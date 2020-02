Wall Street fester erwartet -- ATX im Plus -- DAX mit neuem Rekord -- Asiens Märkte schließen freundlich

Der heimische Markt präsentiert sich am Mittwoch mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex erreichte zum Start einen neuen Höchststand und notiert auch anschließend höher. Die Wall Street dürfte am mit positiven Vorzeichen starten. An den Börsen in Fernost wurden am zur Wochenmitte Gewinne verzeichnet.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt greifen am Mittwoch zu.

Der Leitindex ATX wies kurz nach Handelsbeginn eine leicht negative Tendenz aus, schaffte im Verlauf aber den Sprung in die Gewinnzone und notiert mittlerweile deutlich im Plus.

Der heimische Leitindex notierte damit im Einklang mit dem freundlichen europäischen Marktumfeld, das bereits am Vortag gestützt von der nachlassenden Verunsicherung durch das Coronavirus, einerseits weil die Zahlen der Neuerkrankungen nun abnehmen und andererseits weil die Geldpolitik den negativen Auswirkungen gegensteuert, zugelegt hatte. "Insgesamt ließ der Fed-Chef gestern keinen Zweifel an einer Fortsetzung der unterstützenden Geldpolitik aufkommen", sagt Anlagestratege Ulrich Stephan.

In Wien standen im frühen Handel Geschäftsberichte einiger heimischer Konzerne im Mittelpunkt. So legten BAWAG, Rosenbauer, Telekom Austria und STRABAG ihre Bilanzen offen.

DEUTSCHLAND

Auch am Mittwoch übernehmen die Bullen am deutschen Aktienmarkt das Ruder.

Der DAX startete 0,32 Prozent fester bei 13.671,15 Punkten und markierte damit schon zum Handelsbeginn einen neuen Rekord, den er im Verlauf bereits wieder brach. Er verbleibt auch anschließend auf grünem Terrain.

Der Rekordlauf am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch in der Hoffnung auf letztlich nur glimpfliche Folgen des Coronavirus fortgesetzt. Damit setzten die Anleger weiter auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft von den Folgen des Coronavirus-Ausbruchs in China. Hoffnung bereiten auch die jüngsten Entwicklungen bei der Verbreitung des Virus: Sowohl die Zahl der neuen Opfer als auch die der neu erkrankten Patienten gingen in China den offiziellen Angaben zufolge im Vergleich zum Vortag etwas zurück.

Experte Emmanuel Cau von der britischen Barclays-Bank glaubt daran, dass der Virus kein "Game Changer" für die Aktienmärkte ist. Wie er am Mittwoch in einer Studie schrieb, sieht er in Kursrückgängen bei Aktien eine allgemein gute Einstiegsgelegenheit. Die Kursentwicklung in den vergangenen Tagen lässt vermuten, dass Anleger genau diese Strategie verfolgen. Wegen der bleibenden Unsicherheiten sei es aber ratsam, sich nach unten abzusichern, ergänzte Cau.

WALL STREET

Die US-Börsen dürften am Mittwoch Gewinne verzeichnen.

Der Leitindex Dow Jones tendiert rund eine halbe Stunde vor US-Handelsstart rund ein halbes Prozent über seinem Vortagesschlusskurs. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite dürfte sich ebenfalls stärker zeigen.

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Dabei könnten für den Dow Jones-Index und die anderen wichtigen Indizes auch wieder neue Rekordhochs herausspringen. Hauptthema ist weiter, dass die Coronavirusepidemie zunehmend entspannter gesehen wird angesichts sinkender Neuansteckungen.

Investoren rechnen damit, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen weitgehend regional begrenzt bleiben werden und die globale Konjunktur dank eingeleiteter Stimulierungsmaßnahmen nicht nachhaltig belastet wird. Gut kommen in dem Zusammenhang auch Aussagen von US-Notenbankern an, die so interpretiert werden, dass die Fed zu Maßnahmen bereit ist, sollten sich negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft zeigen.

Im Handelsverlauf findet eine weitere Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell statt, diesmal vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Am Vortag hatte Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort gestanden und gesagt, dass die Notenbank genau beobachte, ob der Ausbruch des Coronavirus das Potenzial habe, Störungen der Weltwirtschaft auszulösen.

ASIEN

Zur Wochenmitte verzeichneten die asiatischen Märkte Aufschläge.

In Tokio ging es für den Nikkei letztlich 0,74 Prozent nach oben auf 23.861,21 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland herrschte ebenfalls freundliche Stimmung an den Börsen: Der Shanghai Composite konnte 0,87 Prozent auf 2.926,90 Zähler zulegen. In Hongkong kletterte der Hang Seng 0,87 Prozent auf 27.823,66 Einheiten hinauf.

Freundlich hat sich das Börsengeschehen am Mittwoch an den Märkten in Asien präsentiert. Meldungen rund um das Coronavirus wurden weiter begierig aufgesogen. Stützend wirkte dabei, dass die Zahl der Neuinfizierten rückläufig ist. Derweil hat die Regierung in Peking nochmals hochrangige regionale Repräsentanten für die Epidemie mit verantwortlich gemacht und ihrer Posten enthoben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa