Entscheidung bei der US-Präsidentschaftswahl: Kauflaune treibt auch den ATX an -- DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit kräftigem Plus

Am heimischen Aktienmarkt prägen zum Handelsstart am Montag grüne Vorzeichen das Bild. Auch der DAX steigt mit einem Plus in den Handel ein. Mit Gewinnen präsentieren sich ebenfalls die größte Märkte in Fernost zum Wochenstart.

AUSTRIA

Anleger in Wien greifen zum Handelsstart am Montag zu.

Der Leitindex ATX, der den Freitagshandel noch 1,04 Prozent tiefer bei 2.153,23 Punkten beschlossen hatte, zeigt sich im frühen Verlauf am Montag mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 2.169,49 Punkten.

Am Wochenende hatten die US-TV-Sender den Demokraten Joe Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Amtsinhaber Trump hat zwar seine Niederlage noch nicht eingestanden, die Börsenstimmung trübte das bisher jedoch nicht. Mit dem Sieg von Biden weiche nun die Unsicherheit, kommentierte ein Marktstratege.

Der Datenkalender ist zum Wochenaufauftakt nicht besonders dicht gefüllt. Eine gewisse Marktrelevanz messen Analysten lediglich den am späten Vormittag anstehenden deutschen sentix-Investorenvertrauen bei. Auf Unternehmensseite blieb es vor Handelsbeginn ebenfalls ruhig. Den nächsten Impuls könnten am morgigen Dienstag die anstehenden Quartalszahlen der voestalpine liefern. Später in der Woche folgen unter anderem die Raiffeisen Bank International (RBI) und die Strabag mit Zwischenergebnissen.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland feiern am Montag die Entscheidung bei der US-Wahl.

Der DAX steigt mit einem Plus von 1,53 Prozent bei 12.713,19 Zählern in den Handel ein.

"Die Börsen begrüßen den Biden-Sieg - und die gute Stimmung schwapppt von den asiatischen Börsen und den US-Index-Futures auch auf die europäischen Märkte über", sagte ein Händler am Morgen. Weiter hieß es: "Der Markt setzt auf eine Entspannung im Handelsstreit und auf umfangreiche Konjunkturpakete", sagt ein Händler. Zwar wolle Trump nun mit juristischen Mitteln sein Amt verteidigen. Seine Karten sind aber laut Beobachtern schlecht, weil er bisher keine Beweise für den Vorwurf des Wahlbetrugs vorlegen konnte. Positiv bewerten Marktteilnehmer auch, dass aufgrund der engen Verhältnisse im Repräsentantenhaus und der wahrscheinlichen Republikaner-Mehrheit im Senat ein Durchregieren für Biden nicht möglich ist. "Steuererhöhungen, höhere Mindestlöhne und neue Regulierungen scheinen kaum breite Zustimmung zu finden", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank.

WALL STREET Die Wall Street präsentierte sich am Freitag relativ lethargisch.

Der Dow Jones bewegte sich überwiegend im Minus und schloss 0,24 Prozent tiefer bei 28.323,40 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite kam kaum vom Fleck und legte um 0,04 Prozent auf 11.895,23 Zähler marginal zu.

Nur wenig verändert und ohne klare Richtung haben die US-Aktienmärkte am Freitag eine gewinnträchtige Woche abgeschlossen. Erneut war das spannende Rennen um die US-Präsidentschaft das alles beherrschende Thema am Markt. Dabei haben sich die Chancen für Präsident Donald Trumps demokratischen Herausforderer Joe Biden zuletzt erheblich verbessert. Neue US-Arbeitsmarktdaten wirkten sich leicht positiv auf die Notierungen aus.

ASIEN

Zum Wochenstart herrscht Kauflaune an den größten Börsen in Asien.

Der japanische Leitindex Nikkei rückt um 07:00 MEZ um 2,51 Prozent auf 24.935,67 Indexpunkte vor.

Auch auf dem chinesischen Festland sind die Bullen in der Überzahl: Der Shanghai Composite liegt rund 1,97 Prozent im Plus und rückt bis auf 3.377,29 Zähler vor. Ein ähnliches Bild präsentiert sich an der Börse in Hongkong, wo es für den Hang Seng um 1,70 Prozent auf 26.149,34 Zähler nach oben geht.

Die Entscheidung bei der US-Präsidentschaftswahl treibt die Märkte in Fernost weiter an. Am Wochenende war das Rennen zugunsten von Herausforderer Joe Biden entschieden worden, Noch-Präsident Donald Trump bekommt keine zweite Amtszeit.

