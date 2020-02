Rekordlaune: ATX in Grün -- DAX legt zu -- Börsen in Fernost im Plus

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag bergauf. Die asiatischen Indizes notieren am Dienstag in der Gewinnzone.

AUSTRIA

Der Wiener Markt präsentiert sich am Dienstag fester.

Der Leitindex ATX zeigt sich im Dienstagshandel mit Aufschlägen.

Der heimische Leitindex tendierte am Vormittag damit im Einklang mit dem europäischen Marktumfeld. Die Verunsicherung durch die Ausbreitung des Coronavirus rückte Marktbeobachtern zufolge etwas in den Hintergrund. Konjunkturdaten dürften am Berichtstag kaum Impulse für die Aktienbörsen liefern. In den USA steht am Nachmittag die Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Repräsentantenhaus im Fokus.

In Europa konzentrieren sich die Anleger unterdessen auf die bisher gut laufende Berichtssaison. Die Telekom Austria veröffentlicht ihr Jahresergebnis 2019 am Dienstag nach Börsenschluss. Analysten erwarten dabei zwar ein leichtes Umsatzplus, die Ergebniskennzahlen dürften hingegen etwas zurückgegangen sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag äußerst freundlich.

Der DAX gewann zum Ertönen der Startglocke 0,82 Prozent auf 13.604,74 Einheiten und hält sich in der Gewinnzone.

Der DAX nahm im frühen Handel Kurs auf sein erst im Januar erreichtes Rekordhoch von 13.640 Punkten. Zuvor waren schon an den US-Börsen neue Rekorde beim marktbreiten S&P 500 und an der Nasdaq verzeichnet worden. Auch in China und Hong Kong ging es in den vergangenen Stunden deutlich bergauf. Die Furcht vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie in China scheint verflogen, Investoren geben sich in diesem Punkt weltweit zunehmend sorglos.

Auf der Unternehmensseite steht Bluechip Daimler im Fokus: Eine enttäuschende Dividende hat die Anleger am Dienstag nur zeitweise kalt gelassen, weil es auch positive Nachrichten zur Barmittelentwicklung gab.

WALL STREET

An den US-Börsen waren am Montag Pluszeichen auszumachen.

Der Leitindex Dow Jones eröffnete schwächer und konnte im weiteren Handelsverlauf in die Gewinnzone vorrücken, wo er 0,6 Prozent fester bei 29.276,78 Punkten aus dem Handel ging. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite war zuletzt um 1,13 Prozent auf 9.628,39 Zähler gestiegen, nachdem er zum Start noch leichter notiert hatte.

Trotz anhaltender Sorgen um das Coronavirus hatte der US-Aktienmarkt zu Wochenbeginn wieder zugelegt. Der Dow Jones Industrial, der am Donnerstag ein Rekordhoch bei 29.408 Punkten erreicht hatte, holte einen schwächeren Start schnell auf. In der Vorwoche hatte er bereits fast 3 Prozent gewonnen.

Das Virus bleibt weiter auch bei den Anlegern Topthema. Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle in China ist erneut gestiegen. Die weltweit führende Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona droht deswegen zu einer Geisterveranstaltung zu werden.

ASIEN

Am Dienstag geht es an den asiatischen Börsen aufwärts.

In Tokio ruht der Handel aufgrund eines Feiertages. Zuletzt verlor der Nikkei am Montag 0,6 Prozent auf 23'685,98 Punkte.

Auf dem chinesischen Festlang herrscht derweil freundliche Stimmung an den Börsen: Um 07:10 Uhr MEZ zeigt sich der Shanghai Composite 0,61 Prozent fester bei 2'908,09 Zählern. In Hongkong klettert der Hang Seng zeitgleich 1,43 Prozent auf 27'630,82 Einheiten nach oben.

Die Hoffnung auf weitere konjunkturstützende Maßnahmen Pekings wegen der negativen Folgen der weiter grassierenden Coronavirus-Epidemie sorgt am Dienstag an den ostasiatischen Aktienmärkten für steigende Aktienkurse.

Positiv wirken laut Markteilnehmern auch die guten Vorgaben der Wall Street, wo die Indizes zum Teil neue Rekordhochs erreichten, gestützt auch von soliden Quartalsergebnissen der Unternehmen.

