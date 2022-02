ATX und DAX mit leichtem Plus erwartet -- Börsen in Asien mit gemischten Vorzeichen

Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex werden am Donnerstag etwas höher erwartet. Am Donnerstag zeigen sich die Börsen in Asien uneinheitlich, es überwiegt jedoch leichter Optimismus. Der US-Aktienmarkt baute am Mittwoch seine Vortagesgewinne aus.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte sich am Donnerstag zum Start freundlich zeigen.

Der ATX legt vorbörslich um 0,25 Prozent auf 4.068 Punkte zu. Am Mittwoch verabschiedete er sich 2,65 Prozent stärker bei 4.057,59 Punkten in den Feierabend.

Am Donnerstag dürften Anleger gespannt auf die neuesten Inflationsdaten aus den USA warten und sich im Vorfeld zurückhalten. Um mehr als sieben Prozent dürften die Verbraucherpreise in den USA im Januar auf Jahressicht gestiegen sein. Die hohe Inflation schürt schon seit längerem die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Laufe dieses Jahres kräftig erhöht. Das kann die Refinanzierung von Unternehmen verteuern und zulasten der Gewinne gehen. Außerdem verlieren Aktien bei steigenden Renditen an den Anleihemärkten an Attraktivität.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Donnerstag kleine Auftaktgewinne erwartet.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen mit einem Plus von 0,28 Prozent abei 15.526 Einheiten. Am Mittwoch schloss der Leitindex dann mit einem eindrucksvollen Plus von 1,57 Prozent bei 15.482,01 Einheiten.

Nach einer bislang starken Börsenwoche und vor Inflationsdaten aus den USA dürften sich die Investoren am Donnerstag zunächst nicht mehr allzu weit vorwagen. "Die Märkte rechnen mit einem Anstieg der Jahresrate auf 7,2 Prozent", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die US-Inflationsdaten. "Jeder niedrigere Wert dürfte am Markt mit großer Erleichterung aufgenommen werden. Ein höherer Wert wiederum würde die Zinswende noch stärker als bisher in den Fokus rücken."

WALL STREET

Die Wall Street setzte zur Wochenmitte ihre positive Entwicklung des Vortages fort.

Der Dow Jones arbeitete sich um 0,86 Prozent auf 35.768,99 Punkte nach vorn. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zu und beendete den Handelstag 2,08 Prozent höher bei 14.490,37 Zählern.

Die Börsenstimmung ist derzeit wieder etwas besser, was Marktexperten auch darauf zurückführen, dass sich der Ausverkauf von US-Staatsanleihen wieder abgeschwächt hat. In den vergangenen Wochen waren die Bonds vor dem Hintergrund einer zunehmenden Straffung der Geldpolitik erheblich unter Druck geraten, während ihre Renditen kräftig stiegen.

Außerdem stand vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison im Fokus, die bislang mehrheitlich überzeugende Quartalszahlen geliefert hat. Zudem gab es leichte Entspannungssignale in der Ukraine-Krise.

ASIEN

An den größten Börsen in Asien gibt es am Donnerstag keine einheitliche Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann bis zum Handelsschluss 0,42 Prozent auf 27.696,08 Punkte.

Der Shanghai Composite ist im Handelsverlauf knapp ins Plus gedreht und zeigt sich gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,08 Prozent stärker bei 3.483 Zählern. Auch in Hongkong sind inzwischen kleine Gewinne zu sehen: Der Hang Seng steht bei 24.834 Einheiten mit 0,02 Prozent im Plus.

Die asiatischen Aktienmärkte schütteln am Donnerstag die feste Vorgabe der Wall Street ab und tendieren in engen Grenzen uneinheitlich. Für etwas Zurückhaltung sorgt laut Marktteilnehmern, dass im späteren Tagesverlauf aus den USA die Verbraucherpreise für Januar gemeldet werden, die potenziell den kurzfristigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank tangieren könnten.

In China bremsen zudem Spekulationen, dass die USA neue Strafzölle auf chinesische Importe aufs Tableau bringen könnten, sollten die derzeitigen Gespräche zwischen beiden Ländern darüber scheitern, dass China wie vereinbart bestimmte US-Produkte kauft.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX