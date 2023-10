Warten auf Fed-Protokoll: ATX mit Konsolidierung möglich -- DAX vorbörslich tiefer -- Anleger in Asien in Kauflaune

Am heimischen Aktienmarkt dürften Anleger zur Wochenmitte zunächst eine Pause einlegen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein schwächerer Start ab. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.

AUSTRIA

Am Dienstag dürfte mit leichten Verlusten in den Handel zur Wochenmitte starten.

Der ATX schloss am Vortag 1,91 Prozent höher bei 3.150,31 Einheiten.

Angesichts der im US-Handel anstehenden wichtigen Daten zur Inflation und des Fed-Protokolls ist am heimischen Aktienmarkt zunächst mit Zurückhaltung zu rechnen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind vorbörslich leichte Verluste zu sehen.

Der DAX verzeichnete am Vortag einen Aufschlag von 1,95 Prozent auf 15.423,52 Punkte.

Mit einer kurzen Zwischenkonsolidierung rechnen Händler am Mittwoch. Nach dem kräftigen Kursschub vom Vortag dürften zunächst Umschichtungen den Handel prägen. Die endgültigen Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im September belegten einen erwartungsgemässen Anstieg, was dem DAX einen zusätzlichen Dämpfer verpassen könnte.

An den positiven Aussichten auf weiter sinkende US-Renditen ändere sich indes nichts. Zu den zahlreichen Fed-Sprechern der jüngsten Zeit gesellte sich nun auch die Chefin der San Francisco Fed, Mary Daly. Sie nannte die Risiken zwischen zu viel und zu wenig Aktionen zur Inflationsbekämpfung als relativ ausgeglichen. Die Hoffnung auf einen Zinsgipfel könnte damit weiter anhalten. Wichtig sei aber, dass es am Nachmittag bei den US-Erzeugerpreisen keine unliebsame Überraschung gebe. Sie werden mit einem Plus von 2,3 Prozent zum Vorjahr erwartet. Die US-Renditen sind weiter der zeitverzögerte Kurstreiber Nummer eins. Die 10-jährigen Treasury Bonds zeigen sich mit 4,6450 Prozent deutlich unter den Rekordniveaus der Vorwoche mit Werten von über 4,80 Prozent. Da der Handel mit US-Anleihen am Montag wegen des Kolumbus-Feiertages ausfiel, hatte sich die positive Einschätzung des US-Arbeitsmarktberichtes vom Freitag erst verzögert am Dienstag zeigen können. Marktteilnehmer dürften nun einige Zeit mit dem Rebalancing ihrer Portfolios zwischen Aktien- und Anleihe-Anteil beschäftigt sein.

WALL STREET

Dank nachlassender Zinsangst gingen die US-Börsen am Dienstag fester ins Rennen und festigten ihren Erholungskurs.

Der Dow Jones Index ging höher in den Handel und verblieb im Handelsverlauf im Plus. Er ging 0,40 Prozent fester bei 33.740,59 Einheiten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann ebenfalls zu Handelsbeginn und bewegte sich auf grünem Terrain bevor er schlussendlich um 0,58 Prozent auf 13.562,84 Zähler zulegte.

Die Hoffnung auf eine erneute Zinspause der Notenbank Fed schwächte die Sorgen angesichts des Hamas-Angriffs auf Israel etwas ab. So haben Aussagen der Fed-Vertreter dafür gesorgt, dass Marktteilnehmer auf ein Ende der Zinserhöhungen spekulierten. Derweil hatte sich die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen von ihren Höchstständen wieder entfernt. Auch die Ölpreise zeigten sich wieder rückläufig.

Unternehmensseitig kommen die PepsiCo-Zahlen gut an. Der Snack- und Getränkekonzern hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben.

ASIEN

In Fernost dominieren am Mittwoch die Käufer.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise mit einem Plus von 0,79 Prozent bei 31.995,76 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,23 Prozent auf 3.082,34 Zähler. Der Hang Seng präsentiert sich mit einem Aufschlag von 1,77 Prozent bei 17.977,96 Indexpunkten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX