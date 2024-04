Vor EZB-Zinsentscheid: ATX stabil -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag ohne große Ausschläge. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag ebenfalls zurück. Die asiatischen Indizes finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag kaum verändert.

Der ATX bewegt sich kurz nach Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

Auch die europäischen Leitbörsen sollten den Handelstag wenig verändert aufnehmen.

Negative Vorgaben lieferte am Mittwochabend die Wall Street. An den US-Börsen hatten unerwartet hohe Inflationszahlen und dadurch schwindende Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung in der weltgrößten Volkswirtschaft die Aktienkurse belastet.

Die EZB-Entscheidung und die anschließende Pressekonferenz der EZB-Präsidentin ziehen heute die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich, schreiben die Helaba-Analysten. Eine Zinssenkung werde von der überwiegenden Mehrheit der Akteure nicht erwartet und so sollte der Einlagenzins bei 4,00 Prozent verharren. Die Helaba-Experten erwarten, dass die Zinsen um 25 Basispunkte im Juni gesenkt und weitere Lockerungen bis Jahresende folgen werden.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene UBM mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld. Laut Analysten der Erste Group entsprachen die endgültigen Zahlen von UBM den in März präsentierten vorläufigen Ergebnissen.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück.

Der DAX hat die Sitzung nahezu unverändert bei 18'096,51 Punkten eröffnet und zeigt sich auch anschließend ohne große Ausschläge.

Am Tag der mit Spannung erwarteten Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bewegt sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nicht viel. Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank hält eine Zinssenkung bereits zum jetzigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich: "Dafür hat sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach der letzten Sitzung schon recht deutlich auf den Juni als Zeitpunkt für einen solchen Schritt festgelegt". Die entscheidende Frage sei, ob Lagarde in der Pressekonferenz Hinweise auf das Tempo nach der Entscheidung im Juni liefert.

Der DAX hatte sich am Vortag robust gezeigt und Kursverluste nach überraschend hohen Inflationsdaten aus den USA im späten Handel noch aufgeholt. Die runde Marke von 18.000 Zählern konnte der Leitindex halten. Nach oben ist unverändert das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 18.567 Punkten das Maß aller Dinge.

WALL STREET

Die Anleger in den USA nahmen die Verbraucherpreise alles andere als gut auf.

Der Dow Jones Index bewegtee sich bereits zum Ertönen der Startglocke im Minus und stürzte dann weiter ab. Letztendlich verlor er 1,09 Prozent auf 38.461,51 Punkte. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls tiefer in die Sitzung. Auch er grub sich im Anschluss noch tiefer ins Minus und verließ die Sitzung 0,84 Prozent schwächer bei 16,170,36 Zählern.

Eine überraschend hohe Inflation in den USA belastete die Wall Street zur Wochenmitte. Im März hatte sich der Preisauftrieb in den USA unerwartet deutlich beschleunigt. Die Kerninflationsrate verharrte auf hohem Niveau. "Mit einem Anstieg der US-Inflationsrate war gerechnet worden, das Ausmaß des monatlichen Preisauftriebs liegt aber über den Erwartungen und so werden die Zweifel an dem erwarteten Zinssenkungspfad der US-Notenbank Fed größer", kommentierten die Experten der Helaba. In der Folge zogen auch die Renditen am Anleihemarkt weiter an, was die Wall Street schon an den Vortagen bremste.

"Die anstehende Berichtssaison sollte aber wieder positiv überraschen", schrieben die Experten von Index-Radar. Wirtschaftliche habe sich die Ausgangslage nicht verändert. Am Freitag geht es mit Quartalsbilanzen großer Banken wie JPMorgan und Wells Fargo los. Die erstaunlich robuste US-Konjunktur hatte die Erwartung sinkender Zinsen zwar schon vor den frischen Inflationsdaten immer weiter nach hinten verschoben, lässt die Anleger aber auf starke Unternehmensbilanzen hoffen.

ASIEN

Am Donnerstag finden die asiatischen Aktienmärkte keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,41 Prozent auf 39.419,30 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite hingegen 0,37 Prozent fester bei 3.038,58 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,76 Prozent auf 17.009,49 Stellen.

Die Börsen in Ostasien zeigen sich nach den am Mittwochnachmittag veröffentlichten wichtigen Verbraucherpreisdaten aus den USA uneins. Nachdem zuletzt starke US-Arbeitsmarktdaten und falkenhafte Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank die Zinssenkungshoffnungen deutlich schwinden ließen, war der Inflationsdruck in den USA im März höher als erwartet gewesen, was auch für die Kerninflation galt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 3,5 (Vormonat: 3,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

