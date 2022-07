Corona-Fälle in China nehmen wieder zu: ATX und DAX dürften schwächer eröffnen -- Börsen in Asien laufen in unterschiedliche Richtungen

Dem heimischen Aktienmarkt steht ein schwacher Handelsstart bevor. Auch der DAX befindet sich vorbörslich auf rotem Terrain. Die wichtigsten Börsen in Fernost laufen am Montag in unterschiedliche Richtungen: Während es in Japan bergauf geht, sinken die Kurse in Shanghai und Hongkong.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag vorbörslich mit roten Vorzeichen.

Der ATX konnte am Freitag noch stark ansteigen - eine Fortsetzung des Trends dürfte dem Index am Montag zum Handelsstart nicht gelingen.

Der ATX konnte letzte Woche zulegen und damit zumindest einen Teil der Verluste aus der ersten Jahreshälfte wettmachen. Die ökonomisch betrachtet äußerst problematische Gemengelage hat sich jedoch kaum gewandelt - weiterhin deutet vieles auf einen weiteren volatilen Markt hin. In Europa sorgen sich die Anleger es vor allem rund um die angespannte Energieversorgungslage, die besonders in Deutschland für Kursverluste sorgte. Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage hierzulande indes noch sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Montag vorbörslich tiefer gehandelt.

Dem DAX dürfte es damit vorerst nicht gelingen, an die Gewinne aus der letzten Woche anzuknüpfen.

Der DAX dürfte am Montag nach zuletzt drei kräftigen Gewinntagen zunächst mit Verlusten in die neue Woche starten. Der Rücksetzer wird im Zusammenhang mit vielerorts schwachen Börsen in Asien und mittlerweile fallenden US-Futures gesehen. Das Risiko weiterer COVID-19-Einschränkungen in China verschärfe wieder die allumfassenden Sorgen über die globalen Wirtschaftsaussichten, hiess es am Markt. Die Zahl der Neuinfektionen erreichte dort den Angaben zufolge den höchsten Stand seit Ende Mai. Dies habe in Asien vor allem die Kurse an den chinesischen Börsen und in Hongkong belastet, urteilten Händler.

Zudem fließt vorerst kein russisches Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Europa. Plangemäß beginnen etwa zehntägige Wartungsarbeiten, und es herrscht die Sorge, dass der Fluss danach gekappt bleiben könnte. Russland hatte Mitte Juni die Lieferungen deutlich reduziert und dies mit einer sanktionsbedingt fehlenden Turbine begründet. Nach einer Entscheidung der kanadischen Regierung soll diese nun nach Deutschland geliefert werden.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street schalteten am Freitag einen Gang zurück.

Der Dow Jones startete mit einem Abschlag und wechselt im Anschluss immer wieder das Vorzeichen. Letztlich verbucht er ein Minus von 0,14 Prozent auf 31.339,20 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite begann den Handel schwächer und legte letztlich 0,12 Prozent auf 11.635,31 Zähler zu.

Im Fokus stand der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Juni. Mit 372.000 neuen Stellen wurde die Prognose von 250.000 klar übertroffen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 3,6 Prozent. Allerdings stört man sich an der Entwicklung der Stundenlöhne. "Das Lohnwachstum hat im Jahresvergleich weniger stark nachgelassen als erhofft und erwartet", so QC Partners. Damit fielen die Zweitrundeneffekte höher aus als befürchtet. Ein Lohnwachstum auf diesem anhaltend hohen Niveau setze die US-Notenbank zusätzlich unter Druck. "Damit wird es für die Fed schwer bis unmöglich, bei der Straffung der Geldpolitik vom Gaspedal zu gehen." Der Arbeitsmarktbericht für Juni hat die US-Börsen am Freitag auf ihrem Stabilisierungskurs gehalten.

Andrew Hunter, Analyst Capital Economics, sprach für den Monat Juni von einem starken Anstieg der Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft. Dies "scheint die Behauptung, die Wirtschaft steuere auf eine Rezession zu oder sei bereits in einer solchen, ad absurdum zu führen." Er hält eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der US-Notenbank-Sitzung Ende des Monats daher für gut denkbar. Zugleich verwies er auf weitere Details im Jobbericht. Die Abkühlung des Lohnwachstums und der jüngste Einbruch der Rohstoffpreise seien womöglich bereits Hinweise, dass sich die Inflationsaussichten schneller verbessern könnten als gedacht.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag uneinheitlich.

In Tokio sank der Nikkei letztlich 1,26 Prozent auf 26.852,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil bergab: Der Shanghai Composite verliert zwischenzeitlich 1,49 Prozent auf 3.306,19 Stellen (Stand: 8:00 Uhr MEZ). Der Hang Seng in Hongkong muss zeitweise Verluste von 3,09 Prozent auf 21.055,07 Zähler hinnehmen.

Politische Börse und Kursgewinne in Japan und wieder aufflammende Corona-Sorgen und kräftige Abgaben in China - die Börsenlandschaft in Asien zeigt sich am Montag gespalten. In Japan hat die Regierungskoalition ihre Position bei den Oberhauswahlen gefestigt, was an der Börse gut ankommt, weil es gerade nach dem Mordanschlag auf den früheren Premier Shinzo Abe im Wahlkampf für Stabilität und Kontinuität spricht.

Ganz anders an den chinesischen Börsen: In Shanghai und Hongkong geht es runter, nachdem aus mehreren chinesischen Städten neue Covid-19-Ausbrüche gemeldet wurden. Das werde kurzfristig wieder die wirtschaftliche Aktivität und auch die Stimmung an den Finanzmärkten beeinträchtigen, kommentieren die Analysten von KGI Securities.

Dazu sind neue Preisdaten aus China zumindest einen Tick höher ausgefallen als erwartet, was tendenziell den Spielraum der Zentralbank einschränkt, die Wirtschaft mit geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen zu unterstützen.

