen sie aber fast genau wie erwartet aus, weswegen sie kaum Impulse entfachen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX