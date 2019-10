Handelsgespräche im Blick: ATX startet stabil -- DAX kaum verändert -- Börsen in Fernost freundlich

Mit Blick auf die Handelsgespräche herrscht am heimischen Aktienmarkt zunächst Zurückhaltung. Der deutsche Leitindex geht am Donnerstag stabil in den Handel. In Asien präsentieren sich die Anleger verhalten optimistisch.

An der Wiener Börse kommt es zu einer stabilen Handelseröffnung.

Der Leitindex ATX zeigt sich mit leicht positiver Tendenz.

Mit Blick auf die heutige Wiederaufnahme der hochrangigen US-chinesischen Handelsgespräche könnte es am Wiener Aktienmarkt volatil hergehen, ganz in Abhängigkeit von der Nachrichtenlage. An den asiatischen Börsen gaben die Indizes zum Start am Donnerstag deutlicher nach, zeigen sich mittlerweile aber wieder nahe den Niveaus vom Vortag und der Kurs des Offshore-Yuan zieht deutlich an. "South China Morning Post" berichtete, dass bei Sondierungsgesprächen im Vorfeld keine Annäherung in kritischen Punkten erreicht worden sei. An anderer Stelle heisst es zwischenzeitlich aber, beide Seiten hätten sich auf einen Währungspakt geeinigt.

Der deutsche Leitindex eröffnet kaum verändert, aber stabil über 12'000 Punkten.

Der DAX steht zum Erklingen der Startglocke marginale 0,09 Prozent tiefer bei 12.082,89 Punkten.

Die deutsche Börse tritt am Donnerstag nach der Erholung vom Vortag vorerst auf der Stelle. Die Wall Street hat nach dem jüngsten Rückschlag am Mittwoch etwas Boden gut machen können, dies hatte der DAX am Vortag aber schon mit seinem Anstieg um 1 Prozent vorweg genommen. Laut Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel ist eine Stabilisierung oberhalb der 12.000 Punkte "eine schöne Momentaufnahme". Dabei sorgten zuletzt wieder positivere Töne im Handelsstreit für etwas Erleichterung - mit einem Angebot Chinas zum Kauf von mehr US-Agrarprodukten. "Das Risiko besteht natürlich weiter, dass diese Annäherung auf tönernen Füßen steht", sagte Utschneider.

Was bleibt, ist nun also die Hoffnung auf echte Fortschritte, ohne die dem Markt vorerst die positiven Impulse fehlen. Aus dem Protokoll der letzten Zinssitzung ging hervor, dass die Mitglieder der Fed wachsende Gefahren für die künftige wirtschaftliche Entwicklung in den USA sehen.

Nach den herben Vortagesverlusten schlugen die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte einen Erholungskurs ein.

Der Dow Jones eröffnete bereits höher und lag auch im weiteren Handelsverlauf in der Gewinnzone. Er schloss 0,70 Prozent höher bei 26.346,28 Punkten. Auch der NASDAQ Composite legte letztlich 1,02 Prozent auf 7.903,74 Zähler zu, nachdem er schon zum Start deutlich geklettert war.

Positive Marktimpulse lieferte US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr signalisiert hatte. Zudem will die Federal Reserve mit dem Kauf von Wertpapieren gegen die Spannungen auf dem US-Geldmarkt vorgehen. Man werde schon bald Maßnahmen zur Aufstockung des Angebots an Liquidität auf den Weg bringen, sagte Powell am Dienstagabend auf einer Wirtschaftskonferenz in Denver.

Im ihrem Protokoll hob die Fed außerdem die Risiken durch die Unsicherheit in der Handelspolitik und das sich abschwächende weltweite Wirtschaftswachstum hervor.

Für Unterstützung sorgte zudem eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung einen chinesischen Regierungsvertreter. Demnach sei China weiterhin offen für ein teilweises Handelsabkommen mit den USA trotz der jüngsten US-Restriktionen gegen einige chinesische Unternehmen.

Die asiatischen Indizes notieren knapp auf grünem Terrain.

In Japan steht der Nikkei derzeit (gegen 07.50 Uhr MESZ) 0,32 Prozent höher bei 21.534,05 Punkten.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,35 Prozent zulegt auf 2.935,19 Zähler, notiert der Hang Seng in Hongkong 0,18 Prozent im Plus bei 25.778,63 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Asien werden am Donnerstag von Schlagzeilen zu den bevorstehenden US-chinesischen Handelsgesprächen hin und her getrieben. Anfänglich deutliche Rücksetzer haben sich stark reduziert, nachdem laut Medienberichten die US-Regierung Schritte in Richtung eines partiellen Deals machen will. Dabei ist von einem "Währungspakt" die Rede, in dem Streitfragen um den aus US-Sicht zu niedrigen Yuan behandelt werden sollen.

Zu Handelsbeginn hatte ein Artikel in der South China Morning Post belastet, demzufolge es bei den vorbereitenden Gespräche auf niederer Ebene keine Fortschritte gebe.

Die US-Seite soll ihrerseits bereit sein, die für kommende Woche vorgesehenen Zollerhöhungen vom Tisch zu nehmen. Ein weiterer Medienbericht meldet, dass die USA das Embargo gegen den chinesischen Smartphonehersteller Huawei teilweise aufheben wollen. Dies könnte die Atmosphäre für die am heutigen Donnerstag wieder beginnenden Gespräche verbessern.

Diese Bereits am Vortag hatten die Märkte auf diverse Meldungen nervös reagiert. So war zu hören, dass die chinesische Seite die Gespräche verkürzen wolle. Andererseits war von einem Vertreter Pekings nochmals die Bereitschaft zu einem Teilabkommen signalisiert worden.

