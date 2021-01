ATX vor Börsenstart etwas fester -- DAX leicht im Plus erwartet -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Markt wird am Dienstag mit leichten Gewinnen erwartet. Der deutsche Leitindex bewegt sich vorbörslich im Plus. An den Börsen in Fernost zeigen sich Anleger am Dienstag positiv gestimmt.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse zeigen sich am Dienstag vor Handelsstart etwas zuversichtlicher.

Der ATX weist bereits vor dem Ertönen der Startglocke leichte Gewinne aus.

Marktbeobachter sehen die Börse derzeit im Konsolidierungsmodus. Dabei beschäftigten viele Dinge die Anleger: Die Corona-Infektionszahlen vor allem in Großbritannien, die schon hohen Erwartungen an eine wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr, die politischen Unruhen in den USA, geldpolitische Unsicherheit, steigende US-Zinsen und schließlich noch die bald anlaufende Berichtssaison.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag vorbörslich bergauf.

Der DAX weist bereits vor Handelsstart Pluszeichen auf.

Marktbeobachter sprechen nach der jüngsten Rekordrally von einer Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt. Die Luft sei zunächst einmal raus, nachdem der DAX in der ersten Handelswoche des Jahres über 14.100 Punkte gesprungen war. Auf dem erreichten Kursniveau seien "bereits sehr positive Erwartungen eingepreist" und zudem könnten "die Bewertungen keineswegs mehr als günstig bezeichnet werden", sagte etwa Analyst Christian Schmidt von der Helaba.

Dabei verweist nicht nur er auf all die Unsicherheiten, die die Anleger aktuell umtreiben: Die weltweit wieder steigenden Corona-Zahlen und Todesfälle, die hohen Erwartungen an eine wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr, die politischen Unruhen in den USA, geldpolitische Unsicherheiten samt steigender US-Zinsen und schließlich noch die Ende der Woche anlaufende Berichtssaison.

Darüber hinaus sieht Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners noch Ungemach aus Italien, wo die nächste Regierungskrise droht. Sollte Italiens Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi seine Drohung wahr machen und Minister aus der Regierung abziehen, "könnte das nicht nur in Italien, sondern in der gesamten Eurozone zu Kursverlusten führen", schreibt er. Noch gingen die Anleger mit diesem Thema zwar entspannt um, doch ein in dieser krisenbedingt schweren Zeit praktisch handlungsunfähiges italienisches Parlament könnte spürbar negative Folgen auch für die Börsen haben.

WALL STREET

Nach der Rekordjagd zum Wochenschluss sorgten Gewinnmitnahmen an den US-Börsen am Montag für Abschläge.

Der Dow Jones stand während der gesamten Sitzung auf rotem Terrain und schloss letztlich mit minus 0,29 Prozent bei 31.008,69 Punkten. Auch der NASDAQ Composite behielt sein negatives Vorzeichen und ging 1,25 Prozent tiefer bei 13.036,43 Zählern in den Feierabend.

Nach dem schwachen Arbeitsmarkt hatten Teilnehmer auf mehr Konjunktur stimulierende Maßnahmen durch den designierten US-Präsidenten Joe Biden gesetzt. Doch nun wurde ein Teil dieser Hoffnungen wieder ausgepreist. Denn das von führenden Demokraten eingereichte erneute Amtsenthebungsverfahren gegen den noch amtierenden Präsidenten Donald Trump wegen dessen Rolle beim Sturm auf das Kapitol könnte zu einer erneuten Konfrontation im Kongress zwischen Demokraten und Republikanern führen. Damit dürfte die Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei neuen Konjunkturmaßnahmen schwinden, so die Befürchtung unter Marktteilnehmern. Daran änderten auch die neuen Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Demokraten zunächst nichts.

Zudem rückte die Coronapandemie wieder stärker ins Bewusstsein der Anleger. Experten warnen vor weiteren Höchstständen bei Neuinfektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesraten nach den Weihnachtsfeiern und Familienreisen im Dezember.

"Alles läuft ein bißchen holpriger, als wir es vor einer Woche vermutet hatten. Es fühlt sich an, als sei 2020 noch nicht wirklich zu Ende. Wir befinden uns mitten in einer Pandemie, wir reden immer noch über die US-Politik und dies sogar mehr denn je. Die zugrundeliegende Geschichte ist immer noch so ziemlich die gleiche", sagte Chefstratege Luca Paolini von Pictet Asset Management. Etwas gedämpft wurde die Stimmung auch von neuem Streit zwischen den USA und China, nachdem die Trump-Regierung die Beziehungen zu Taiwan normalisiert hat.

Die Erwartung eines weiteren üppigen Konjunkturpaketes unter der Ägide der künftigen Biden-Administration hat jüngst die US-Rentennotierungen belastet und die US-Renditen steigen lassen. Händler sprachen zudem von der Erwartung, die Regierung könnte zur Finanzierung des Fiskalpakets neue Schulden machen. In der Folge zog die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bei sinkenden Notierungen zum Wochenstart an. Die steigenden Renditen würfen die Frage auf, wie die US-Notenbank möglicherweise reagieren werde. Die Fed werde einen zu deutlichen Anstieg der Renditen aktuell nicht zulassen, hieß es.

ASIEN

Am Dienstag geht es an den asiatischen Märkten bergauf.

Der japanische Leitindex Nikkei rückte auf ein weiteres Hoch seit mehr als 30 Jahren vor, zum Handelsschluss betrug das Plus aber nurmehr 0,1 Prozent auf 28.164,34 Punkte. Zum Wochenbeginn waren die Börsen Japans wegen eines Feiertags geschlossen geblieben.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 1,02 Prozent auf 3.567,52 Zähler. (6.55 Uhr MEZ)

Aufschläge werden unterdessen auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng um 0,60 Prozent auf 28.074,82 Einheiten nach oben geht. (6.55 Uhr MEZ)

An den fernöstlichen Aktienmärkten haben sich Chinas Börsen am Dienstag zu neuen Hochs aufgeschwungen. "China geriet als erstes Land in die Corona-Pandemie und ist auch als erstes Land aus ihr herausgekommen", hieß es in einem Marktkommentar. Spätestens im April habe das Land das Virus unter Kontrolle bekommen. Vor allem die industriellen Aktivitäten hätten sich in der Folge rasch erholt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX