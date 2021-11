ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich richtungslos

Der Wiener Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex legen am Dienstag zu. Die Märkte in Fernost wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es am Dienstag kräftig aufwärts.

So eröffnete der ATX mit einem kleinem Gewinn und vergrößert diesen anschließend deutlich.

Zu den Aktien im Fokus zählen Wienerberger. Der Baustoffkonzern hat in der Früh deutliche Anstiege bei Umsatz und Ergebnis in den ersten Quartalen gemeldet. Das Wienerberger-Management hat zudem den Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben.

Eine Gewinnwarnung gab es hingegen von der FACC.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zieht am Dienstag moderat an.

So startete der DAX 0,12 Prozent im Minus bei 16.026,74 Punkten und rückt im weiteren Handelsverlauf leicht in die Gewinnzone vor.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich vor frischen Inflationszahlen aus den USA erst einmal zurück. Am Nachmittag stehen aus den USA die Erzeugerpreise auf der Agenda und am Mittwoch die Verbraucherpreise. "Sicherlich werden Anleger nach diesen Zahlen erneut über die Inflationsaussichten diskutieren", schrieb die Commerzbank.

Zudem stehe an diesem Dienstag eine ganze Reihe von Reden maßgeblicher Zentralbankvertreter auf dem Kalenderblatt, ergänzten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg. Unter anderem wollten sich Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank und Jerome Powell von der US-Notenbank zur Geldpolitik äußern. "Das Interesse der Öffentlichkeit ist ihnen gewiss", fuhren die Experten fort. Zu sehr drücke die Inflation aktuell aufs Gemüt. Dabei gehe es um die Frage, ob die großen Notenbanken nicht doch vielleicht früher, schneller und entschiedener gegen den globalen Teuerungsschock vorgehen.

"Beim DAX geht das Ringen zwischen Bullen und Bären weiter", ergänzte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es finde derzeit ein erbitterter Kampf um die Marke von 16 000 Punkten statt. Der DAX bewegt sich aktuell in der Nähe seines am Freitag erreichten Rekordhochs bei knapp 16 085 Punkten.

Aus Deutschland kommt außerdem der ZEW-Index, der die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten misst. Thema bleibt auch die laufende Berichtssaison, die am Dienstag unter anderem Zahlen von Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Bayer lieferte.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zum Wochenstart aufwärts.

Der Dow Jones konnte seinen anfänglichen Gewinn im weiteren Verlauf noch etwas ausbauen und schloss letztlich 0,29 Prozent höher bei 36.432,22 Punkten. Dagegen gab der Techwerteindex NASDAQ Composite einen Teil seiner frühen Gewinne wieder ab und wies zur Schlussglocke nur noch ein Plus von 0,07 Prozent bei 15.982,36 Zählern aus.

Als Hauptgrund für die Rally sahen Börsianer die positiv verlaufende Berichtssaison. 82 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen haben die Markterwartungen geschlagen.

Kaum für breiteren Rückenwind sorgte das 1,2 Billionen Dollar schwere Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden. Es wurde nach langem Hin und Her nun vom Repräsentantenhaus abgenickt, allerdings nur in abgespeckter Form.

Auf der Verliererseite stachen Tesla heraus. Tesla-Chef Elon Musk hat seine Twitter-Follower über den Verkauf von 10 Prozent seiner Aktien an Tesla abstimmen lassen - und eine klare Mehrheit hat dafür gestimmt. "In letzter Zeit wird viel über nicht realisierte Gewinne als Mittel zur Steuervermeidung gesprochen", so Musk. Daher schlage er vor, 10 Prozent seiner Aktien zu verkaufen. Er beziehe weder ein Bargehalt noch Boni, deshalb sei der Verkauf die einzige Möglichkeit für ihn, steuerpflichtig zu werden.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentierten sich am Dienstag uneinheitlich.

In Japan schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,75 Prozent bei 29.285,46 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite hingegen bis Handelsende um 0,24 Prozent auf 3.507,00 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legte daneben um 0,20 Prozent auf 24.813,13 Punkte zu.

Die asiatischen Börsen folgten damit den uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street. Den asiatischen Märkten hätten angesichts der überschaubaren Konjunkturdaten Impulse gefehlt, stellte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda fest.

In Japan seien unterdessen die Löhne im September weniger stark angestiegen als erwartet, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank angesichts der Verluste in Tokio an. Für weitere Probleme in den globalen Lieferketten könnte unterdessen die Fortsetzung der Streiks von LKW-Fahrern in Bangladesch wegen des Dieselpreisanstiegs führen.

