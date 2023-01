Zuversicht vor wichtigen Daten: ATX stabil erwartet -- DAX dürfte im Plus starten-- Asiatische Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch kaum verändert erwartet, während der deutsche Leitindex zum Start wohl etwas zulegen dürfte. An den wichtigsten Märkten in Fernost geht es zur Wochenmitte in verschiedene Richtungen. Die Wall Street schloss nach einem ruhigen Dienstagshandel etwas höher.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte sich nach dem gestrigen Verlusttag zur Wochenmitte wieder stabilisieren.

Der ATX zeigt sich vorbörslich zeitweise 0,1 Prozent fester bei 3.244 Punkten. Am Dienstag verbuchte der heimische Leitindex letztlich Verluste in Höhe von 0,91 Prozent auf 3.241,62 Zähler.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. Analysten und Anleger warten schon gespannt auf neue Inflationsdaten aus den USA, die aber erst am Donnerstag veröffentlicht werden. Sie gelten als mitentscheidend für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank Fed. Zurzeit ist nicht ganz klar, ob die Federal Reserve ihr Straffungstempo auf ihrer nächsten Sitzung Anfang Februar weiter verringern wird. Hintergrund ist die zwar hohe, aber leicht rückläufige Inflation.

DEUTSCHLAND

Die deutschen Anleger dürften nach der gestrigen Verschnaufpause am Mittwoch wieder zugreifen.

Der DAX steigt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,37 Prozent auf 14.829 Punkte. Am Vortag war er mit moderaten Verlusten (minus 0,12 Prozent) bei 14.774,60 Punkten aus dem Handel gegangen.

Nach einem Tag Verschnaufpause dürfte sich die Jahresanfangsrally im DAX am Mittwoch wohl fortsetzen. Auch an der Wall Street hatten die Anleger tags zuvor bei Aktien schnell wieder zugegriffen. Sie agieren damit mutig, obwohl am Donnerstag mit den Verbraucherpreisen für Dezember ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Kurs der Notenbank auf der Agenda steht. Insbesondere dürfte der Fokus dann auf der Kerninflationsrate liegen, abseitig der Energie- und Nahrungsmittelpreise, denn diese zeige den unterliegenden Inflationsdruck besser an als die Gesamtrate, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen.

WALL STREET

Die US-Börsen fuhren am Dienstag Gewinne ein.

Der Dow Jones legte am zweiten Handelstag der Woche 0,56 Prozent auf 33.705,55 Zähler zu. Der NASDAQ Composite schloss 1,01 Prozent höher und ging bei 10.742,63 Zählern aus dem Handel.

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise am Donnerstag und der zum Wochenausklang beginnenden Berichtssaison dominierte Zurückhaltung. Daneben wurde mit Spannung auf eine Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im Tagesverlauf auf einer Konferenz der Riksbank in Schweden gewartet.

Zur Bekämpfung der Inflation wird die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen nach Ansicht der Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, auf über 5 Prozent hieven. "Ich glaube, irgendetwas über 5 ist nach meinem Dafürhalten absolut wahrscheinlich", sagte sie im Interview mit dem Wall Street Journal. Die Notenbank sei in der "kniffligeren" zweiten Phase des Straffungszyklus angekommen.

Am Freitag werden die US-Großbanken JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo und Bank of America mit ihren Ergebnissen für das vierte Quartal die Berichtssaison einläuten. Diese wird womöglich von Konjunktur- und Inflationssorgen geprägt sein. Analysten erwarten, dass diese den ersten Rückgang bei den Quartalsgewinnen im Vorjahresvergleich seit dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 berichten werden. Für das vierte Quartal rechnen die Analysten für die US-Banken laut Factset mit einem Gewinnrückgang von im Schnitt 4,1 Prozent, was eine deutliche Kehrtwende gegenüber dem Wachstum von mehr als 31 Prozent im Vorjahr bedeuten sollte.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten sind am Mittwoch gemischte Vorzeichen zu sehen.

In Japan ging der Leitindex Nikkei um 1,03 Prozent fester bei 26.446,00 Punkten aus der Sitzung.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite gegen 7:55 Uhr unserer Zeit 0,25 Prozent auf 3.161 Einheiten zu. Der Hang Seng in Hongkong verbucht daneben einen Gewinn von 0,59 Prozent und steigt auf 21.457 Zähler.

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch mehrheitlich mit Aufschlägen. Damit zeigen sich Aktienanleger positiv gestimmt im Vorfeld der wichtigen Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag und der zum Wochenausklang beginnenden Berichtssaison in den USA. Schon das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche offenbar für Käufe, heißt es im Handel. Denn US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Vortag keine neuen Erkenntnisse zur Zinsthematik geliefert. Fed- Gouverneurin Michelle Bowman sieht noch jede Menge zu tun, um die Inflation in den Griff zu bekommen.

Nach Ansicht der Fed-Präsidentin aus San Francisco, Mary Daly, wird die US-Notenbank die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation auf über 5 Prozent hieven. Auch diese Aussage verschreckt nicht mehr, weil sie bereits zuvor aus dem Kreise der Fed zu hören war. Stattdessen spielen Investoren weiter die Karte Konjunkturerholung in China nach der 180-Gradwende in der Coronapolitik. Dazu passen Meldungen zur Kreditvergabe in China. Denn die Zentralbank hat die großen Banken des Landes aufgefordert, die Kreditvergabe im Jahr 2023 vorzuziehen und die schwachen Glieder der Wirtschaft gezielt zu unterstützen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX