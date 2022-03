Ölpreise rückläufig: Asiens Börsen deutlich fester

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch mit hohen Aufschlägen. Auch der US-Markt erholte sich zur Wochenmitte deutlich. An den asiatischen Börsen geht es Donnerstag kräftig nach oben.

AUSTRIA

Am Mittwoch notierte die heimische Börse deutlich im grünen Bereich.

Der ATX hatte bereits zur Eröffnung kräftig zugelegt und behielt diese Tendenz bei. Die Marke von 3.000 Punkten wurde dabei locker übersprungen. Letztlich schloss der Leitindex 7,16 Prozent stärker bei 3.185,96 Zählern.

Am Aktienmarkt ist es nach Tagen des Abverkaufs zu einer Stabilisierung gekommen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Lage bleibt aber fragil und so kann sich das Blatt schnell wieder wenden, zumal auch die Volatilität weiterhin sehr ausgeprägt ist.

Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research warnte ebenfalls: "Zu früh sollten sich Investoren allerdings nicht die Hände reiben. Die fundamentale sowie charttechnische Konstellation steht auf tönernen Füßen. Es ist womöglich nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Eskalationsstufe im Ukraine-Russland-Konflikt gezündet wird."

Für Unterstützung sorgten die Einigung auf eine Feuerpause im Ukraine-Krieg zur Öffnung von Fluchtkorridoren und vorsichtiger Optimismus bezüglich einer möglichen EU-Energiereform und der Ausgabe gemeinsamer Anleihen zur Finanzierung von Energie- und Verteidigungsausgaben, formulierten die Helaba-Experten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erholte sich am Mittwoch sprunghaft von den jüngsten Kursverlusten.

Der DAX baute sein schon anfänglich starkes Plus nochmal weiter aus und beendete den Handel 7,92 Prozent höher bei 13.847,93 Punkten auf seinem Tageshoch.

Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Broker QC Partners "lockt die Aussicht auf eine Stabilisierung jetzt doch einige Schnäppchenjäger in den Markt".

Für ein wenig Entspannung sorgte ein spürbarer Rückgang der Öl. Beobachter erklärten diesen mit einer Gegenbewegung nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen. Zudem gibt es eine leichte Hoffnung auf eine Annäherung zwischen Russland und der Ukraine. So strebt Russland nach Kreml-Angaben keinen Machtwechsel mehr in der Ukraine an. Die Ukraine hatte zuvor die Bereitschaft über Verhandlungen über einen Neutralitätsstatus signalisiert. Seit 2019 ist das Ziel des Nato-Beitritts in der ukrainischen Verfassung festgelegt. Russland fordert, dass die Ukraine darauf verzichtet und sich für neutral erklärt. An diesem Donnerstag wollen der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba zu Gesprächen in der Türkei zusammenkommen.

Für Entwarnung ist es nach Ansicht von Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect aber noch zu früh. "Vorsicht bleibt weiterhin das Gebot der Stunde", warnte Lipkow. Die Gewinne seien vor allem auf die Eindeckungen von Leerverkäufern zurückzuführen, die zuvor auf sinkende Kurse gesetzt haben.

WALL STREET

Die Wall Street wurde am Mittwoch von neuer Hoffnung im Ukraine-Krieg gestützt.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn von 0,70 Prozent bei 32.860,42 Punkten und vergrößert diesen im weiteren Handelsverlauf noch. Zum Handelsende stand bei 33.286,25 Zählern ein Plus von 2,00 Prozent an der Kurstafel. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zog letztlich kräftig um 3,59 Prozent auf 13.255,55 Einheiten an, nachdem er schon zum Start um 2,49 Prozent auf 13.113,70 Zähler geklettert war.

Angetrieben wurde der Markt von ganz zarten Hoffnungsschimmern auf Entspannung im Ukraine-Krieg. Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits am Dienstag die Bereitschaft zu Konzessionen gezeigt hat, schien sich nun auch der russische Aggressor zu bewegen. Händler sprachen von überraschenden Aussagen aus Moskau.

Denn Russland strebe nach Angaben des Außenministeriums nicht (mehr) den Sturz der ukrainischen Regierung an. Das hatte noch vor wenigen Tages ganz anders geklungen. In den Verhandlungen mit Vertretern der Regierung in Kiew über eine Beilegung des Konflikts seien "einige Fortschritte erzielt worden", sagte eine Sprecherin. Auch die staatliche Eigenständigkeit der Ukraine werde nicht mehr in Zweifel gezogen, so wie der russische Präsident Wladimir Putin dies noch vor Beginn des Krieges getan hatte.

Damit stiegen am Markt die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung, wenn sich die Außenminister beider Länder am Donnerstag in der Türkei treffen. "Auch wenn die Konturen eines Kriegsendes sichtbar werden, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Kämpfe in absehbarer Zeit aufhören werden", sagte Analyst Arne Petimezas von AFS.

Viele Marktexperten warnten trotz möglicher Schnäppchen bei Aktien vor übersteigerten Hoffnungen. "Ohne eine Deeskalation des Russland-Ukraine-Konflikts könnte es für die Aktienmärkte noch schwer werden, einen Boden zu finden", befürchtete Barclays-Experte Emmanuel Cau. Und Jürgen Molnar von Robomarkets wies darauf hin, dass selbst bei einem Ende des blutigen Konflikts die geo- und wirtschaftspolitischen Spannungen zwischen Russland und dem Westen nicht aus dem Weg geräumt seien. "Was vor allem bleiben dürfte, sind die Konsequenzen steigender Energie- und Rohstoffpreise für Inflation, Geldpolitik und Wirtschaftswachstum. Nicht zu vergessen die Verwerfungen im Finanzsystem, sollte Russland tatsächlich in die Staatspleite schlittern."

ASIEN

Am Donnerstag legen dann auch die asiatischen Börsen deutlich zu.

In Japan schießt der Leitindex Nikkei zeitweise um 3,79 Prozent auf 25.653,26 Zähler nach oben (07:15 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls nach oben, Schnäppchenjäger treten vermehrt auf und treiben den Shanghai Composite um 1,34 Prozent auf 3.299,88 Punkte an. Auch in Hongkong zeigt sich die Börse nach dem gestrigen Verlusttag nun freundlicher: Der Hang Seng steigt zwischenzeitlich um 0,76 Prozent auf 20.785,28 Einheiten.

Neben Schnäppchenkäufen sind die Kursgewinne in Asien in erster Linie mit Hoffnungen auf eine rasche Beendigung des Krieges in der Ukraine angesichts zunehmender diplomatischer Bemühungen verbunden.

Unter anderem sprechen am Donnerstag die Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei direkt miteinander. Daneben scheinen beide Parteien zuletzt von Maximalforderungen etwas abzurücken, während die russischen Angriffe offenbar unvermindert weitergehen.

Positiv wirkt auch, dass die Ölpreise deutlich zurückkommen. Brentöl, das zuletzt wegen Sorge vor russischen Lieferausfällen bis auf gut 139 Dollar nach oben geschossen war aus Sorge, kostet aktuell nur noch knapp 115 Dollar je Fass.

In China helfen zudem anhaltende Spekulationen über weitere konjunkturstützende Maßnahmen. Weil zuletzt die Verbraucher- wie auch die Erzeugerpreise nicht so stark gestiegen seien wie erwartet, gebe es dafür Spielraum, heißt es bei China Galaxy Internationals.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX