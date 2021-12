ATX und DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Markt verzeichnen am Donnerstag leichen Gewinne. Die Börsen in Fernost schlagen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

AUSTRIA

In Wien geht es am Donnerstag aufwärts.

Nach einem freundlichen Start kann sich der ATX auch anschliessend in der Gewinnzone halten.

Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltet sich noch sehr dünn. International bleibt die Volatilität erhöht, weil immer noch nicht klar ist, wie die Omikron-Variante das Szenario verändert, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Am Vortag sorgte die Nachricht von neuen britischen Corona-Beschränkungen zunächst für Verunsicherung, während gleichzeitig immer wieder auf milde Verläufe und einen hohen Schutz bei Dreifach-Impfungen hingewiesen wird, hieß es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite.

So eröffnete der DAX 0,12 Prozent fester bei 15.705,93 Stellen und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Tags zuvor hatte der DAX der fulminanten Erholung zu Wochenbeginn etwas Tribut gezollt. Auf Wochensicht steht aktuell ein deutliches Plus zu Buche. Zu verdanken ist dies vor allem der letztlich doch etwas nachlassenden Furcht vor der Coronavirus-Variante Omikron.

Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda hält den Markt weiter für ausreichend gegen Risiken "geboostert". Aber auch die Schwankungen dürften hoch bleiben. Laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Marktes sind die Anleger weiter vorsichtig optimistisch gestimmt. "Für eine positive Erwartungshaltung sorgen zudem die bereits getroffenen politischen Maßnahmen zur Eindämmung der aktuell hohen Infektionszahlen", so der Experte. "Wenn diese als Wellenbrecher funktionieren, wäre das eine gute Nachricht für die Börse."

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz.

Der Dow Jones ging nahezu unverändert in die Mittwochssitzung und fiel zwischenzeitlich auf rotes Terrain zurück. Bis zum Handelsende konnte er jedoch in die Gewinnzone drehen und notierte letztlich 0,10 Prozent fester bei 35.754,62 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite startete in etwa auf Vortagesniveau, fiel zeitweise ins Minus und konnte dann erneut zulegen. Bis zum Sitzungsende stieg er um 0,64 Prozent auf 15.786,99 Zähler.

Nach der Erholungsrally der vergangenen beiden Tage haben die Anleger an den US-Börsen zur Wochenmitte wieder mehr Vorsicht walten lassen.

Die Investoren blieben trotz eher ermutigender Nachrichten zur Virusvariante Omikron vorsichtig, schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Es mangele noch an vielen Informationen. Die starken Kursschwankungen der jüngsten Zeit könnten sich daher noch fortsetzen. Bei fallenden Kursen kämen aber Käufer an den Markt, eine Rally noch vor Weihnachten sei also nicht ausgeschlossen.

Auf Unternehmensseite standen der Pharmariese Pfizer und sein Mainzer Partner BioNTech im Fokus. Für einen ausreichenden Schutz vor der Omikron-Variante sind nach Angaben beider Impfstoffhersteller drei Dosen ihres Produktes nötig.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich am Donnerstag unterschiedlich.

In Japan schloss der Nikkei mit einem Verlust von 0,47 Prozent bei 28.725,47 Punkten.

Dagegen haben in China die Bullen das Ruder in der Hand. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite aktuell (08:52 Uhr) um 0,98 Prozent auf 3.673,04 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong um kräftige 1,16 Prozent auf 24.2775,92 Zähler zulegt.

Von der Coronafront kommen gemischte Nachrichten. Der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer neutralisiert Omikron wohl erst nach einer dritten Impfung und einen variantenspezifischen Impfstoff dürfte es frühestens Ende März geben.

In Hongkong beobachten Händler einen gestiegenen Risikoappetit, nachdem der Markt am Vortag wenig verändert geschlossen hatte. Die Experten von IG vermuten, dass sich die doppelt gelisteten chinesischen Aktien sich in nächster Zeit erholen könnten, nachdem der Nasdaq Golden Dragon China Index drei Tage in Folge zugelegt habe.

In China sind die Verbraucherpreise weniger stark gestiegen als erwartet, während die Erzeugerpreise deutlicher als prognostiziert zugelegt haben. Am festen Schanghaier Markt werden mit einer Initiative der Regierung vor allem Konsumwerte gekauft. Peking hat angekündigt, den Bewohnern in ländlichen Gebieten Zuschüsse für die Erneuerung von Haushaltsgeräten zu gewähren.

Ein Stimmungsumschwung im Immobiliensektor bietet den Aktien der Branche Unterstützung. In jüngster Zeit gab es einige Entspannung mit den Bemühungen Pekings, die Folgen der Immobilienkrise abzudämpfen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX