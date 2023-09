Asiens Börsen tendieren tiefer

An den asiatischen Börsen zeigt sich am Montag ein überwiegend schwächeres Bild.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt war die Stimmung am Freitag verhalten.

Der ATX präsentierte sich zur Handelseröffnung stabil und bewegte sich zunächst weiter in der Gewinnzone. Im Verlauf ließ die anfängliche Euphorie jedoch nach - der ATX bewegte sich zeitweise im roten Bereich. Immerhin konnte der ATX minimale Gewinne in Höhe von 0,12 Prozent ins Ziel retten und ging bei 3.143,69 Zählern ins Wochenende.

Nach freundlichem Beginn rutschte der ATX im Verlauf des Vormittags leicht ins Minus. Auch die europäischen Leitbörsen konnten ihre Anfangsgewinne nicht halten. Marktbeobachter verwiesen auf die Nervosität unter den Anlegern im Vorfeld der in den nächsten Wochen anstehenden Leitzinsentscheidungen der EZB sowie der US-Fed. Immerhin schloss die Wiener Börse knapp oberhalb der Nulllinie.

"Die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in der nächsten beziehungsweise übernächsten Woche werfen ihre Schatten voraus", hieß es in einem Helaba-Kommentar. Konjunkturell und mit Blick auf die Inflationsperspektiven ist das Bild sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks gemischt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notierte am Freitag nach mehrfachem Vorzeichenwechsel letztlich etwas fester.

Der DAX eröffnete am Freitag fester. Im weiteren Verlauf gab er die Anfangsgewinne jedoch ab und notierte dann zwischenzeitlich in Rot. Letztlich konnte das deutsche Börsenbarometer noch minimal ins Plus drehen und ging 0,09 Prozent höher bei 15.733,06 Einheiten aus der Handelswoche.

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich nach seinen jüngsten Verlusten verhalten. Insgesamt bleibt das Börsenbarometer vor den anstehenden geldpolitischen Entscheidungen großer Notenbanken weiter auf Richtungssuche.

"Die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in der nächsten beziehungsweise übernächsten Woche werfen ihre Schatten voraus", schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Konjunkturell und mit Blick auf die Inflationsperspektiven sei das Bild sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks gemischt. Vor allem in Deutschland und Europa hätten sich die wirtschaftlichen Perspektiven jüngst getrübt, wohingegen die Inflationsraten zwar anscheinend den Zenit überschritten hätten, aber noch nicht deutlich zurückgefallen seien.

In Deutschland hält sich die Teuerung trotz eines erneuten Rückgangs hartnäckig über der Marke von 6 Prozent. Im August lagen die Verbraucherpreise um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit ihre Schätzung.

"Die Inflationsrate bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau", ordnete die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, ein. "Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und Energie liegen oberhalb der Gesamtteuerung und halten die Inflationsrate hoch."

WALL STREET

Die US-Börsen haben am Freitag keine großen Sprünge verzeichnet und zum Sitzungsende wenig verändert geschlossen.

Der Dow Jones Index bewegte sich überwiegend in der Gewinnzone und erzielte mit 34.576,59 Punkten einen Tagesgewinn in Höhe von 0,22 Prozent. Beim NASDAQ Composite stellte sich zum Handelsschluss ein Anstieg um lediglich 0,09 Prozent auf 13.761,53 Zähler ein.

Teilnehmer sprachen von einer kleinen Gegenbewegung. Die zuletzt virulenten Zinssorgen seien etwas in den Hintergrund gedrängt worden. Einige Vertreter der US-Notenbank hatten am Vortag signalisiert, dass die Fed bei ihrer Sitzung im September die Zinsen möglicherweise nicht erhöhen wird. Die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, hat allerdings angedeutet, dass weitere Zinserhöhungen möglicherweise später kommen könnten.

Die zurückliegende Handelswoche war von nachgebenden Kursen an den Börsen gekennzeichnet. Grund waren erneut aufgekommene Sorgen über eine weiter straffe Zinspolitik der US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation, nachdem besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten gezeigt hatten, dass die US-Wirtschaft weiter dynamisch läuft. In Reaktion darauf sind die Marktzinsen deutlich gestiegen und haben das Sentiment für Aktien eingetrübt.

"Anleger werden zunehmend nervös", so Tom Lee, Leiter des Research bei Fundstrat. "Vor allem sind sie besorgt, dass sich die wirtschaftliche Dynamik in einem Tempo verbessert hat, das die Fed dazu veranlassen könnte, den Pfad der Zinserhöhungen zu verlängern."

ASIEN

Die asiatischen Börsen müssen zum Wochenstart mehrheitlich Verluste verkraften.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise um 0,48 Prozent auf 32.451,84 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,57 Prozent auf 3.134,45 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong sinkt am Donnerstag stellenweise 1,68 Prozent auf 17.896,16 Zähler Am Freitag war der Handel dort wegen einer Taifun-Warnung ausgesetzt worden.

Am Montag zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte mit keiner klaren Tendenz, es überwiegt aber zumeist der Verkaufsdruck. Es fehlten Impulse, heißt es im Handel. Der G20-Gipfel liefere diese nicht. Auffällig zeigt sich dagegen der Japanischer Yen am Devisenmarkt, der mit falkenhaft interpretierten Äußerungen des japanischen Notenbankgouverneurs Kazuo Ueda deutlich anzieht. Ueda sagte in einem Interview mit der japanischen Tageszeitung Yomiuri, dass ein Ende negativer Zinsen eine Option darstelle, sollten die Preise nachhaltig steigen. Während der Yen steigt, geraten japanische Staatsanleihen unter Druck - die Rendite zehnjähriger Papiere gewinnt zeitweise 5 Basispunkte auf 0,695 Prozent und markiert den höchsten Stand seit Januar 2014.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX