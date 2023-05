ATX ohne große Ausschläge -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich wenig bewegt

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag kaum verändert. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. In Fernost tendierten die Märkte am Donnerstag mehrheitlich seitwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag ohne große Ausschläge.

Zwar eröffnete der ATX zeigte sich im frühen Handel wenig bewegt und tendiert auch aktuell in einer engen Range um die Nulllinie.

An den europäischen Leitbörsen gab es etwas deutlichere Zuwächse zu beobachten. International steht laut Einschätzung der Helaba-Analysten die Bank von England (BoE) mit ihrer Zinsentscheidung zunächst im Mittelpunkt des Interesses, wobei eine weitere Straffung zu erwarten ist. In den USA runden die Erzeugerpreise des Monats April das Inflationsbild ab. Der Fokus der Akteure liegt aber vermutlich auf den wöchentlichen Zahlen zur US-Arbeitslosenunterstützung, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Markt prägt die laufende Berichtssaison das Geschehen. Quartalszahlen wurden vor Handelsstart von der Addiko Bank, Polytec, Verbund und Wienerberger vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im Plus.

So startete der DAX eröffnete die Sitzung 0,3 Prozent höher bei 15.943,85 Punkten und hält sich auch aktuell auf grünem Terrain.

Der DAX hat sich auf seinem Weg in Richtung Rekordhoch unterhalb von 16.000 Punkten festgefahren. Seit gut einem Monat bewegt er sich schon in einem Schwankungsbereich von maximal 350 Punkten, der bei etwa 16.000 Zählern endet.

Auch die nachlassende Dynamik der Verbraucherpreise aus den USA brachte am Vortag nicht die notwendigen Impulse, um einen Fortschritt zu machen. "Die Teuerungsentwicklung war in etwa absehbar. Die Währungshüter werden erst beunruhigt sein, wenn der Inflationsrückgang auch in den kommenden Monaten ins Stocken geraten würde. Solange dies nicht der Fall ist, wird die Fed nicht weiter an der Zinsschraube drehen", sagte am Mittwoch der Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

In den Fokus rücken nun die nächste prognostizierte Zinserhöhung der Bank of England und die Erzeugerpreise aus den USA, die den nachlassenden Inflationstrend bestätigen könnten. Außerdem gibt die Berichtssaison der deutschen Unternehmen nochmals Gas. Zu verarbeiten gibt es unter anderem Neuigkeiten zur Geschäftsentwicklung bei RWE, der Deutschen Telekom, Bayer, Hannover Rück oder thyssenkrupp.

WALL STREET

Nach Inflationsdaten schlugen die US-Märkte am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

Der Dow Jones Index startete fester in die Sitzung, fiel im Verlauf jedoch in die Verlustzone zurück. Bis zum Handelsende konnte er sich jedoch seinem Vortagesschluss nähern und ging nur marginale 0,09 Prozent tiefer bei 33.531,00 Punkten in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete klar im Plus und behielt seine positive Tendenz anschließend bei. Letztlich notierte er 1,04 höher bei 12.306,44 Zählern.

"Es ist ein Mini-Schritt in die richtige Richtung. Wir sehen ein erleichtertes Aufatmen an allen Märkten" - so kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners den weitgehend stabilen US-Preisauftrieb. Für die Märkte zähle, dass die Jahresrate weiter zurückgegangen sei. "Damit steigen die Chancen, dass die Fed im Juni nicht weiter an der Zinsschraube dreht."

ASIEN

In Asien zeigten sich die Börsen am Donnerstag bewegungsarm.

Der japanische Leitindex Nikkei notierte in Tokio letztlich marginale 0,02 Prozent im Plus bei 29.126,72 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite 0,29 Prozent auf 3.309,55 Indexpunkte nach. In Hongkong verlor der Hang Seng 0,09 Prozent auf 19.743,79 Zähler.

Die günstig ausgefallenen US-Preisdaten vom Vortag, die der US-Notenbank tendenziell Spielraum für eine Zinserhöhungspause im Kampf gegen die Inflation geben, wirkten zwar stützend hieß es, für einen kräftigeren Aufwärtsimpuls sorgten sie aber nicht. Ähnlich verhält es sich mit in China im April deutlich stärker als gedacht gesunkenen Erzeugerpreisen, die der dortigen Notenbank eine expansivere Geldpolitik erlauben könnten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX