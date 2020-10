ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiatische Märkte mehrheitlich fester

Der heimische Markt tendiert vor dem Beginn des Freitagshandels in der Verlustzone. Der deutsche Leitindex kann vorbörslich Zuschläge verbuchen. An den asiatischen Märkten geht es vor dem Wochenende vor allem bergauf.

AUSTRIA

Am heimischen Markt geht es am Freitag vorbörslich bergab.

Der ATX weist bereits vor dem Ertönen der Sartglocke Verluste aus.

Die Investoren sind nach wie vor vorsichtig optimistisch, dass der Kongress eine Einigung über fiskalische Stimuli für Teile der Wirtschaft erzielen wird. Allerdings gibt es nur wenige Anzeichen dafür, dass vor dem Wahltag eine Einigung erzielt werden könnte. Leicht positive Nachrichten gibt es derweil aus China. Chinas Aktivitäten im Dienstleistungssektor haben im September dank der starken Inlandsnachfrage inmitten einer andauernden wirtschaftlichen Erholung am Ende des dritten Quartals angezogen.

Der deutsche Leitindex legt am Freitag vorbörslich etwas zu.

Der DAX bewegt sich bereits vor Handelsbeginn etwas fester.

Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche könnte es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt noch etwas weiter nach oben gehen. Damit summiert sich der Gewinn seit Wochenbeginn auf rund drei Prozent. Getragen werden die Kurse gegenwärtig von der Aussicht auf einen Wahlsieg der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. "Sowohl die Umfragen als auch die Quoten der Wettanbieter legen nahe, dass (der demokratische Kandidat) Joe Biden Präsident werden wird, während seine Demokraten den Senat kontrollieren dürften und auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewinnen", schrieb Stratege Peter Berezin vom Analysehaus BCA Research. Zudem scheint es aktuell eine Annäherung zwischen Demokraten und Republikanern beim Streit um ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu geben.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag etwas fester.

Der Dow Jones konnte an seine positive Vortagesentwicklung anknüpfen und ging mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 28.425,77 Punkte aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite konnte Gewinne einfahren und legte 0,50 Prozent auf 11.420,98 Zähler zu.

Die Optimisten hatten am US-Aktienmarkt das Zepter auch am Donnerstag in der Hand. Die Standardwerte sowie die Technologieindizes legten weiter zu und machten damit ihre Kursverluste vom Dienstag endgültig wett, nachdem sie sie bereits am Vortag fast vollständig aufgeholt hatten.

Das Wichtigste für die Marktteilnehmer sei nun, dass die US-Regierung Konjunkturmassnahmen auf den Weg bringe, kommentierte Analyst Neil Wilson von Markets.com. Ob dies vor der US-Wahl oder erst danach geschehe, sei mittlerweile von geringerer Bedeutung.

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag Gespräche mit den Demokraten über ein Konjunkturpaket bis nach der Wahl am 3. November auf Eis gelegt und damit die Investoren zunächst enttäuscht. Anschliessend kündigte Trump aber an, kurzfristig über kleinere Massnahmen gezielt helfen zu wollen, etwa der angeschlagenen Luftfahrtbranche.

Die Enttäuschung nach dem Verhandlungsstopp der Gespräche über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket hätten die Anleger abgehakt, meint Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

"Im Hinblick auf das US-Hilfspaket lautet nach wie vor die Devise: 'Aufgeschoben ist nicht aufgehoben'." Auch im Hinblick auf eine mögliche Jahresendrally könnten langfristig orientierte Investoren den jüngsten Rücksetzer als Anlass zum erneuten Einstieg nutzen. Nicht zuletzt die Aussicht auf eine lange Niedrigzinsphase schaffe nur wenige Alternativen zu Aktien, bemerkte Emden.

Donald Trump lockerte seine Haltung zumindest in dem Punkt, die Fluglinien des Landes zu stützen, die mit zehntausenden Stellenstreichungen gedroht hatten. "Und der Präsident der Zentralbank im US-Bundesstaat Minneapolis hält nicht 2,2 oder 2,4, sondern gleich 3,5 Billionen US-Dollar für eine gute Größe des neuen Konjunkturpaketes", erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

"Damit liegt er nicht nur weit über den Forderungen der Demokraten, sondern die Ausgaben für dieses eine Paket wären noch einmal höher als die gesamte Verschuldung der US-Regierung im laufenden Jahr, die sich auf einen Schlag verdoppeln würde. Egal, die Börsen freuen sich über solche Nachrichten", so Stanzl.

ASIEN

Anleger in Asien sind am Freitag mehrheitlich positiv gestimmt.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 0,31 Prozent auf 23.573,83 Punkte. (6.59 Uhr MESZ)

An den Börsen auf dem chinesischen Festland wird nach der "Goldenen Woche" heute zum ersten Mal seit über einer Woche wieder gehandelt. Der Shanghai Composite legt um 1,89 Prozent auf 3.278,83 Zähler zu. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,09 Prozent auf 24.216,26 Einheiten. (6.59 Uhr MESZ)

Der chinesische Aktienmarkt meldet sich am Freitag mit einer sehr festen Tendenz aus der achttägigen sogenannten Goldenen Woche rund um den Nationalfeiertag zurück. Für Auftrieb sorgt ein im September gestiegener Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Der privat ermittelte Index untermauert nicht nur den zuvor bereits bekannt gewordenen offiziellen Index, sondern liegt zudem tief im Wachstum anzeigenden Bereich. An den anderen Plätzen tut sich wenig, dort pendeln die Indizes um ihre Vortagesstände. In Südkorea ruht der Handel wegen eines Feiertags.

Der Grundton ist Beobachtern zufolge angesichts erneut positiver US-Vorgaben insgesamt leicht positiv. Dazu tragen Spekulationen bei, dass es in den USA möglicherweise doch noch zu einem größeren Gesamthilfspaket zur Abfederung der Pandemie-Folgen kommen könnte, nachdem die Demokraten einem gezielten Programm von US-Präsident Donald Trump für die Fluggesellschaften eine Absage erteilt haben. Zur guten Stimmung in Schanghai trägt auch bei, dass die Chinesen in der Goldenen Woche nach ersten Erhebungen für touristische Umsätze im Volumen von 466 Milliarden Yuan (umgerechnet knapp 70 Milliarden Dollar) gesorgt haben. Damit zeige sich im Konsumsektor, der bislang ein noch fehlendes Teil des Erholungspuzzles gewesen sei, ein Lebenszeichen, heißt es von den Analysten von ANZ. Sorgen um das Erholungsmomentum nach der pandemiebedingten Schrumpfung nähmen damit zumindest ab. Die Tourismusumsätze erreichten derweil gleichwohl nur knapp 70 Prozent des Vorjahresvolumens.

