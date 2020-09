Dow eröffnet im Plus -- ATX im Minus -- DAX tiefer -- Börsen in Fernost beenden Handel in Grün

Wall Street startet fester in die Sitzung. Am heimischen Aktienmarkt sind die Vorzeichen rot. In Deutschland halten sich Anleger zurück. Asiens Indizes bewegten sich auf grünem Terrain.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende in Rot.

Der ATX notierte im frühen Handel schwächer und verweilt im weiteren Verlauf auf negativem Terrain.

Die Vorgaben von den asiatischen Börsenplätzen schicken gemischte Signale, klar schwache kommen aus den USA. Dort hatten die Börsen am Vortag nach anfänglichen Gewinnen ins negative Terrain gedreht. Händler verwiesen auf eine weitere Verkaufswelle bei den zuletzt sehr volatilen Technologieaktien. Zudem seien die Verhandlungen über ein neues Paket an Corona-Hilfen weiter festgefahren, hieß es.

Meldungen mit Wien-Relevanz blieben bisher rar, im Kalender stehen heute die Verkehrsergebnisse des Flughafen Wien für August. "Datenseitig richtet sich das Interesse auf die US-Verbraucherpreise des Monats August. Die Teuerung liegt unterhalb des Zielwertes von 2 Prozent und daran wird sich mit den Augustdaten nichts ändern. Zwar läuft der Einfluss niedrigerer Energiepreise aus, aber schon im September könnte sich nach dem jüngsten Rutsch der Ölnotierungen wieder ein dämpfender Effekt ergeben", schreiben die Experten der Helaba.

DEUTSCHLAND

Am Freitag herrscht Zurückhaltung an der deutschen Börse vor.

Der DAX eröffnete 0,17 Prozent schwächer bei 13.198,74 Punkten, danach begibt er sich auf Richtungssuche.

Der DAX zeigte sich so nur wenig beeindruckt davon, dass die Kurse am Vorabend in New York einmal mehr vor allem im Technologiesektor unter Druck geraten waren. Mit dem robusten Handel steuert der DAX auf ein deutliches Wochenplus von 2,7 Prozent zu, auch dank einer zwischenzeitlichen Erholung der US-Techwerte am Mittwoch. Auf dem aktuellen Niveau behält er sein Coronakrisen-Hoch aus der Vorwoche von 13 460 Zählern in Griffweite. Experten zufolge bleibt es so aber auch nach der zurück liegenden Korrektur dabei, dass Aktien viel positives eingepreist haben.

Im Blick behielten die Anleger auch den zuletzt gestiegenen Euro, der am Vortag beim Zinsentscheid der EZB im Mittelpunkt der Debatte stand und den Unternehmen tendenziell die Exporte verteuern kann.

WALL STREET

An den US-Börsen geht es vor dem Wochenende freundlich zu.

Der Dow Jones notiert zum Ertönen der Startglock 0,28 Prozent im Plus bei 27.613.86 Punkten. Der NASDAQ Composite beginnt den Freitagshandel 0,82 Prozent stärker bei 11.010.07 Einheiten.

Nach den kräftigen Vortagesabgaben dürfte die Wall Street mit Aufschlägen in den letzten Handelstag der Woche starten. Damit bleibt die Volatilität weiter hoch. Nach einem Start im Plus waren die Kurse am Donnerstag im Verlauf in negatives Terrain gerutscht. Auslöser waren erneute Gewinnmitnahmen im Technologie-Sektor, dessen Bewertung von vielen Marktteilnehmern weiterhin als zu hoch angesehen wird. Vor dem Wochenende ist damit ein erneuter Rutsch in negatives Terrain nicht auszuschliessen.

Jedoch dürfte der Sektor weiterhin von den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie profitieren. "Fundamental bleiben die Unternehmen in einer Pole-Position", sagt Binay Chandgothia, Portfolio-Manager bei Principal Global Investors.

Ein Teilnehmer warnt jedoch vor einer weiterhin hohen Volatilität vor dem Hintergrund der Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, dem US-Wahlkampf und dem anhaltenden Ringen um ein neues Stimulus-Paket in den USA.

ASIEN

Am Freitag zeigten sich Anleger in Asien vermehrt in Kauflaune.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei zum Handelsende 0,74 Prozent im Plus bei 23.406,49 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite zunächst leicht ins Minus, letztendlich gewann er jedoch 0,79 Prozent auf 3.260,35 Punkte hinzu. In Hongkong legt der Hang Seng dagegen um 0,78 Prozent auf 24.503,31 Indexeinheiten zu.

Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Freitag nach dem Richtungswechsel an der Wall Street mit deutlich negativem Ausgang widerstandsfähig. Teilnehmer machten dafür Gewinnmitnahmen verantwortlich angesichts der hoch gelaufenen Kurse und hohen Bewertungen vieler Akten. Belastend wirkte zwischenzeitlich auch, dass eine politische Einigung auf ein benötigtes weiteres Stimulierungspaket für die Wirtschaft weiter nicht auf dem Weg ist. Auch Konjunktursorgen machten die Runde nach enttäuschenden wöchentlichen Arbeitsmarktdaten.

In Tokio lag der Fokus des Marktes weiter auf der Politik und der Frage nach dem neuen politischen Kurs nach dem angekündigten krankheitsbedingten Rücktritt von Ministerpräsident Shinzo Abe, berichteten Beobachter. In Shanghai verunsicherte laut Marktteilnehmern kurzfristig die Kehrtwende an den US-Börsen zwar, langfristig sind die Aussichten nach Ansicht von Founder Securities aber gut, weil sich die chinesische Wirtschaft in einer Phase der "Kapital-Expansion" befinde.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX