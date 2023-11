Neu entfachte Zinsangst: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen letztlich tiefer

Der heimische Aktienmarkt verbuchte vor dem Wochenende nur minimale Zuschläge. Am deutschen Aktienmarkt ging es südwärts. An den US-Börsen geht es am Freitag bergauf. Die Börsen in Asien gaben am Freitag nach.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende minimal tiefer.

Der ATX bewegte sich im frühen Handel auf rotem Terrain und verharrte dort auch anschließend. Zum Handelsschluss näherte er sich jedoch deutlich der Nulllinie an und verabschiedete sich 0,05 Prozent stärker bei 3.203,66 Punkten.

Überwiegend negative Vorgaben aus Asien und den USA hatten von Sitzungsbeginn an auf die Stimmung gedrückt, auch die wichtigsten europäischen Börsenplätze notierten tiefer. An der Wall Street hatten am Vorabend Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell belastet. Die US-Währungshüter seien "nicht überzeugt", dass das Zinsniveau zur Bekämpfung der Inflation ausreichend restriktiv sei, erklärte Powell in einer Rede auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF). "Wenn es angemessen sein sollte, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, werden wir nicht zögern, dies zu tun", fügte er hinzu.

Datenseitig standen vor dem Wochenende ebenfalls die USA im Fokus, konkret eine wichtige Verbraucherumfrage, nämlich das Michigan Sentiment. "Die Vorgaben für die heutige Veröffentlichung sind gemischt. Unterstützend könnten zuletzt gesunkene Benzinpreise und die anhaltend solide Arbeitsmarktentwicklung gewirkt haben. Ein Stimmungskiller allerdings war die Schwäche an den Aktienmärkten, die ab Mitte Oktober bis Anfang November das Bild bestimmte. Ein kleines Minus beim Michigan Sentiment kann daher nicht ausgeschlossen werden", schrieben die Experten der Helaba.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag schwächer.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas tiefer und gab anschließend weiter nach. Sein Schlussstand: 15.234,39 Zählern (-0,77 Prozent).

Wieder entfachte Zinsbedenken haben den DAX am Freitag erst einmal von seiner Erfolgsspur abgebracht. Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatten am Vorabend bereits die US-Börsen belastet. Demnach ist die Federal Reserve (Fed) nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben. Powell versicherte, man werde nicht zögern, die Zinsen nochmal anzuheben, wenn es sich als angemessen erweisen sollte. Auch eine schwache Nachfrage nach 30-jährigen US-Staatsanleihen galt im US-Handel als Schlüsselthema. Laut dem Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG ist die Kursentwicklung am Freitag "ein empfindlicher Dämpfer für die derzeitige November-Rally". Laut der LBBW befeuerten Wirtschaftsdaten aus den USA zuletzt die Spekulation auf eine Zinswende, Offizielle aus dem Umfeld der Fed hielten aber neuerdings dagegen. Nach der Powell-Rede laute am Markt die Devise, Risiko herauszunehmen, hieß es von der Commerzbank.

WALL STREET

Die US-Börsen notieren höher im Freitagshandel.

Der Dow Jones Index bewegte sich zum Handelsstart 0,38 Prozent fester bei 34.020,82 Punkten. Auch anschließend geht es aufwärts. Der technologielastige NASDAQ Composite startete 0,37 Prozent im Plus bei 13.571,19 Zählern und verbleibt in der Gewinnzone.

Nach dem Rücksetzer vom Vortag stabilisieren sich die US-Börsen am Freitag. Allerdings wirken die als falkenhaft interpretierten Äußerungen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Donnerstag nach und dürften eine deutlichere Erholung der Aktienkurse verhindern. Powell hatte gesagt, dass künftige Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation möglicherweise durch eine Begrenzung der Nachfrage erzielt werden müssten. Die Federal Reserve sei mit ihren bisherigen Erfolgen bei der Abschwächung des Preisdrucks zwar zufrieden, aber nicht sicher, ob die Zinssätze hoch genug seien, um die Inflation langfristig auf das Ziel von 2 Prozent zu senken. In Reaktion auf diese Aussagen gaben die Aktienkurse nach, während am Anleihemarkt die Renditen anzogen. Am Freitag kommen die Marktzinsen etwas zurück, was am Aktienmarkt leicht stützend wirkt. Der Dollar behauptet den Großteil seiner am Vortag eingefahrenen Gewinne.

ASIEN

In Fernost dominierten am Freitag die Bären.

In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,24 Prozent auf 32.568,11 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite 0,47 Prozent tiefer bei 3.038,97 Punkten. In Hongkong, verlor der Hang Seng derweil 1,76 Prozent auf 17.203,26 Punkte.

Die Börsen in Asien wurden am Freitag weiter von der Zinsdebatte dominiert. Mit als klar falkenhaft interpretierten Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell ging es auf breiter Front abwärts. In den USA waren die Anleiherenditen deutlich gestiegen, wozu auch eine schwach verlaufene Auktion einer 30-jährigen US-Staatsanleihe beitrug. Bereits die Wall Street hatte am Vorabend unter den wieder höheren Marktzinsen gelitten.

"Fed-Chef Powell versicherte, dass die Fed nicht zögern werde, die Geldpolitik weiter zu straffen, wenn dies notwendig sei, auch wenn sie dabei 'vorsichtig' vorgehen werde", kommentierte Devisenstratege Alvin T. Tan von RBC Capital Markets.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX